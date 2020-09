Amaçlı yaşamın sırrı

Hayatınızın hergünü kaos içerisinde mi? Bir türlü sakinleşemiyor, gece uykuya dalamıyor musunuz? Gelin beraber kaosu sakinliğe dönüştüren günlük uygulamalar oluşturalım.



Hayatınızda büyük bir fark yaratabilecek basit bir fikri sizinle paylaşmak istiyorum: "günlük pratik" fikrini. Günlük uygulamanın gücünü ve mantığını anlayana kadar ve günlük uygulamaları yerine getirene kadar, her zaman yaşamayı hayal ettiğiniz amaca yönelik yaşamı sürdürme olasılığınız düşüktür. Günlük uygulama işte bu kadar önemli!



Günlük uygulama, bir şeyi yaptırmak olduğu kadar, yaşam amacı seçimlerinize de dikkat etmekle ilgilidir. Günlük pratiğiniz romanınızı yazmanın, yogada ustalaşmanın, meditasyon yoluyla kendinizi sakinleştirmenin , sağlığınıza çok dikkat etmenin veya çevrim içi işinizi kurmanın yoluysa , bu yeterince değerli olurdu. Ama gerçekten bundan çok daha fazlası. Günlük anlam ifade etmenin ve hayat amacınızı yaşamanın paha biçilmez bir yoludur.



Yapmak isteyeceğiniz olası şeyler olduğu basit bir fikirle başlayalım. Birçok insan, günlük veya düzenli bir şekilde ortaya çıkmalarını gerektiren belirli bir şeyi yaptırmak ister. Yapmak isteyebilecekleri "şey", çevrim içi işlerini inşa etmekten romanlarını yazmaya, egzersiz yapmaktan müzik aletlerini çalmaya, bir bağımlılıktan iyileşmeyi sürdürmekten hastalıktan sonra sağlıklarını geliştirmeye kadar her şey olabilir. Çoğu insan, günlük veya düzenli ilgiden büyük ölçüde fayda sağlayacak olan bu “yapılacak” şeylerden birkaçına sahiptir.

Aynı zamanda, insanlar günlük bir uygulama oluşturmayı ve sürdürmeyi çok zor buluyor. Bunu yapmayı başaramıyor gibi görünüyorlar. Her zaman suçlu olarak gösterebilecekleri bir şey vardır - çok fazla meşguliyet, yetersiz zaman, çok fazla dikkat dağıtıcı ve kesinti, vb. Ama daha iyi bir iş çıkarabileceklerini bilirler.



Yapmaktan hoşlanacakları veya gerçekten yapmaları gereken şeyi yapmalarını engelleyen nedir? Düşünceleri olasılıkla etkiliyor olup, motivasyon düşüklüğü yaşıyor olabilirler. Günlük bir uygulamayı sürdürmenin bu kadar zor olmasının nedenlerinin listesi çok uzundur.

Bu kadar çok zorluk göz önüne alındığında, ne yardımcı olabilir? Günlük bir uygulama yardımcı olabilir. "Günlük pratik yapmak" derken neyi kastediyorum? Tahmin ediyorum ki, günlük uygulama fikrini muhtemelen hiçbir zaman dile getirmemiş olsanız da, yine de fikrin ne anlama gelebileceğine dair sezgisel bir anlayışınız var. Varoluşunuzu ciddiye alma biçiminiz, her seferinde bir nefes, her seferinde bir düşünce, her seferinde bir an. Niyetlerinizi belirlediğiniz yere dikkat etmek günlük rutininizdir. Tek bir yıldızın parlak ateşiyle dolu uzayın sessizliğine benziyor. Her gün tek bir yöne odaklanarak önemli miktarda zaman geçiriyorsunuz. Belki şiir yazmaya odaklanmışsınızdır. O zaman seninki günlük bir yazma alıştırmasıdır. Yaratma tutkunuzu şiire dönüştürmenin yolu budur. Yazma pratiğin, her gün hayatının aşklarından birine, şiire katılman. Orada oturuyorsun ve şiirini yazıyorsun. Bunu yarın ve ertesi gün tekrar yaparsın. Bu bir yazma alıştırmasıdır.



Tam olarak ne yapıyorsun? Tam olarak nasıl pratik yapıyorsun? Oluşturduğunuz alana girerek ve yerinde kalarak.

Ya endişeli ve korkuyorsan? Sonra bu kaygıyı yönetmeye çabalarsınız. Ve biraz korku kalırsa, yine de pratik yaparsınız.

Uygulamaya tam olarak nereden başlıyorsunuz? Çalışmaya bulunduğunuz yerden başlıyorsunuz.

Başka nereden başlayabilirsin? Buna ancak eksik, yetkin, endişeli, sakin, hazır, kararsız olduğunuz yerde başlayabilirsiniz.

Belki pratiğinize başka bir yerde başlamak istersiniz? Hayır; buna olduğun yerden başlamalısın.

Başlama zamanı mı? Her zaman!





Uzman Klinik Psikolog

Aslıhan Değerli Aytoğan