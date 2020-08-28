Çağımızın vebası: ‘Üniversiteyi Kazanamama Korkusu’

İnsanların başarıya ulaşmasını engelleyen en önemli güçlerden birisi; şu anki bulundukları konuma karşı bakış açılarıdır. Bu insanlar hayata nasıl bakar?

-Yaptığım işte hiçbir zaman başarılı olamayacağım.

-Lgs’de istediğim sonucu alamadım kesin üniversite sınavında da böyle olacak.

-Üniversite sınavını bir kez kazanamadım, başarısızım.

-Üniversite tercihlerimde beklediğim yer gelmedi, bir daha denemeye gerek yok. Açıkta kalmamak için yerleşsem iyi olur.

-Okul sınavlarında ve denemelerde düşük puan alıyorum kesin üniversiteyi kazanamayacağım.

-İyi bir eğitim alamıyorum, üniversite sınavına girmeme gerek yok.

…

Bunlara benzer düşüncelere sahip olan kişi sayısı oldukça fazladır. Aslında tüm bu düşüncelerin ortak noktası, ‘Ben başarısızım ve asla yapamayacağım.’ algısına kapılmış olmasıdır.

Ben başarısızım algısına kapılma hastalığı insanın hedeflerine ulaşması için yapması gerekenleri engelleyen bir virüs gibidir. İnsanın beyninden vücudunun en hassas noktalarına kadar yayılır. Ve sonunda insanın hem duygusal gücünü hem fizyolojik gücünü kontrolü altına alır. Yani insanın kaderini kontrol altına alır.

Başarısızım algısı hastalığına yakalanmış kişilerin kesinlikle yapması gereken bazı yöntemler vardır. Bu teknikleri uygulamazsa maalesef bu algıdan kurtulmamız mümkün değildir.

1. Olumsuz motivasyonu bırakıp bir an önce düşüncelerimizi değiştirmeye odaklanma.

Örneğin; Şu an tecrübelerimden dolayı bana başarısızmışım gibi geliyor ama bu gerçek değil. Başarı kavramı tek bir sonuç ile gösterilemez.

Geçmişi değiştiremem ve bazı şeylere takılı kalmak yerine bu düşünceleri erteleyebilirim. Çünkü bu düşünceleri düşünmek bana başarıyı kazanmamda fayda sağlamıyor aksine motivasyonumu düşürüp yine çalışmama engel oluyor.

2. Uygun bir hedef belirleme

Örneğin; ders çalışacağım dediğimiz zaman günün 24 saati çalışmak mümkün değildir. Uzun süre çalışamıyorsam veya çalışsam bile verim alamıyorsam kendime uygun bir ders programı yapmayı hedeflemeliyim.

3. Karar vermek

Hedefiniz belli ancak ona ulaşmak için önünüze çıkacak her engelde erteleme, vazgeçme tehlikesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Hayatta başaranlar ile başaramayanlar arasındaki en önemli ayırıcı faktör ‘karar’dır. Karar sayesinde bir insan harekete geçer, karar sayesinde bir insan karşılaştığı engeli aşma gücünü kendinde görür. Karar sayesinde insan başarı yolculuğuna çıkar.

4. Başaracağına inanmak

Bir insan başaracağına inanmıyorsa belirlediği bir hedefe asla ulaşamaz. Aslında insanın hayatını yönlendiren en önemli güç belirlediği hedefe ulaşacağı yönünde içten duyduğu bir ‘başarı inancıdır’.

5. Vazgeçmemek

Elektriğin mucidi Edison üzerinde çalıştığı yeni ampulün içine koyacağı tel için 200’ den fazla maddeyi deneyerek çalışmış. Yakın dostları ona ‘ 200’ den fazla maddeyi denedin. Yine de başaramadın. Niye bu işten vazgeçmiyorsun?’ dediğinde onlara dönerek ‘ ben bu denemelerle 200 den fazla maddenin ampulün içine konamayacağını buldum.’ Diye cevap vermiş. O maddeyi aramaktan asla vazgeçmemiş.Sonunda ise ampulü ışıklandıracak maddeyi bulmuş. Sizler de hedefinize ulaşacağınız engeller karşısında asla vazgeçmeyin. Bu durum aslında sizin başarıya ne kadar yakın olduğunuzu gösterir.

6. İç disiplin sahibi olmak

Başarıya ulaşmak için bir takım fedakarlıklar yapmalısınız. Uykunuzu düzene sokup, çalışmaya en verimli saatlerini ayırmalısınız. Eğlenceye ayırdığınız zamanı kısıtlamalısınız. Bu fedakarlıkları yapmak zannedildiği kadar kolay değildir. Çünkü bu alışkanlıklar kendini koruma altına almıştır. Sizin her hamlenize cevap vermektedir. Öyle olmasaydı ders çalışmanız gerektiğini bildiğiniz halde film izler miydiniz? Yapmanız gerektiğini bildiğiniz halde bir faaliyeti yapamıyorsanız bunun nedeni sizde bir ‘iç disiplin’ sorunu olmasıdır. İç disiplin sahibi olabilmenin yolu insanın duygularına ve fizyolojisine sahip olabilmesinden geçer.

Finlandiya’ da her sene 13 Ekim’ de ‘Başarısızlık Günü’ kutlandığını biliyor musunuz? Demek ki başarısızlıklarımızdan öğreneceğimiz çok şey var..

Uzman Klinik Psikolog

Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN