Şiddetin bitmesi için neler yapabiliriz?

Kadınlara yönelik şiddet, insan haklarının ciddi bir ihlalidir. Şiddet sadece kadınlara değil hangi canlıya uygulanırsa uygulansın insanlık dışı ve zayıflık göstergesi bir eylemdir. Her etkisi travmatik olup fiziksel, cinsel ve zihinsel sonuçlara kadar değişir. Kadınların genel refahını olumsuz yönde etkiler ve kadınların topluma tam olarak katılmalarını engeller. Şiddetin sadece kadınlar için değil, aileleri, toplum ve genel olarak ülke için de olumsuz sonuçları vardır.
Kadınlara karşı şiddet, erkeklerin dünyadaki kadın gücü ve kontrolünü güçlendirdiğini zanneden bir unsurdur. Farkında bile olmadan bir çoğumuz kadınlara yönelik şiddeti destekleyen ve teşvik eden cümleler kurabiliyoruz (arkadaşlarımıza zor bir şey yapmaları gerektiğinde “adam olmalarını” söylemek gibi). Bu tarz davranışları temelden değiştirmemiz gerekir.
Engellemek için çözümler;
Şiddete son vermeyi savunmak
Şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalığı arttırmak
Şiddete tepki veren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek
Erkek çocuklarının norm ve davranışlarını değiştirme ihtiyacına teşvik etmek
Cinsiyet eşitliğini savunmak
Aile içi iletişimi güçlendirmek
Çocuk yetiştirme hakkında pedagojik bilgi edinmek
Alkol ve madde bağımlılığı olan kişilerden uzak durmak
Aşk adı altında kişileri tanımadan görüşmemek
Takıntılı bağlanma problemi hakkında bilgi edinerek bu tarz ilişkilerden kaçınmak
Öfkeli anlarda öfkeyi ertelemek
Öfke yönetimi psikoterapisi almak
En ufak bir öfke anında oradan uzaklaşmak ve en yakın polise başvurmak
Arkadaşlık şiddeti ve cinsel saldırının 18 yaşına kadar 3 kızdan 1'ini ve 6 erkekten 1'ini etkilediğini bilin
Bir kişinin, hatta bir çocuğun "hayır" deme hakkına saygı duyun
Eşinizin katılmama veya kendi görüşlerine sahip olma hakkına saygı gösterin
Mağdurları suçlamayın ve tecavüzün asla mağdurun hatası olmadığını güçlendirin
Herkes için eşitlik için çaba gösterin
Çocuklara şiddetin sorunları çözmeyeceğini öğretin
Yerel radyo istasyonlarınızı, şiddet içeren şarkı sözleri içeren müzikleri çalmayı durdurmaya teşvik edin
Karşımızdaki canlının duygularını hissedip empati yapın.
UZMAN KLİNİK PSİKOLOG
ASLIHAN DEĞERLİ AYTOĞAN