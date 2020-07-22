Şiddetin bitmesi için neler yapabiliriz?

Kadınlara yönelik şiddet, insan haklarının ciddi bir ihlalidir. Şiddet sadece kadınlara değil hangi canlıya uygulanırsa uygulansın insanlık dışı ve zayıflık göstergesi bir eylemdir. Her etkisi travmatik olup fiziksel, cinsel ve zihinsel sonuçlara kadar değişir. Kadınların genel refahını olumsuz yönde etkiler ve kadınların topluma tam olarak katılmalarını engeller. Şiddetin sadece kadınlar için değil, aileleri, toplum ve genel olarak ülke için de olumsuz sonuçları vardır.

Kadınlara karşı şiddet, erkeklerin dünyadaki kadın gücü ve kontrolünü güçlendirdiğini zanneden bir unsurdur. Farkında bile olmadan bir çoğumuz kadınlara yönelik şiddeti destekleyen ve teşvik eden cümleler kurabiliyoruz (arkadaşlarımıza zor bir şey yapmaları gerektiğinde “adam olmalarını” söylemek gibi). Bu tarz davranışları temelden değiştirmemiz gerekir.

Engellemek için çözümler;

Şiddete son vermeyi savunmak

Şiddetin nedenleri ve sonuçları hakkında farkındalığı arttırmak

Şiddete tepki veren sivil toplum kuruluşlarını desteklemek

Erkek çocuklarının norm ve davranışlarını değiştirme ihtiyacına teşvik etmek

Cinsiyet eşitliğini savunmak

Aile içi iletişimi güçlendirmek

Çocuk yetiştirme hakkında pedagojik bilgi edinmek

Alkol ve madde bağımlılığı olan kişilerden uzak durmak

Aşk adı altında kişileri tanımadan görüşmemek

Takıntılı bağlanma problemi hakkında bilgi edinerek bu tarz ilişkilerden kaçınmak

Öfkeli anlarda öfkeyi ertelemek

Öfke yönetimi psikoterapisi almak

En ufak bir öfke anında oradan uzaklaşmak ve en yakın polise başvurmak

Arkadaşlık şiddeti ve cinsel saldırının 18 yaşına kadar 3 kızdan 1'ini ve 6 erkekten 1'ini etkilediğini bilin

Bir kişinin, hatta bir çocuğun "hayır" deme hakkına saygı duyun

Eşinizin katılmama veya kendi görüşlerine sahip olma hakkına saygı gösterin

Mağdurları suçlamayın ve tecavüzün asla mağdurun hatası olmadığını güçlendirin

Herkes için eşitlik için çaba gösterin

Çocuklara şiddetin sorunları çözmeyeceğini öğretin

Yerel radyo istasyonlarınızı, şiddet içeren şarkı sözleri içeren müzikleri çalmayı durdurmaya teşvik edin

Karşımızdaki canlının duygularını hissedip empati yapın.

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

ASLIHAN DEĞERLİ AYTOĞAN