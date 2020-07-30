Size uygun üniversite nasıl seçilir?

Sonuçların açıklanması ile birlikte kimimiz beklediğimiz sıralamayı, kimimiz beklediğimizin altında sıralamaya dahil olduk. Her ne sonuç alırsak alalım öncelikle hatırlatmak isterim ki; ailelerimizin, öğretmenlerimizin ve sınava girmiş olan tüm adaylarımızın emeklerine sağlık. Hayatımız sadece bu eğitim sisteminden ibaret değildir aslında. Kimimizin yıldızı bu yaşlarda parlarken, kimimizin daha sonraları da parlayabilir. Hayatımızı bir sınava göre indirgemek çok doğru olmaz.

Sevgili üniversite tercihi yapacak adaylar, üniversite seçerken kendimize en uygun üniversite hangisi önce buna karar vermemiz gerekiyor. Başarı sırasına göre gidebileceğiniz yerlerin listesini çıkartıyor ve üzerinde derin bir analiz ile düşünüp karar vererek rehberlik servisi ile tercih yapıyorsunuz. Ama bir de karar veremeyen il veya ilçesinde bulunan tüm rehberlik servislerine danışan buna rağmen hala kararsızlık yaşayan gruplarımız var. Gelin bu kararsızlığın temelini beraber çözelim.

İlk olarak meslek seçerken düşünmemiz gereken en önemli kısım; bir hobi seçmediğimiz ve hayatta kalmak adına kendi sorumluluğumuzu alabilmek için bize iş ve gelir garantisi verebilmesidir.

Bir diğer en önemli konu başkalarının tecrübelerinden yararlanmak ve ailemizin de fikirlerini meslek seçimimize dahil etmemizdir. Hiçbir aile çocuğunun yanlış tercih yapmasını istemez ve yetişkin donanımıyla en iyi araştırmayı yapar. Ergenlik döneminde hormonal süreçler tercihlerimizi yanlış etkileyebilir, bu yüzden seçeceğiniz tercihi mesleğin içerisinde olan kişilere mutlaka danışınız.

Peki meslek seçimimize karar verdik. Gelelim üniversite sıralamasına;

1. Akademisyenler

Her şeyden önce, ilgilendiğiniz bir programı olan bir üniversiteye gitmek istersiniz. Bunun da ötesinde, konunun farklı varyasyonlarını ve bunun farklı programlara nasıl dönüştürülebileceğini düşünmek istersiniz. Diyelim ki biyoloji ile ilgileniyorsunuz. Bir üniversite biyoloji, biyokimya, biyomedikal mühendisliği, biyomedikal bilimler, biyoistatistik ve yaşam bilimleri alanlarında programlar sunabilir, bu nedenle hangi programın sizin için en iyi seçim olduğunu görmek önemlidir. İşte başlamanız için bazı sorular.

-Hangi konularla ilgileniyorsunuz? Bu konularla ne tür programlar ilgilidir?

-Kabul şartları nelerdir?

-Derecenizi kazanırken iş deneyimi (kooperatif) almak ister misiniz?

-Program, hukuk, işletme veya özel bir yüksek lisans derecesi gibi ileri eğitime açılabilir mi?

-Çalışmalarınız sırasında araştırma yapabilir misiniz?

-Yurtdışında uluslararası borsalarda eğitim alabilir misiniz?

-Başarılı olmanıza yardımcı olacak hizmetler nelerdir?

2. Yer

Üniversiteye giderken ilk kez evinizden ayrılıyor olabilirsiniz. Hangi üniversiteyi seçtiğinize bağlı olarak ailenizden, arkadaşlarınızdan ve hatta ülkenizden uzaklaşmanız gerekebilir.

-Daha büyük ve potansiyel olarak daha çeşitli bir şehirde ya da biraz daha küçük ve daha rahat bir yerde yaşamak ister misiniz?

-Okuldayken evde yaşamak ister misiniz?

-Evden ne kadar uzak olmak istiyorsun? Eve gitmek kolay mı?

-Aynı üniversiteye gidecek arkadaşların ya da başka insanların var mı?

-Kira, transit maliyetleri, yiyecekler vb. Göz önüne alındığında, net rakam sizin için uygun mu?

3. Kampüs görünümü ve hissi

Yaşadığınız yerin yanı sıra, üniversite kampüsünüzde çok fazla zaman geçireceksiniz. Derslerin dışında arkadaşlarınızla takılır, grup projeleri üzerinde çalışır veya çalışır, bir yiyecek veya içecek alır, etkinliklere katılır, atletizm veya dinlenme tesislerini kullanır ve daha fazlasını yaparsınız. Aradığınızı filtreleyerek istediğiniz üniversiteyi seçebilirsiniz.

-Kesin sınırlarla veya geniş bir alana yayılmış bir kampüsü mü tercih eder misiniz?

-Yoğun bir kentsel kampüs veya park benzeri bir ortam daha mı istiyorsunuz?

-Sarmaşık kaplı binalarla veya modern bir şeyle çevrili olduğunuzu hayal ediyor musunuz?

-Daha fazla fırsat ve kursların genişliğini keşfettiğiniz büyük bir okul veya profesörlerin adınızı öğrenme şansı bulacağı daha küçük bir şey mi istiyorsunuz?

-Oraya giden öğrenciler hevesli, gururlu veya mutlu mu? Okul ruhları var mı?

4. Nerede yaşamak

Memleketinizde kalmak ya da ülke genelinde hareket etmek gibi, üniversite sırasında yaşadığınız yer önemlidir. Çoğu öğrenci ilk yıl ikamet etmeyi tercih eder.

-Kampüste yaşamak veya kampüs dışında bir daireyi arkadaşlarınızla paylaşmak ister misiniz?

-Konutta hangi hizmetler sunulmaktadır? Çamaşırhane, wifi, temizlik, bilgisayar tamiri, egzersiz odaları ve oyunlar mevcut mu?

-Ev arkadaşı ister misin?

-Kampüste ve kampüs dışında yaşamanın maliyeti nedir?

-Bir yemek planının maliyeti nedir? Bir tane almak zorunda mısın?

-Kampüs dışında kalacak bir yer bulmak ne kadar kolay?

-Yakınlarda market ve çamaşırhane var mı?

5. Yiyecek konusu. Bu çok önemli!

Evden uzaklaşıyorsanız, bu çok uzun ev yapımı yemekler ve merhaba pizza anlamına gelir! Ancak cidden, üniversitede iken yemek planları ve kampüste yemek yiyebileceğiniz yerler de dahil olmak üzere nerede ve ne yiyeceğinizi düşünmeniz gerekir. Ayrıca kendi yemeklerinizi pişirmek için daha bütçeye uygun seçeneği de düşünebilirsiniz.

-Rezidans yemek salonları ve kafeteryalar esnek saatlere sahip mi?

-Menü ne kadar çeşitlidir?

-Konutlar diyet kısıtlamalarına ve alerjilere nasıl uyum sağlar?

-Yemek iyi görünüyor mu? Çok çeşitli ve sağlıklı seçenekler var mı?

-Mevcut öğrenciler yemek hakkında ne diyor? Onların favorileri neler?

-Kahve almak için kaç yer var?

-Üniversitenin atık konusundaki tutumu nedir? Gıda israfını azaltmak için ne yapıyorlar?

6. Finansman

Maliyetlerinizi karşılamak için bütçe oluşturdunuz mu? Üniversitedeyken, masraflar daha yüksektir. Bunun ışığında, düşünülmesi gereken bazı şeyler var.

-Öğrenim ücreti ne kadar?

-Hangi kısmı ödeyeceksiniz ve aileniz ne kadar katkıda bulunacak?

-Ne kadar burs kazanabilirsiniz?

-Konut, ders kitapları, laboratuvar önlüğü gibi başka ne ödemeniz gerekiyor?

-Mali yardıma veya bursiyerlere nasıl erişebilirsiniz?

-Okul ücretinin ödenmesine yardımcı olmak için ücretli kooperatif veya staj var mı? Ne kazanmayı bekleyebilirsiniz?

-Kampüste yarı zamanlı çalışabilir misiniz?

7. Sınıfın ötesinde

Öğrenci olmanın dışında kimsin? Seni ne tanımlar? Ne hakkında tutkulusun? En iyi üniversite anılarınızın birçoğu sınıf dışında olacak, bu yüzden ders dışı programları öğrenin.

-Kampüste ne tür etkinliklere katılabilirsiniz?

-Hangi kulüpler ve spor takımları var?

-Hangi fitness dersleri var?

-Yiyecek kapmak ve arkadaşlarla takılmak için harika yerler nerede?

-Üniversitenizin öğrenci kulüplerine nasıl katılırsınız?

-Yerel toplulukta gönüllü olabilir misiniz?

-Kampüste veya kampüs dışında kutlama için yerler var mı? Dışarıda ki yerler güvenli mi?

8. Şehirde ulaşım

Öğrenci hayatı kampüste durmaz. Yemek, alışveriş ve dışarı çıkmak için şehirde dolaşmak, A noktasından B noktasına nasıl gidileceğini bilmek anlamına gelir.

-Üniversite şehrin geri kalanıyla ne kadar bağlantılı?

-Yürüme mesafesinde çok sayıda mağaza ve restoran var mı?

-Toplu taşımayı kullanmak ne kadar kolay? Kampüse yakın duraklar var mı?

-Ücretlerinize transit geçiş dahil mi?

-Uzaktan geliyorsan, havaalanı ne kadar yakın? Kampüse servis bulmak kolay mı ve maliyeti nedir?

9. Kariyer başarısı

Dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus, bir üniversitenin sizi geleceğe nasıl hazırlayabileceğidir. İster eğitiminize devam ediyor ister işe giriyor olun, derecenizin bir kariyere nasıl dönüşeceğini öğrenmek önemlidir.

-Özgeçmişinizi hazırlamanıza, mülakat becerilerinizi geliştirmenize ve iş fırsatları bulmanıza yardımcı olacak hizmetler var mı?

-Tıp, hukuk veya uzmanlaşmış lisansüstü eğitim ile ilgileniyorsanız, üniversite hazırlanmanıza nasıl yardımcı olabilir?

-Üniversite ne tür lisansüstü ve profesyonel programlar sunuyor?

-Üniversitede kariyer seçeneklerini keşfetmenize yardımcı olacak işbirliği programları var mı?

Bu soruların olası üniversite seçeneklerinizi daraltmanıza yardımcı olacağını umuyorum. Üniversite büyük ve heyecan verici bir yaşam kararıdır, bu yüzden hem akademisyenlerde hem de yaşam deneyimlerinde başarılı olmanızı sağlayan bir okul bulmanız dileğiyle..

UZMAN KLİNİK PSİKOLOG

ASLIHAN DEĞERLİ AYTOĞAN