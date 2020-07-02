Stres belirtileri ve nedenleri

Stres her zaman kötü değildir. Küçük dozlarda, baskı altında performans göstermenize yardımcı olabilir ve elinizden gelenin en iyisini yapmanız için sizi motive edebilir. Ancak sürekli olarak acil durum modunda çalışırken, aklınız ve bedeniniz bedelini öder. Kendinizi sık sık yıpranmış ve bunalmış hissediyorsanız, sinir sisteminizi tekrar dengeye getirmek için harekete geçmenin zamanı geldi. Kronik stresin belirtilerini ve semptomlarını nasıl tanıyacağınızı öğrenerek ve zararlı etkilerini azaltmak için adımlar atarak kendinizi ”koruyabilir ve kendinizi nasıl hissettiğiniz ve hissettiğinizi artırabilirsiniz”.

Stres nedir?

Stres, vücudunuzun her türlü talebe veya tehdide cevap verme şeklidir. Tehlikeyi hissettiğinizde - bunun gerçek veya hayal edilmiş olmasına rağmen - vücudun savunması, “ savaş ya da kaç ” tepkisi ya da“ stres tepkisi ”olarak bilinen hızlı ve otomatik bir süreçte yüksek vitese geçer.



Stres tepkisi vücudun sizi korumanın yoludur. Düzgün çalışırken, odaklanmış, enerjik ve tetikte olmanıza yardımcı olur. Acil durumlarda, stres hayatınızı kurtarabilir. Örneğin kendinizi korumak için size ekstra güç verir. Stres ayrıca zorluklarla başa çıkmanıza yardımcı olabilir. İş sunumunda sizi ayak parmaklarınızda tutan şey, oyun kazanma serbest atışını denediğinizde konsantrasyonunuzu keskinleştirir veya TV izlemeyi tercih ettiğinizde sınava gitmeye zorlar. Ancak, belirli bir noktanın ötesinde, stres yardımcı olmayı keser ve sağlığınıza, ruh halinize, verimliliğinize, ilişkilere ve yaşam kalitenize büyük zararlar vermeye başlar.

Savaş ya da kaç tepkisi: vücutta neler oluyor

Kendinizi tehdit altında hissettiğinizde sinir sisteminiz, acil durum için vücudu harekete geçiren adrenalin ve kortizol gibi bir miktar stres hormonu salgılayarak yanıt verir. Kalbiniz daha hızlı çarpıyor, kaslarınız geriliyor, tansiyon yükseliyor, nefes hızlanıyor ve duyularınız keskinleşiyor. Bu fiziksel değişimler gücünüzü ve dayanıklılığınızı arttırır, reaksiyon sürenizi hızlandırır ve odağınızı geliştirir, ”sizi ya da elinizdeki tehlikeden kaçmaya hazırlar.

Kronik stresin etkileri

Sinir sisteminiz duygusal ve fiziksel tehditleri ayırt etmede çok iyi değil. Eğer bir arkadaşınızla, bir çalışma tarihiyle veya bir faturalar dizisiyle yaptığınız argüman üzerinde çok stresliyseniz, vücudunuz gerçek bir ölüm kalım durumuyla karşı karşıya olduğunuz kadar güçlü tepki verebilir. Acil durum stres sisteminiz ne kadar fazla aktif olursa, tetiklenmesi o kadar kolaylaşır ve kapanması zorlaşır.



Sık sık strese girme eğiliminde olursanız, bugünün zorlu dünyasında, çoğumuz gibi, vücudunuz çoğu zaman yüksek stres durumlarında bulunabilir. Bu da ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir. Kronik stres vücudunuzdaki hemen hemen her sistemi bozar. Bağışıklık sisteminizi baskılayabilir, sindirim sisteminizi ve üreme sisteminizi alt edebilir, kalp krizi ve felç riskini artırabilir ve yaşlanma sürecini hızlandırabilir. Beyninizi yeniden canlandırabilir, sizi endişeye, depresyona ve diğer zihinsel sağlık sorunlarına karşı daha savunmasız bırakır.

Stresin neden olduğu veya daha da kötüleştirdiği sağlık sorunları şunlardır:

1. Depresyon ve anksiyete

2. Her türlü ağrı

3. Uyku problemleri

4. Otoimmün hastalıklar

5. Sindirim problemleri

6. Egzama gibi cilt koşulları

7. Kalp hastalığı

8. Kilo problemleri

9. Üreme sorunları

10. Düşünme ve hafıza sorunları

Stres aşırı yük belirtileri ve semptomları

Stresle ilgili en tehlikeli şey, sizi ne kadar kolay kaybedebileceğidir. Alışırsın. Tanıdık, hatta normal hissetmeye başlar. Sizi ne kadar etkilediğini fark etmiyorsunuz, ağır bir ücret gerektirse de. Bu nedenle, ortak aşırı uyarıların ve aşırı stres belirtilerinin farkında olmanız önemlidir.

Bilişsel belirtiler:

• Hafıza problemleri

• Konsantre olmama

• Zayıf yargı

• Sadece olumsuzları görmek

• Endişeli veya yarış düşünceleri

• Sürekli endişe verici

Duygusal belirtiler:

• Depresyon veya genel mutsuzluk

• Anksiyete ve ajitasyon

• Moodiness, sinirlilik veya öfke

• Bunalmış hissediyorum

• Yalnızlık ve izolasyon

• Diğer zihinsel veya duygusal sağlık sorunları



Fiziksel belirtiler:



• Ağrı ve sızılar

• İshal veya kabızlık

• Bulantı, baş dönmesi

• Göğüs ağrısı, hızlı kalp atışı

• Cinsel dürtü kaybı

• Sık soğuk algınlığı veya grip

Davranış belirtileri:

• Az ya da çok yemek

• Çok fazla ya da çok az uyumak

• Başkalarından çekilme

• Erteleme veya ihmal etme sorumlulukları

• Rahatlamak için alkol, sigara veya uyuşturucu kullanmak

• Sinir alışkanlıkları (örneğin tırnak ısırma, pacing)



Stresin nedenleri



Strese neden olan durumlar ve baskılar stresör olarak bilinir. Genellikle yorucu yorucu bir çalışma programı veya sağlam bir ilişki gibi olumsuz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, size yüksek talepler getiren her şey stresli olabilir. Bu, evlenmek, ev almak, üniversiteye gitmek veya terfi almak gibi olumlu olayları içerir.



Tabii ki, tüm stres dış faktörlerden kaynaklanmaz. Stres ayrıca, olabileceği veya olamayacağı ya da yaşam hakkında mantıksız, karamsar düşünceleriniz hakkında aşırı endişe duyduğunuzda, içsel ya da kendi kendini yaratabilir.



Son olarak, strese neden olan şey, en azından kısmen, sizin algılayışınıza bağlıdır. Size stresli olan bir şey başkasını korkutmayabilir; Bundan zevk bile alabilirler. Bazılarımız sahne yapmak veya konuşmak için insanların önünde uyanmaktan korksa da, örneğin, diğerleri spot ışığı almak için yaşıyor. Bir kişinin baskı altında büyüdüğü ve sıkı bir son tarih karşısında en iyi performansı gösterdiği durumlarda, iş talepleri arttığında bir başkası kapanacaktır. Yaşlı ebeveynlerinizin bakımına yardımcı olmaktan zevk alırken, kardeşleriniz ezici ve stresli bakmanın taleplerini bulabilirler.

Yaygın dış stres nedenleri arasında şunlar vardır:



• Başlıca yaşam değişiklikleri

• İş ya da okul

• İlişki zorlukları

• Finansal problemler

• Çok meşgul olmak

• Çocuklar ve aile



Yaygın iç stres nedenleri şunlardır:



• kötümserlik

• Belirsizliği kabul etmeme

• Katı düşünce, esneklik eksikliği

• Olumsuz kendi kendine konuşma

• Gerçekçi olmayan beklentiler / mükemmeliyetçilik

• Ya hep ya hiç tavrı

En iyi 10 stresli yaşam olayı

Yaygın olarak onaylanmış Holmes ve Rahe Stres Ölçeğine göre, bunlar hastalığa katkıda bulunabilecek yetişkinler için ilk on stresli yaşam olaylarıdır:

1. Bir eşin ölümü

2. Boşanma

3. Evlilik ayrımı

4. Hapis cezası

5. Yakın bir aile üyesinin ölümü

6. Yaralanma veya hastalık

7. Evlilik

8. İş kaybı

9. Evlilik uzlaşması

10. Emeklilik

Senin için stresli olan ne?

Hangi olay veya durum sizi strese sokarsa yaşatın, sorunla başa çıkmanın ve dengenizi yeniden kazanmanın yolları var. Hayatın en yaygın stres kaynaklarından bazıları şunlardır:

İşyerinde stres

Bazı işyeri stresi normal olsa da, aşırı stres üretkenliğinizi ve performansınızı etkileyebilir, fiziksel ve duygusal sağlığınızı etkileyebilir ve ilişkilerinizi ve ev yaşamınızı etkileyebilir. Hatta işte başarı ile başarısızlık arasındaki farkı bile belirleyebilir. Hedefleriniz veya işiniz ne olursa olsun, stresin zararlı etkilerinden kendinizi korumak, iş memnuniyetinizi artırmak ve işyerinde ve dışında iyiliğinizi artırmak için atabileceğiniz adımlar vardır.

İş kaybı ve işsizlik stresi

Bir iş kaybetmek hayatın en stresli deneyimlerinden biridir. Kızgın, incinmiş veya depresyonda hissetmek, kaybettiğiniz her şey için üzülmek ya da geleceğin sahip olduğu şeyler konusunda endişeli hissetmek normaldir. İş kaybı ve işsizlik, bir kerede çok fazla değişiklik gerektirir, bu da amaç ve özgüven duygunuzu sarsabilir. Stres çok zor gibi görünse de, bu zor dönemden daha güçlü, daha esnek ve yenilenmiş bir amaç duygusundan çıkmak için atabileceğiniz birçok adım var.

Bakıcı stresi

Bakım verme talepleri, özellikle başınızın üstünde olduğunuzu düşünüyorsanız veya durum üzerinde çok az kontrol sahibi olduğunuzu düşünüyorsanız, çok zor olabilir. Bakım verme stresi kontrol edilmeden bırakılırsa, sağlığınız, ilişkileriniz ve aklınızdaki durumu etkileyebilir - sonunda tükenmişliğe yol açabilir. Ancak, bakım verme stresiyle baş etmek için yapabileceğiniz ve hayatınızdaki denge, neşe ve umut duygusunu yeniden kazanmak için yapabileceğiniz birçok şey var.

Keder ve kayıp

Sevdiğiniz birinin ya da sevdiğiniz bir şeyin kaybıyla baş etmek, yaşamın en büyük streslerinden biridir. Çoğu zaman, kaybın acısı ve stresi ezici hissedebilir. Şok veya öfkeden inançsızlık, suçluluk ve derin üzüntüye kadar her türlü zor ve beklenmedik duyguları yaşayabilirsiniz. Acı çekmenin doğru ya da yanlış bir yolu olmamasına rağmen, zamanla hüznünüzü hafifleten ve kaybınızla başa çıkmanıza, yeni anlamlar bulmaya ve yaşamınıza devam etmenize yardımcı olabilecek acı ile baş etmenin sağlıklı yolları vardır.

Stres Türleri

APA farklı düzeylerde yönetim gerektiren 3 tip stresten bahseder.

Akut stres, episodik stres ve kronik stres

Akut stres; tipi kısa vadelidir ve stresin ortaya çıkması için en yaygın yoldur. Akut stres, yakın zamanda meydana gelen olayların baskısını veya yakın gelecekteki talepleri düşünerek ortaya çıkar.

Yakın zamanda üzücü bir olay yaşama veya yaklaşan sınav takvimi stresi tetikleyebilir. Bu durumlar ortadan kalktığı zamanda stres azalarak ortadan kaybolacaktır.

Episodik akut stres; yaşamında sıkça stresli olaylara maruz kalan yahut sık sık akut stresler yaşayan kişiler episodik akut stres ile yaşarlar.

Sürekli olarak endişe duyan kişiler kendilerini bu tür stres ile karşı karşıya bulabilirler. Ayrıca yüksek tansiyon ve kalp rahatsızlıklarına da neden olabilmektedir.

Kronik stres; diğerlerine göre daha fazla zarar verici stres türüdür. Devam eden yoksulluk, işlevsiz bir aile veya mutsuz bir evlilik kronik strese neden olabilir. Bir insan stresin nedeninden asla kaçış görmediğinde ve çözüm aramayı bıraktığında ortaya çıkar. Bazen, yaşamın erken dönemlerinde travmatik bir deneyimden kaynaklanabilir.

Kronik stres fark edilmeden devam edebilir, çünkü insanlar buna alıştıkça, yeni ve genellikle acil bir çözüme sahip olan akut stresin aksine. Bireyin kişiliğinin bir parçası olabilir ve karşı karşıya kaldıkları senaryolardan bağımsız olarak onları stresin etkilerine sürekli eğilimli hale getirebilir.



Kronik stresli kişilerin intihara, şiddet eylemlerine, kalp krizlerine ve felçlere yol açabilecek son bir kriz geçirmesi muhtemeldir.

Nedenler

Stresli durumlara hepimiz farklı tepki veriyoruz. Bir kişi için stresli olan, bir başkası için stresli olmayabilir. Neredeyse her şey strese neden olabilir. Bazı insanlar için, bir şeyi ya da birkaç küçük şeyi düşünmek strese neden olabilir.

Stresi tetikleyebilecek yaygın yaşam olayları şunlardır:

• iş sorunları veya emeklilik

• zaman ve para eksikliği

• kayıp

• aile problemleri

• hastalık

• evi taşımak

• ilişkiler, evlilik ve boşanma



Diğer sıkça bildirilen sebepler;



• kürtaj veya düşük

• yoğun trafikte sürüş veya kaza korkusu

• suç korkusu veya komşularla olan sorunlar

• hamilelik ve ebeveyn olma

• aşırı gürültü, aşırı kalabalık ve kirlilik

• belirsizlik veya önemli bir sonuç beklemek

Bazı durumlar bazı insanları etkileyecek, bazılarını etkilemeyecek. Geçmiş deneyimler, bir kişinin nasıl tepki vereceğini etkileyebilir.

Bazen tanımlanabilir bir neden yoktur. Depresyon ya da birikmiş hayal kırıklığı ve kaygı duygusu gibi zihinsel sağlık sorunları, bazı insanlara diğerlerinden daha kolay stresli hissettirebilir.

Bazı insanlar kaza veya bir çeşit istismar gibi travmatik bir olaydan sonra devam eden stres yaşarlar. Bu, travma sonrası stres bozukluğu (TSSB) olarak bilinir . Askerlik veya acil durum hizmetleri gibi stresli işlerde çalışanlar, büyük bir olayı takiben bir bilgilendirme oturumu düzenleyecek ve TSSB için izleneceklerdir.

Stres vücudumuzda bazı fiziksel değişimlere de sebep olmaktadır.

Stresin fiziksel etkileri şunlardır:



• terlemek

• sırt veya göğüs ağrısı

• kramp veya kas spazmları

• erektil disfonksiyon ve libido kaybı

• bayılma

• baş ağrısı

• kalp hastalığı

• yüksek tansiyon

• hastalıklara karşı daha düşük bağışıklık

• kas ağrıları

• sinir seğirmesi

• iğneler ve iğneler

• uyku güçlüğü

• mide bozukluğu

2012'de yapılan bir araştırma , maddi sıkıntılar ya da tek ebeveynli bir ailenin yönetimi gibi ebeveynlerin yaşadığı stresörlerin çocuklarında obeziteye yol açabileceğini öne sürdü.

Duygusal reaksiyonlar şunları içerebilir:

• öfke

• kaygı

• yanma

• konsantrasyon sorunları

• depresyon

• yorgunluk

• güvensizlik duygusu

• unutkanlık

• sinirlilik

• tırnak yemek

• huzursuzluk

• üzüntü

Davranışlar strese bağlı şunlardır :

• yiyecek istek ve çok fazla ya da çok az yemek

• Ani kızgın patlamaları

• uyuşturucu ve alkol bağımlılığı

• daha yüksek tütün tüketimi

• sosyal geri çekilme

• sık ağlama

• İlişki sorunları

Ne kadar stres çok fazla?

Stresin neden olabileceği yaygın hasar nedeniyle, kendi sınırınızı bilmek önemlidir. Ancak, gerçekte ne kadar stres olduğu, ne kadar çok insandan insana farklılık gösterir. Bazı insanlar yaşamın yumruklarıyla yuvarlanırken, diğerleri küçük engeller veya hayal kırıklıkları karşısında parçalanma eğilimindedir. Bazı insanlar yüksek stresli yaşam tarzının heyecanını bile yaşarlar.

Stres tolerans seviyenizi etkileyen faktörler şunlardır:

Destek ağınız Güçlü bir arkadaş ve aile üyeleri ağı, strese karşı çok büyük bir tampondur. Güvenebileceğiniz kişileriniz olduğunda, hayatın baskıları bunaltıcı görünmüyor. Kapak tarafında, yalnızlık ve daha izole olmanız, strese maruz kalma riskiniz artar.

Kontrol hissin. Kendinize ve olayları etkileme yeteneğinize ve zorlukların üstesinden gelme yeteneğinize güveniyorsanız, stres atmanız daha kolay. Öte yandan, yaşamınız üzerinde çok az kontrol sahibi olduğunuza inanıyorsanız, ve € “ortamınızın ve koşullarınızın insafına kaldığınızı düşünüyorsanız, €” stresi sizi elbette düşürecektir.

Tutum ve bakış açınız. Hayata bakışınız ve kaçınılmaz zorlukları, stresle başa çıkma kabiliyetinizde büyük bir fark yaratıyor. Genel olarak umutlu ve iyimserseniz, daha az savunmasız kalırsınız. Strese dayanıklı insanlar zorlukları benimseme, daha güçlü bir mizah anlayışına sahip olma, daha yüksek bir amaca inanma ve değişimi yaşamın kaçınılmaz bir parçası olarak kabul etme eğilimindedir.

Duygularınla başa çıkma yeteneğin. Üzgün, öfkeli veya sıkıntılı hissettiğinizde kendinizi nasıl sakinleştireceğinizi ve yatıştıracağınızı bilmiyorsanız, stresli ve tedirgin olma olasılığınız daha yüksektir.Duygularınızı uygun bir şekilde belirleme ve bunlarla başa çıkma yeteneğine sahip olmak, strese karşı toleransınızı artırabilir ve sıkıntıdan geri dönmenize yardımcı olabilir.

Bilgin ve hazırlığın. Stresli bir durum hakkında ne kadar fazla şey bilirseniz, ne kadar süreceği ve ne bekleyeceği de dahil olmak üzere, ne kadar baş edersiniz?” Örneğin, ameliyat sonrası ne beklediğinizle ilgili gerçekçi bir resimle ameliyata girerseniz, acı veren bir iyileşme, hemen geri dönmeyi beklediğinizden daha az stresli olacaktır.

Stresle başa çıkma yeteneğinizi geliştirme

Harekete geç. Aktivite seviyenizi arttırmak, stresi azaltmak ve daha iyi hissetmeye başlamak için şu anda kullanabileceğiniz bir taktiktir. Düzenli egzersiz, ruh halinizi yükseltebilir ve stresi besleyen olumsuz düşünceler döngüsünden kurtulmanızı sağlayan endişelerden uzaklaşmanıza yardımcı olabilir. Yürüme, koşma, yüzme ve dans gibi ritmik egzersizler özellikle etkilidir, özellikle dikkatle egzersiz yapıyorsanız (dikkatinizi ilerledikçe yaşadığınız fiziksel hislere odaklanarak).

Başkalarına bağlayın. Başka bir insanla yüz yüze konuşmanın basit eylemi, kendinizi tedirgin veya güvensiz hissettiğinizde stresi azaltan hormonları tetikleyebilir. Kısa bir kibar sözcük alışverişi veya başka bir insandan arkadaşça bir bakış bile sinir sisteminizi sakinleştirip rahatlamanıza yardımcı olabilir. Bu nedenle, ruh halinizi iyileştiren ve sorumluluklarınızın sizi sosyal bir yaşam sürmekten alıkoymasına izin vermeyen insanlarla zaman geçirin. Herhangi bir yakın ilişkiniz yoksa veya ilişkileriniz stresinizin kaynağıysa, daha güçlü ve daha tatmin edici bağlantılar kurmayı öncelik haline getirin.

Duyularını etkile. Stresi azaltmak için başka bir hızlı yol, duyularınızdan bir veya daha fazlasını çekmektir: Görme duyusu, ses, tat, koku, dokunma veya hareket. Anahtar, sizin için çalışan duyusal girişi bulmaktır. Canlandırıcı bir şarkıyı dinlemek sizi sakin hissettirir mi? Ya da çekilmiş kahve kokusu mu? Ya da belki bir hayvanı sevişmek, sizi merkezlenmiş hissetmeniz için çabucak çalışır? Herkes duyusal girdilere biraz farklı tepki verir, bu yüzden sizin için en uygun olanı bulmaya çalışın.



Rahatlamayı öğren. Yaşamınızdaki stresi tamamen ortadan kaldıramazsınız, ancak sizi ne kadar etkileyeceğini kontrol edebilirsiniz. Yoga, meditasyon ve derin nefes alma gibi gevşeme teknikleri, vücudun gevşeme tepkisini, stres tepkisinin tersi olan bir gevşeme hali olarak harekete geçirir. Düzenli olarak uygulandığında, bu aktiviteler günlük stres seviyenizi azaltabilir ve neşe ve dinginlik duygularını artırabilir. Ayrıca, sakin ve baskı altında toplanma yeteneğinizi de arttırırlar.

Sağlıklı bir diyet yapın. Yediğiniz yiyecekler ruh halinizi iyileştirebilir veya daha da kötüleştirebilir ve yaşam stresleri ile başa çıkma kabiliyetinizi etkileyebilir. İşlenmiş ve hazır yiyeceklerle dolu bir diyet yemek, rafine karbonhidratlar ve şekerli atıştırmalıklar stres belirtilerini kötüleştirebilir, taze meyve ve sebzeler, yüksek kaliteli proteinler ve omega-3 yağ asitleri bakımından zengin bir diyet ile daha iyi başa çıkmanıza yardımcı olabilir hayat iniş ve çıkışlar.

Dinlen. Yorgun hissetmek, mantıksız düşünmenizi sağlayarak stresi artırabilir. Aynı zamanda, kronik stres uykunuzu bozabilir. Uykuya dalmakta ya da gece uykuda kalmakta sorun yaşıyorsanız, uykunuzu iyileştirmenin birçok yolu vardır, böylece daha az stresli ve daha üretken ve duygusal olarak daha dengeli hissedersiniz.

Teşhis ve Tedavi

Stres teşhisi karmaşıktır ve birçok faktöre bağlı olabilmektedir. Anketler, biyokimyasal önlemler ve fizyolojik teknikler kullanılmıştır, ancak bunlar nesnel veya etkili olmayabilir.

Stres ve bir kişi üzerindeki etkilerini teşhis etmenin en doğrudan yolu, kapsamlı, stres odaklı, yüz yüze görüşmedir.

Doktorlar, genellikle depresyon veya anksiyete gibi altta yatan bir hastalığa sahip olmadıkça, stres ile başa çıkmak için ilaçlar yazmazlar. Bu durumda kişi stres yönetimi için bir psikologdan yardım almalıdır.

Stres yönetimi teknikleri

Stres yönetimi size yardımcı olabilir:

• Stres kaynağını kaldırın veya değiştirin

• Stresli bir olayı görme şeklinizi değiştirmek

• Stresin vücudunuz üzerindeki etkilerini azaltmak

• alternatif başa çıkma yollarını öğrenir



Stres yönetimi terapisi bu yaklaşımlardan bir veya daha fazlasını sürdürür.



Stres yönetimi teknikleri, kendi kendine yardım kitaplarından, çevrimiçi kaynaklardan veya bir stres yönetimi kursuna katılarak elde edilebilir. Bir danışman veya psikoterapist, kişisel gelişim kursları veya bireysel ve grup terapi seansları ile stres yaşayan bir kişiyi bağlayabilir.

Önerilen kaynaklar

Stres Yönetimi: Stresi azaltarak ve esnekliği artırarak refahınızı geliştirin - Harvard Medical School Özel Sağlık Raporu

Farklı Stres Çeşitleri - Her türün semptomlarını ve nasıl tedavi edileceğini içerir. (Amerika Psikoloji Derneği)

Düşük Stres: Stres vücudu nasıl etkiler? (Amerikan kalp derneği)

Çocukluk Stresi - Çocuklarda strese neden olan ve ebeveynlerin bu konuda neler yapabileceği. (Nemours Vakfı)

Genç Stres - Genç yetişkinlerde stresin nedenleri, semptomları ve etkileri ve kontrol altında tutmaya yönelik ipuçları. (Nemours Vakfı)

Stresle Anlama ve Başa Çıkma - Stresin belirti ve semptomları ve bununla nasıl başa çıkılacağı konusunda kurs. (Bağımsız Devlet Dağ Devlet Merkezleri)

Esnekliğe Giden Yol - Stresli durumlarla nasıl baş edilir ve esnekliği nasıl kurarsınız. (Amerika Psikoloji Derneği)



Uzman Klinik Psikolog

Aslıhan DEĞERLİ AYTOĞAN