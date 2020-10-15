Medeni Kanun’da mutlak evlenme engelleri ile nisbi evlenme engelleri düzenlenmiştir. Mutlak evlenme engelinin olduğu durumlarda tarafların evlenmeleri kesin olarak yasaklanmıştır. Söz gelimi üstsoy ile altsoy arasında mutlak evlenme engeli vardır. Bu kişilerin evlenmesi kesinlikle yasaktır.Nisbi evlenme engellerinin bulunduğu durumlarda ise evlilik, sert bir şekilde yasaklanmamaktadır.

Uygulamada en çok karşımıza çıkan nisbi evlenme engeli, MK 132’de düzenlenen bekleme süresidir. Bekleme süresine iddet müddeti de denilmektedir. Bu evlenme engeline göre kadın, evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün geçmedikçe evlenemez.

Bekleme süresinin amacı, kadının yeni yapacağı evlilikte bir çocuk dünyaya getirmesi halinde çocuğun nesebi konusunda karışıklığı önlemektir. Esasen bekleme süresi, hukuk sistemimizin gelişen tıp teknolojisine uyum sağlayamamış olmasından kaynaklanmaktadır. Nitekim bir kadının gebeliğini tespit etmek için günümüz teknolojisinde üç yüz gün beklemesine gerek olmadığı malumdur.

Bekleme süresinin kaldırılmasını talep etmek mümkündür. Nitekim evliliğin sona ermesinden sonra yeni bir evlilik yapmak isteyen kadın, aile mahkemesine başvurarak bekleme süresinin kaldırılmasını talep edebilir. Bu durumda mahkeme, kadının hamile olup olmadığının tespiti bakımından devlet hastanesine sevkini sağlayarak bu konuda bir rapor alınmasını sağlar. Hazırlanacak rapor sonrasında kadının hamile olmadığının tespiti halinde bekleme süresinin kaldırılmasına karar verilir.

Kadın, doğum yaptığında da bekleme süresi ortadan kalkar. Yine kadının, evliliğine son verilen eşi ile yeniden evlenmek istemeleri hâllerinde de bekleme süresinin kaldırılması davası açılabilir.

Medeni Kanun’da kadın için nisbi evlenme engeli olan bekleme süresi konusunda Yargıtay tarafından yapılan bir değerlendirmede şu tespitlere yer verilmiştir:

“Evlilik devam ederken veya evliliğin sona ermesinden başlayarak üç yüz gün içinde doğan çocuğun babası kocadır.Taraflar 07.02.2014 tarihinde kesinleşen karar ile boşanmış olup küçük ...n 10.08.2014 tarihinde doğmuş olduğu anlaşılmakla velayeti askıdadır. Açıklanan sebeple tarafların delilleri de değerlendirilerek küçüğün velayetinin düzenlenmesi konusunda bir karar verilmesi gerekir” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2018/5366 E., 2018/10600 K, 04.10.2018 T.)

Görüleceği üzere bekleme süresi içerisinde bir çocuğun dünyaya gelmesi durumunda evlilik hukuken sona ermiş olsa dahi çocuğun babası, koca olacaktır.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

avyasaroksuz@gmail.com

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