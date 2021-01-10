Emekli İkramiyesinde Tasfiye

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler, edinilmiş mal niteliğindedir. Bu kapsamda eşlerden birinin hak kazandığı emeklilik ikramiyesinde diğer eşin mal rejimi ile ilgili talepte bulunabilmesi mümkündür. Bu ödemelerde, diğer eşin talepte bulunması halinde evliliğin devam ettiği süreçteki nominal karşılık hesaplanır. Söz konusu nominal karşılık TMK 228/2 gereğince ve mahkeme tarafından alanında yetkin bilirkişi marifetiyle tespit edilir.

Yapılacak bu hesaplamada öncelikle emeklilik ikramiyesi alan eşin, günlük ödeme miktarı özel bir tablo yardımıyla bulunur. Günlük ödeme miktarı bulunduktan sonra, mal rejiminin sona erdiği tarihten sonraki süreler hesaplanır. Zira bu sürelerdeki ödemeler kişisel mal niteliğinde olacaktır. Toplam emeklilik ikramiyesinden bu değer çıkartılarak artık değer bulunur. Bulunan artık değerin yarısı ise diğer eşin katılma alacağıdır.

Bu hususta Yargıtay 8. Hukuk Dairesi tarafından yapılan bir değerlendirmede şu tespitlere yer verilmiştir:

“Tasfiyeye konu ...'dan alınan emekli ikramiyesi ile OYAK'tan alınan emeklilik yardımı davalının 16.10.2008 tarihinde emekliye ayrılması üzerine tahakkuk etmiş, emekli ikramiyesi davalıya ödenmiş, OYAK emeklilik yardımı ise davalının isteği üzerine kurumun emekli maaş sistemine katılmıştır. Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı bulunduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır.

Yargıtay uygulamalarında da kabul edilen ve ülkemize özgü güncel verileri içeren TRH 2010 yaşam tablosu esas alınarak hesaplama yapılması gerekmektedir. Bu halde, Mahkemece yapılacak iş, yukarıda açıklanan Dairemiz'in ilke ve uygulamalarına göre, öncelikle davalının ...'den aldığı emekli ikramiyesi ile OYAK'tan aldığı emeklilik yardımına ilişkin taleplerin farklı alacak kalemleri olduğunun gözetilmesi, ...'dan alınan emeklilik ikramiyesinin mal rejiminin devamı sırasında davalıya toplu olarak ödendiği hususu dikkate alınarak, emekli ikramiyesinin ne kadarlık kısmının kişisel mal ve ne kadarlık kısmının edinilmiş mal sayılması gerektiğinin belirlenmesi, bu belirlemede yukarıda açıklandığı üzere TRH 2010 yaşam tablosunun gözetilmesi, bu konuda uzman bilirkişi veya bilirkişilerden tarafların ve Yargıtay'ın denetimine açık gerekçeli rapor alınması, ondan sonra tüm deliller birlikte değerlendirilerek, talep miktarı ve tarafların kazanılmış hakları da gözetilerek ...'den alınan emekli ikramiyesi ve emeklilik yardımı ile ilgili karar verilmesi olmalıdır." (Yargıtay 8. Hukuk Dairesi 2016/20268 E., 2019/1114 K., 7.2.2019 T.)

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

avyasaroksuz@gmail.com

05455443550

yasaroksuz.av.tr