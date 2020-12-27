Geçmişe Etkili Mal Rejimi

Mal rejimi sözleşmelerinin geçmişe etkili yapılıp yapılamayacağı konusunda ikili ayrım yapılarak değerlendirme yapmak gerekir. Bu kapsamda;

1. Evlilik birliğinin 01.01.2002 tarihinden önce kurulması halinde:

Evlilik birliği 01.01.2002 tarihinden önce kurulmuşsa eşler arasında aksine bir sözleşme yapılmadığı sürece 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı rejimi uygulanır. Bu durumda eşler arasında geçerli olan mal ayrılığı rejimi Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar devam eder. Benzer şekilde eşler, 01.01.2002 tarihinden önce mal ayrılığı rejiminden başka bir mal rejimi seçmişlerse, bu mal rejimi de 01.01.2002 tarihine kadar geçerliliğini korur.

Eşler, Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içinde seçimlik mal rejimlerinden birini kabul edebilirler. Ancak eşler, seçimlik mal rejimlerinden herhangi birini seçmedikleri takdirde 01.01.2002 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Medeni Kanunda eşlere bu konuda bir imkan daha tanınmıştır. Bu kapsamda eşler, 01.01.2002 tarihinden itibaren bir yıl içerisinde edinilmiş mallara katılma rejimini evlenme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere geçmişe etkili olarak da kabul edebilirler. Ancak eşler, kanunun tanıdığı bir yıl içinde edinilmiş mallara katılma rejimi dışındaki seçimlik mal rejimlerini evlenme tarihinden itibaren geçerli olmak üzere seçemezler. Böyle bir seçimin yapılmış olması halinde Yargıtay, bu seçimi kamu düzenine aykırı olarak değerlendirmekte ve yok hükmünde saymaktadır.

2. Evlilik birliğinin 01.01.2002 tarihinden sonra kurulması halinde:

Evlilik birliğinin 01.01.2002 tarihinden sonra kurulması halinde eşler, aksine bir seçim yapmadıkları takdirde edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar. Edinilmiş mallara katılma rejimine ya da seçimlik mal rejimlerinden birine tabi olan eşler, anlaştıkları mal rejimi sözleşmesini ancak ileriye etkili olarak yapabilirler. Nitekim aile hukukuna dair konularda eşlerin tam bir tasarruf hakkı olmayıp; belirli şartlar dahilinde seçim yapabilmeleri mümkündür. Bu kapsamda Yargıtay, eşlerin geçmişe etkili olarak mal rejimi sözleşmesi yapabilmesine imkan vermemektedir.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

avyasaroksuz@gmail.com

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