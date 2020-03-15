Kötü Davranış Nedenli Boşanma

1. Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanma Nedir?

Eşlerden birinin, diğerinin ellerini ve ayaklarını bağlayarak dövmesi, işkence etmesi, bir odada kilitlemesi, aç bırakması, normal olmayan cinsel birlikteliğe zorlaması ve benzeri durumlarda “pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası” açılması mümkündür. Bu boşanma nedeni MK 162’de özel olarak düzenlenmiştir.

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma, mutlak bir boşanma nedenidir. Bu sebeple pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açılması durumunda, bu fiillerin artık ortak hayatı diğer eş için çekilmez hale getirip getirmediğinin bir önemi bulunmamaktadır.

2. Bu Dava, Hangi Durumlarda Açılır?

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasında belirleyici olan eşlerden birisinin diğerine fiziksel acı, eziyet ve işkence niteliği taşıyan fiillerde bulunmasıdır. Pek kötü davranışların, bilerek-isteyerek gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu sebeple tedbirsizlik veya dikkatsizlik sonrasında eşlerden birisinin fiziksel acı çekmesi durumunda, pek kötü davranış nedeniyle boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir. Pek kötü davranışa ilişkin fiillerin planlanarak yapılmış olması ya da ani bir öfke sonucu yapılmış olması arasında da hiçbir fark bulunmamaktadır.

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davasını, ancak bu fiillere maruz kalan eş açabilir. Yine pek kötü davranış fiillerinin, eşe karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Bu sebeple bir eşin, diğerinin ailesinden birisine karşı pek kötü davranışlar sergilemesi durumunda MK 162 çerçevesinde pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açılması mümkün değildir.

Pek kötü davranış nedeniyle açılan boşanma davasına konu olaylar bakımından bir ceza davası da açılmış olabilir. Bu durumlarda Yargıtay, ceza davası hakkında verilecek hükmün, boşanma davasının sonucunu etkileyeceğini ve bu sebeple ceza davasının sonucunun, boşanma davasına bakan mahkeme tarafından beklenilmesi gerektiğini değerlendirmiştir. Açılan ceza davalarında ya da yürütülen soruşturma dosyalarında eşini cezadan kurtarmak amacıyla şikâyetten vazgeçilmesi, hukuk davasından da vazgeçildiği anlamına gelmemektedir.

3. Hangi Hallerde Dava Hakkı Düşer?

a. Hak düşürücü sürenin dolması:

Pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açacak olan eş, bu fiilleri öğrendikten itibaren altı ay içerisinde ve her halde sebebin doğumundan itibaren beş yıl içerisinde davasını açmak zorundadır. Bu süreler içerisinde dava açmayan eşin dava açma hakkı düşmektedir. Süreler hak düşürücü olması sebebi ile hâkim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaktadır. Açılacak davada sürelerin kaçırılması durumunda, artık pek kötü davranış nedeniyle boşanmaya karar verilmesi mümkün değildir. Ancak bu durumda genel boşanma nedeni olan evlilik birliğinin temelden sarsılmasına dayanılarak boşanma davası açılabilir.

b. Affetmek:

Affeden tarafın pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açma hakkı bulunmamaktadır. Açıkça affettiğini bildirmek, müşterek konutta karı-koca ilişkisini sürdürmek gibi durumlar kural olarak af olarak nitelendirilmektedir. Ancak korkutma, baskı, yanıltma ve benzeri şekillerde af iradesinin gösterilmesi, pek kötü davranış nedeniyle boşanma davası açma hakkının düşmesine neden olmamaktadır.

4. Hayata Kast, Pek Kötü Davranış Ve Onur Kırıcı Davranış Arasındaki Farklar Nelerdir?

MK 162’de birbirinden bağımsız üç ayrı boşanma nedeni sayılmıştır. Bunlar; hayata kast nedeniyle boşanma, pek kötü davranış nedeniyle boşanma ve onur kırıcı davranış nedeniyle boşanmadır. Bu üç boşanma nedeni, gerçekleştirilen fiillerin niteliğine göre farklılıklar oluşturmaktadır. Nitekim hayata kast nedeniyle boşanma, eşlerden birisinin diğerinin hayatını kasıtlı olarak sonlandırmak istemesi durumunda açılabilir. Pek kötü muamele nedeniyle boşanma ise eşlerden birisinin diğerinin hayatını sonlandırmak amacını taşımayan, daha ziyade fiziksel acı, eziyet ve işkence amacına matuf fiillerde bulunması halinde açılabilir. Onur kırıcı davranış nedeniyle boşanma ise eşlerden birisinin, diğerinin hırsız olduğu isnadında bulunması, başka birisiyle ilişkisi olduğunu çevresine yayması, iş ve sosyal hayatının bulunduğu yerlerde ağır hakaretlerde bulunması, evden kovması suretiyle gerçekleştirdiği fiziksel bir müdahale içermeyen davranışları sonrasında açılabilir.

5. Pek Kötü Davranış Nedeniyle Boşanmanın Mal Rejimine Etkisi Nedir?

Pek kötü muamele nedeniyle boşanmaya karar verilmesi durumunda, verilen bu kararın mal rejimine bir etkisi bulunmamaktadır. Zira MK 236/2 gereğince kusurlu eşin artık değerdeki pay oranı bakımından değerlendirmede bulunabilmek için, zina ya da hayata kast nedeniyle boşanmaya karar verilmiş olması gerekir.

Mutlu Günler

Av. Yaşar ÖKSÜZ

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