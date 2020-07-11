Mal Ayrılığı Rejimi Nedir?

Mal ayrılığı rejimi, eşlerden her birinin kendisine ait malın maliki olduğu ve kanunda belirli şartlara tabi olarak düzenlenen seçimlik bir mal rejimidir.

1. Mal Ayrılığı Rejimi Ne Zaman Uygulanır?

Medeni Kanunda 01.01.2002 tarihinde yapılan değişiklikle eşlerin aksine bir anlaşma yapmadıkları sürece edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olacakları hükmüne yer verilmiştir. Medeni Kanunda bu değişiklik yapılmadan önce eşlerin, aksine anlaşma yapmadıkları sürece tabi olacakları mal rejimiyse mal ayrılığı rejimi olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda eşler, sözleşmeyle başka mal rejimini seçmedikleri sürece evlilik tarihinden 4721 Sayılı Medeni Kanunun yürürlüğe girdiği 01.01.2002 tarihine kadar mal ayrılığı, bu tarihten mal rejiminin sona erdiği tarihe kadar ise, edinilmiş mallara katılma rejimine tabi olurlar.

Bununla birlikte mal ayrılığı rejimi, seçimlik bir mal rejimi olması sebebiyle eşler, kanunda yazılı sınırlar çerçevesinde mal ayrılığı rejimini de seçebilirler. Bu kapsamda eşlerin kanuni olarak mal ayrılığı rejimine tabi oldukları veya mal ayrılığı rejimini seçtikleri dönemlerde mal ayrılığı rejimi uygulanır.

2. Mal Ayrılığı Rejimindeki Mallar Nelerdir?

Mal ayrılığı rejiminde eşlerin, sadece kişisel malları vardır. Bu rejimde belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

3. Mal Ayrılığı Rejiminde Mallar Nasıl Kullanılır?

Mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri, kanuni sınırlar içerisinde kendi mal varlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarrufta bulunma hakkına sahiptir.

4. Mal Ayrılığı Rejiminde Borçlardan Sorumluluk Nasıl Belirlenir?

Mal ayrılığı rejiminde eşler, kendi borçlarından bütün mal varlığıyla sorumludur. Bu kapsamda eşler, evlilik birliğini temsil yetkisi bulunmaksızın yaptıkları işlerden üçüncü şahıslara karşı kişisel olarak sorumlu olurlar. Temsil yetkisinin üçüncü kişilerce anlaşılamayacak derecede aşılmış olması halinde eşler, üçüncü şahıslara karşı müteselsil olarak sorumlu olurlar.

5. Mal Ayrılığı Rejiminde Tasfiye Nasıl Yapılır?

Mal ayrılığı rejiminin sona ermesi halinde tasfiye öncelikle eşlerin birbirlerinde bulunan malları iade etmesiyle başlar. Eşler, belirli bir malın kendisine ait olduğunu iddia ederse bu iddiasını ispat etmekle yükümlüdür. Eşlerden hangisine ait olduğu ispat edilemeyen mallar onların paylı mülkiyetinde sayılır.

Kanuni olarak eşlerin paylı mülkünde sayılan veya eşlerin serbest iradesiyle paylı malik oldukları malın tasfiyesi bakımından ise eşlerden her biri, paylı malın kendisine verilmesinde üstün yararı olduğunu ispat ederek ve diğer eşin payının parasal karşılığını vererek paylı malın kendisine verilmesini de isteyebilir.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

avyasaroksuz@gmail.com

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