Uyuşturucunun velayete etkisi

Velayete ilişkin konular, sadece çocuğun geleceğini değil toplumu da ilgilendirmektedir. Bu sebeple velayete ilişkin dava ve talepler kamu düzenindendir. Bu durumun sonucu olarak velayetin belirlenmesinde anne-babanın istek ve beyanlarından ziyade çocuğun menfaatlerinin dikkate alınması zorunludur.

Çocuğun üstün yararı bakımından ise gelişimini engelleyen her olayda, tehlikenin büyüklüğü ve doğuracağı sonuçların ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir. Bu kapsamda annenin veya babanın uyuşturucu madde kullanması durumunda çocuğun fiziksel ve ruhsal gelişimine uygun hareket ettiğini ifade etmek mümkün değildir. Uyuşturucu madde kullanan ebeveynin, çocuk için yaratacağı tehlikenin büyüklüğü ve doğuracağı sonuçlar bakımından değerlendirme yapılarak velayetin değiştirilmesi mümkündür.

Uyuşturucu madde kullanımının velayete etkisi konusunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılan güncel bir değerlendirmede şu tespitlere yer verilmiştir;

“Mahkemece yapılan yargılama ve toplanan delillere göre; tarafların boşanmalarına ilişkin kararın 15.11.2011 tarihinde kesinleştiği, tarafların ortak çocuğu 05.10.2010 doğumlu Yağmur'un velayetinin davacı anneye, 03.08.2008 doğumlu Hüseyin Arda'nın velayetinin ise davalı babaya bırakıldığı, tanık beyanlarından ve mahkemece alınan sosyal inceleme raporlarında geçen beyanlardan; velayeti davalı babada bulunan ortak çocuk Hüseyin Arda'nın fiilen babaanne ve büyükbaba ile birlikte yaşadığı, davalı babanın yeni eşi ve yeni eşinden olma çocukları ile birlikte yaşadığı eve arada sırada gittiği, davalı babanın sosyal inceleme raporunu düzenleyen bilirkişiye son 6 yıldır uyuşturucu madde kullandığı ve bu sebeple tedavi gördüğüne ilişkin beyanda bulunduğu, davalı babanın davaya konu çocuğa karşı ilgisiz olduğu anlaşılmaktadır.

Davacı anne hakkında yapılan sosyal inceleme raporunda ise, annenin velayet görevini üstlenmesine engel bir durumun bulunmadığı rapor edilmiştir.

Gerçekleşen bu duruma göre; ortak çocuğun, velayet görevinin gereklerini fiilen yerine getirmeyen, çocuğa ilgi göstermeyen ve uzun süreli olarak uyuşturucu madde kullanan davalı baba yanında kalması, onun fiziksel ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyecek nitelikte olup, kardeşlerin bir arada yaşamalarının gelişimlerine sağlayacağı olumlu katkılar ile çocuğun üstün yararı gerektirdiği takdirde görüşlerinin aksine de karar verilebileceği dikkate alındığında, ortak çocuğun velayetinin değiştirilmesine karar verilmesi gerekirken, babanın son dönemde uyuşturucu madde kullandığının tespit edilemediği gerekçesiyle yazılı şekilde hüküm kurulması doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir.” (Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2019/906 E., 2019/1745 K., 27.02.2019 T.)

Görüleceği üzere uzun süre uyuşturucu madde kullanan, velayet görevinin gereklerini fiilen yerine getirmeyen ve çocuğa ilgi göstermeyen ebeveyne velayetin bırakılması çocuğun gelişimine zarar verecek niteliktedir. Üstelik uyuşturucu maddenin son dönemde kullanılmamış olmasının da sonuca etkisi bulunmamaktadır. Bu kapsamda çocuğun gelişimine zarar verebileceği açık olan bu tür durumlarda velayetin değiştirilmesi davası açılması mümkündür.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

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