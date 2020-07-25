Zina nasıl ispat edilir?

Zina, eşlerden birinin evlilik birliğinin devamı sırasında karşı cinsten biri ile bilerek ve isteyerek cinsel birliktelik yaşamasıdır. Bu yönüyle zina fiillerinin ispatı oldukça zordur. Bu ispat zorluğu karşısında Yargıtay, yaşam deneyimleri ve durumun gereklerine göre cinsel ilişkinin gerçekleştiğinin yaklaşık olarak ispat edilmiş olmasını yeterli kabul etmektedir. Bu hususta Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin, zinanın ispatı konusunda yapmış olduğu çok yakın tarihli bir değerlendirme şu şekildedir;

“Dava zina hukuksal sebebine dayalı boşanma davasıdır. Bölge adliye mahkemesince davacı kadının zina hukuksal sebebine dayalı boşanma talebinin reddine karar verilmiş ise de; toplanan delillerden, davacı kadının dayandığı ve davalı erkek tarafından inkar edilmeyen, erkeğin başka kadınla birlikte, banyoda yarı çıplak vaziyette çekildiği ve samimi durumda oldukları anlaşılan fotoğrafının bulunduğu ve tanık beyanından erkeğin başka kadının yanında yaklaşık 10 gün süreyle kaldığı anlaşılmaktadır.

Bölge adliye mahkemesince davalı erkeğin güven sarsıcı davranışlarda bulunduğunun sabit olduğu kabul edilmiş ise de; erkeğin başka kadınla uygunsuz fotoğrafının olması ve başka kadınla birlikte yaşaması, cinsel ilişkinin güçlü karineyle yaşandığına ve dolayısıyla zinanın varlığına delalet eder. Bu durumda erkeğin zinası ispatlanmış olup Türk Medeni Kanunu'nun 161. maddesi koşulları oluşmuştur.

Gerçekleşen bu durum karşısında tarafların zina hukuki sebebiyle boşanmalarına karar verilmesi gerekirken, yazılı gerekçe ile davacı kadının zina hukuksal sebebine dayalı boşanma talebinin reddine karar verilmesi doğru olmayıp, bozmayı gerektirmiştir.” (2019/4012 E., 2019/12142 K., 11.12.2019 T.)

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi tarafından yapılan bu değerlendirmeden de anlaşılacağı üzere zina, tanık beyanları, fotoğraflar, video kayıtları, kredi kartı harcamaları, otel kayıtları, güvenlik kamerası kayıtları ve nüfus kayıtları başta olmak üzere her türlü yasal delille ispat edilebilir.

Sağlıklı Günler

Avukat Yaşar ÖKSÜZ

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