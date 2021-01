Ayak Tırnağı Bakımı Nasıl Yapılır? Evde Ayak Tırnağı Bakımı İçin Öneriler

İyi bir günlük hijyen için her sabah veya gece ayaklarınızı ve tırnaklarınızı sabun ve sıcak suyla yıkayarak başlayın.



Ayak Tırnağı Bakımı Nasıl Yapılır?



Sıcak su ile ayakları yumuşattıktan sonra bir havluyla (veya daha fazla yumuşaklık için pamuk) kuruttuktan sonra, krem veya vazelin sürmeyi unutmayın. Bu, ölü derinin görünmesini önleyecektir.

Bu akşam ritüeli bittiğinde, kremin bütün gece etki etmesi için bir çift çorap giyin. Ertesi sabah yumuşacık ayaklara sahip olacaksınız.



Ayak parmaklarınızı enfeksiyonlara maruz bırakabileceğinden çok kısaltmayın. Makasla düz kesim, ayak tırnaklarının batmasını önler. Daha sonra bir eğe darbesiyle açıları yuvarlayabilirsiniz. Bazen tırnağın yüzeyi çizilir. Cilalayıcı ve onarım işlemi, kusurlar olmadan pürüzsüz bir tırnağın püf noktasıdır.



Evde Ayak Tırnağı Bakımı İçin Öneriler



Tırnaklarınızın etrafında küçük ölü deri oluşmasını önlemek için, iyi bir günlük nemlendirmeden daha iyi bir şey olamaz. Akşam yıkadıktan sonra, tırnakları unutmadan bol miktarda ayak kremi veya vazelin sürün. Maya enfeksiyonunu önlemek için ayak parmakları arasındaki alanı kurulayın. Uyumak için bir çift çorap giyin. Sabahları ayaklarınız yumuşak ve nemli olur.



Pedikür sırasında veya iki veya üç haftada bir ayak tırnaklarınızı kesmeyi unutmayın. Bu, onları sağlıklı tutmanıza ve ağrılı ayak tırnaklarını önlemenize olanak tanır. Köşelerde yuvarlatılmamış düz bir kesim tercih edin. Ayrıca enfeksiyonları önlemek için çok kısa kesmemeye dikkat edin. Tırnaklarınızı gerçekten yuvarlamak istiyorsanız, bir tırnak törpüsü kullanın.



Ellerinkinden daha az görünür olan ayak tırnakları da aynı derecede şımartılmış olmalıdır. Yaz aylarında olduğu gibi kışın da onları iyi kesmeyi ve mantar enfeksiyonlarından kaçınmak için temizlemeyi öğreniyoruz.



Ayak Tırnağı Bakımında Püf Noktalar Neler?



Ayak tırnaklarımıza bakmayı düşündüğümüz genellikle ayaklarda mantar enfeksiyonu veya başka herhangi bir rahatsızlıktan muzdarip olduğumuzda olur. Ayak tırnaklarının batmasının ana nedeni köşelerde çok kısa bir kesiktir, ayak başparmağındaki et boncuğuna sığabilecek küçük bir çıkıntı oluşturur. Riski taklit etmek için tırnaklar, cımbız veya kişisel bir tırnak makası ile ayak parmaklarının etinden 1 veya 2 mm uzaklıkta kare şeklinde kesilmelidir.



İki haftada bir pedikür yaptırın. Yaz aylarında sandalet giyerseniz ayak tırnaklarınızın kirlendiğini göreceksiniz. Ayaklarınızı her yıkadığınızda onları yıkamak için zaman ayırın. Ayaklarınızı temiz, kuru ve rahat bir sıcaklıkta tutmak için tasarlanmış doğru ayakkabıları giyerseniz ayaklarınız daha sağlıklı kalacaktır.



Nefes almasını sağlayan sandalet ve ayakkabılarla yazın ayaklarınızı serin tutun. Yaz aylarında ayaklarınızı sıcak tutan ayakkabılar giyerseniz, koku veya maya enfeksiyonu yaşarsınız. Su geçirmez bot ve çoraplarla kışın ayaklarınızı sıcak tutun. Ayaklarınızı yeterince sıcak tutmayan ayakkabılar giyerseniz, donma olasılığınız daha yüksektir.



Tırnak Bakımında Ayakların Kuru Kalmasını Önemseyin



Ayaklar vücudun diğer bölgelerine göre daha fazla ter ürettiği ve bu kokulardan sorumlu olan daha fazla bakteriyi barındırma eğiliminde olduğu için pek çok insan koku sorunuyla karşı karşıya kalır. Ayaklarınızın kokusu kontrolden çıkmışsa, hoş bir ayak kokusunu geri kazanmanın çözümleri vardır.



Çoraplarınızı daha sık değiştirmeye çalışın. Ayaklarınız gün içinde bolca terleme eğilimindeyse, gün boyunca oluşan kokuyu azaltmaya gerçekten yardımcı olabilecek başka bir çift çorap giyin. Çoraplarınızı ter içinde kaldıklarında değiştirin.



Çoraplarınızı düzenli olarak değiştirin. İster koku ister maya enfeksiyonu olsun, tüm ayak problemleri için en iyi önleyici yöntemdir. Islak çoraplar, maya enfeksiyonu için en sevilen ortamdır, bu nedenle, özellikle çok terlerseniz, onları düzenli olarak değiştirin. Ayak pudrası kullanın. Pek çok insan ayakkabılarını temiz ve kuru tutmak için pudra koyar.



Arındırıcı ve doğal açıcı özelliği ile genellikle cila katmanları tarafından zarar görmüş ve sararmış tırnaklarınızı sirkeyle beyazlatabilirsiniz. Bu ev yapımı sirkeyle banyoda ayaklarınızı 10 dakika bekletin, ardından tırnaklarınızı diş fırçasıyla nazikçe ovun.