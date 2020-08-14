Sağlıklı bir cilde sahip olmak her kadının hayalidir. Bunun için tatilde ve sonrasında cilt bakımına önem vermek gerekiyor. Özellikle tatile çıkmadan birkaç hafta öncesinde düzenli cilt bakımı yapmaya başlamak şart. Pandemi sonrası normalleşme ile birçok kişinin tatil beldelerine akın etti. Yazmevsimi de bitmek üzere…

Her kadın sağlıklı ve ışıltılı bir cilde sahip olmak ister.Tatil bittikten sonra deniz tuzu ve güneş ışınlarından dolayı ciltte kuruluk olabilir. Cildimiz, uzmana danışarak yapılacak doğru cilt bakımları sayesinde eski

canlılığına ve yumuşak haline dönebilir. Bol bol su içiyor musunuz? Özellikle yaz aylarında cildin kurumaması için günde en az 2,5 litre su içmeliyiz.

En iyi cilt bakımı nemlendirici krem kullanmak olacaktır. Aşırı sıcak su yerine ılık veya soğuk suyla duş almalısınız. Sıcak su cildi daha da kurutur. Duştan sonra cildinizi nemlendirmeyi ihmal etmeyin. Cildi ölü

deriden arındırırken tahriş etmemeye dikkat edin, peeling kullanabilirsiniz.

Kış aylarında her gün yüze uygulanan kozmetik ürünlerini yazın azaltmak gerekiyor. Ağır makyajlar yapmaktan kaçının. Yaz sıcağında cildimiz çok fazla terleyecektir o yüzden kozmetik ürünlerinin terletmemesine dikkat edin. Tatile çıkmadan kurutucu özelliği olan ve yağ içermeyen ürünleri kullanın. Cildin

alışması için bu ürünleri kullanmaya 10 gün önceden başlamak lazım.

Cilt bakımında beslenmek de önemli bir etkendir. Sağlıklı bir cilt için vitamin ve minerale de ihtiyacımız var. Vitamin ve mineraller kırışıklıkların oluşmasını geciktirir, canlı bir görünüme yardımcı olur. Mevsiminde taze sebze ve meyve tüketmeye özen gösterelim.

Ciltte vitaminin depolanması için özellikle yeşil yapraklı sebzeleri tüketmek gerekiyor. Uzman tavsiyesiyle A, C ve E vitaminlerini kullanabilirsiniz. Tabi ki yazın ve tatilin olmazsa olmazı güneş kremi özellikle ten rengi açık olan kişiler güneş kremi kullanmayı ihmal etmemeli.

Makyajı da güneş kremi sürdükten sonra yapın. Denize girip çıktıktan sonra vücut ıslandığında koruyuculuk azalacaktır. O nedenle 2-3 saatte bir güneş kreminin yenileyin. Güneşin zararlı etkilerinden korunmak için gölgede bile şapka ve gözlük takmaya özen gösterin.

Sağlık ve güzellikle kalın.

Güzellik Koçu, Aylin Çetinkaya

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