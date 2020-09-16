Keyifli ve bir o kadar da yorucu bir yaz geride kaldı. Yaz boyunca yoğun güneş ışınlarına, plajda tuzlu suya, kuma ve toza maruz kalan cilt alarm vermeye başlayacaktır. Sonbahar yavaş yavaş kendini göstermeye başlarken, kuruyan ve yıpranan cildiniz için doğru cilt bakımı çok önemli….

Sonbahar yorulan cildinizi toparlamanın ve kışa hazırlamanın tam zamanı…

Yazın yoğun güneş ışınlarına maruz kalan ciltte güneş lekeleri oluşacaktır. Güneş etkisini kaybetse de, cildinizi güneşin zararlı ışınlarından korumak için güneş koruyucuları kullanmaktan asla vazgeçmeyin.

Ciltte kuruluk, kaşıntı, renk değişimleri olabilir. Sağlıklı, pırıl pırıl bir cildimiz olsun istiyorsak düzenli olarak bakmamız, onu korumamız ve onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Cilt bakımının yanı sıra, beslenme de çok önemli, su ve bitki çayı içmeyi ihmal etmeyin. Duşta çok uzun süreler kalmayın, ılık suyla duş alın.

Sonbaharda havanın soğumasıyla, cilt daha da kurur. O yüzden yoğun nemlendirici kullanmalısınız. Cildin susuzluğunu gideren nemlendiriciler cildinizi daha sağlıklı gösterecektir.

ALTIN İĞNE MUCİZESİ

Ciltte genişlemiş gözenekler, sivilce izleri, ince kırışıklıklar ve renk farklılıkları oluşmaya başladıysa Altın İğne uygulamasını da öneriyoruz. Seansı ortalama 45 dakika süren uygulamada ağrı, acı ve yan etki olmuyor hemen normal hayata dönebiliyorsunuz.

Kişiye özel, altın uçlu mikro iğneler ile, cilt ve cilt altı dokulara gönderilen radyofrekans enerjisi sayesinde, bu dokulardaki ısı, kontrollü bir şekilde arttırılıyor ve uygulama yapılan alan uyarılıyor. Bu sayede cildin yüzeyinde yer alan hücrelerde yeniden yapılanma ve onarım süreci başlıyor. Böylece, cildin orta ve alt tabakalarında yer alan elastik bağlar ve kolajen dizilimleri artıyor ve bağ dokusunun en önemli bileşenlerinden olan fibroblast hücrelerin üretim hızında artış sağlanıyor.

Altın iğne, cildin ihtiyacına göre 1-3 seans arasında uygulanabilir. İşlemin etkilerini 30 gün içerisinde görebilirsiniz. Cilt germe, gençleştirme, yenileme, yüz ve çene hatlarının belirginleşmesi boyun ve gıdı toparlama, sıkılaşma, ince kırışıklıklar, akne ve akne izlerinin giderilmesi tedavilerinde ihtiyaç duyan tüm cilt tiplerine uyguluyoruz.

HYDRAFACİAL İLE TAZELENME GERİ KAZANILIYOR

Amerikan cilt bakımı sistemi olarak da bilinen Hydrafacial cilt bakımı ile, cildin nem ihtiyacını sağlayan kolajen, sıkılığını koruyan elastin ve canlı görünmesini sağlayan vitaminler cilde geri kazandırılıp cildin parlaması, nemlenmesi ve tazelenmesi sağlanıyor.

Çalışan hanımların işinden çıkıp güvendiği bir kliniğe gidip yaklaşık 1 saat içinde yaptırabilecekleri, kolay ve etkili bir cilt bakım uygulaması. Kuru, yağlı, karma ve hassas tüm cilt tiplerine özel bakım sağlıyor.

Cildinizde güneş lekeleri ya da cilt lekeleriniz bulunuyorsa, genellikle yağlı ciltlerde görülen sivilcelenme sorunundan kurtulmak istiyorsanız, daha parlak genç ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız, cildinizin hücre yenilenmesini sağlamak istiyorsanız hydrafacial cilt bakım uygulaması tam size göre olabilir.

GENÇLİK AŞILARINI İHMAL ETMEYİN

Özellikle 30'lu yaşlardan sonra ciltte azalan kolajen ve elastinin geri kazanılmasını sağlayan, yüzün ifadesinde herhangi hiç bir değişim olmadan kısa zaman içerisinde daha canlı, daha parlak bir cilde sahip olmak isteyenler için cilt altına uyguladığımız gençlik aşıları da en çok tercih edilen işlemler arasında.

Sağlık ve Güzellikle kalın.

Aylin Çetinkaya

www.aylincetinkaya.com