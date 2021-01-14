Yaz gelmeden cildinizi güzelleştirmek için harekete geçin. Şu anda cildimize yatırım yapmaya başlamak için en uygun aylardayız. Cildin ihtiyacı olan bakım ve uygulamaları bu dönemde yaptırmanızı tavsiye ederim. Daha parlak, sıkı, pürüzsüz ve genç görünen bir cilt için doğru bakım şart!

Her alanda olduğu gibi, artık cildimiz için de doğal görünüm ön planda, yoğun makyaj popülaritesi artık bitti. Şimdi bakımlı cilde çok hafif, doğal makyaj ön planda. Hal böyle olunca, makyaj malzemelerine değil, cilt gençleştirme uygulamalarına yatırım yapma zamanı. Bunun avantajı, cildinize yaptığınız yatırım sayesinde makyajı sildiğinizde de genç ve bakımlı görünürsünüz.

Mevsim geçişlerinde cildimizin bakıma ihtiyacı olur. Kişiselleştirilirmiş uygulamalarla, daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşabilirsiniz.

Kışın cilt kuruluğu sıkça görülüyor. Soğuk hava ve rüzgarın etkisiyle yıpranan cilt sıcak duşla birleşince nem içeriği azalır ve kuruluk meydana gelir.

Cilt kuruluğu sorunu yaşayan kişiler banyodan sonra mutlaka nemlendirici kremler kullanmalıdır. Özellikle bu dönemde bol su için, ellerinizi yıkadıktan sonra nemlendirici sürün. Çok sıcak suyla banyo yapmayın. A, C ve E vitaminlerini almaya özen gösterin. Ellerinizi ve yüzünü yıkarken ılık suyu tercih edin. Cilt kuruluğuyla baş edemiyorsanız mutlaka bir uzmana gözükün.

GÜNEŞ KORUYUCUYU İHMAL ETMEYİN

Cildimizin yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de güneşten korunmaya ihtiyacı var. O yüzden özellikle güneşli günlerde en az 30 koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmayı ihmal etmeyin. Ayrıca karlı günlerde ve kayak sporu öncesinde, kardan yansıyan güneş ışınlarının oluşturabileceği güneş yanıklarından korunmak için de güneş koruyucu sürün.

Çeşitli maddelerin birleşiminden oluşan cilt bakım kremleri yanık gibi ciddi sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Bu yüzden evde cilt bakımı yaparken çok dikkatli olun. Cilt yanığına varan ileri derece sorunlar genellikle peeling amaçlı kullanılan ürünlerde meydana gelir. Peeling, cildin kimyasal ajanlarla kontrollü bir şekilde soyulması işlemidir.

Aynı zamanda kozmetik marketlerde satılan krem formları da bulunmaktadır. Bu ürünlerdeki konsantrasyon miktarı yani etken maddelerin ölçüleri çok önemlidir. İçeriğinde yüksek konsantrasyonda kimyasal soyucu olan kremler yanma reaksiyonu yapabilir. Cilt yanıkları da tedavi sonrası iz bırakabilmektedir.

Uzman kontrolünde gerçekleştirilen peeling uygulamaları genellikle kış aylarında yapılmaktadır. Kozmetik marketlerden satın alınarak yapılan peeling işlemlerinde bu tür faktörler göz ardı edilmektedir. Bu uygulamaların güneşle etkileşimi yüksek olduğundan bilinçsiz kullanımı zararlı sonuçlar doğurabilmektedir. Bu nedenle peeling gibi hassasiyet gerektiren uygulamaları uzman kontrolünde yapın.

BİRÇOK TEDAVİ SEÇENEĞİ VAR

Tüm bunların yanı sıra, cilt tipine göre klinikte uzman kontrolünde yapılan bakımlar da faydalı olur, cilt problemlerini uzman kontrolünde daha kısa sürede giderebilirsiniz.

Lazer içermeyen cilt yenileyici, Hydrafacial bakımını yaz gelmeden deneyebilirsiniz. Cildi yeniden canlandıran, aynı zamanda temizleyen Hydrafacial ölü deriyi yok ederek, canlı deride antioksidan koruma sağlar ve cildi nemlendirir. Daha az kızarıklık, şişlik olmadan, istirahatsiz, daha güzel bir cilt elde edebilirisiniz. Kişiye özel uygulanan tedavi tüm cilt tipleri için uygundur, işlem yaklaşık 30-45 dakika sürer.

Bazı ciltler için bu bakıma ek olarak özellikle ciltte genişlemiş gözeneklerden kurtulmak için hızlı ve etkili Baby Face (thulium lazer) teknolojisi uygulanabilir. Bu uygulamada cilt yüzeyinde hasar yaratmadan cildin alt katmanlarında mikro kanallar açılıyor. Bu sayede vücudun doğal iyileşme süreci devreye girerek, yeni kolajen ve elastin liflerinin üretimi için fibroblastlar uyarılmış oluyor.

Ciltte genişlemiş gözenek ve sivilce izleri varsa, ince karışıklıklar ile renk farklılıkları oluşmaya başladıysa ameliyatsız estetik yöntemlerinden Altın İğne Scarlet’i düşünebilirsiniz. Tedavide bir seans ortalama 30-45 dakika içerisinde tamamlanır. İşlem sonrasında hemen normal hayata dönüş sağlayabilirsiniz.

Bir sonraki yazıya kadar sevgiyle ve güzellikle kalın.

Uzm. Aylin Çetinkaya

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