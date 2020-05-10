Bugün Anneler Günü

Bir gün değil her gün kutlanması gereken Mayıs'ın ikinci Pazar gününde dile gelen o özel gün.

Annelerimizi hatırladığımız;

Yaşıyorsa şükürle sarıldığımız,

Hayatta değilse özlemle andığımız,

Anne isek gururlandığımız,

Anne olmak istiyorsak arzuladığımız,

Dünya'nın en güzel duygusu..

Canımız annelerimiz..

Anne kelimesinin en güzel karşılığı kıymetlilerimiz..

'Anne olunca anlarsın!' lafının anlam bulduğu bu özel günde mutluluk, sevgi ve saygıyla tüm annelerimizin anneler günü kutlu olsun.

Ayşe ŞENGEL

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