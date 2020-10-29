Pandemi ile ilgili her gün yeni bir haberle uyanır olduk.

Acaba eskisi gibi mi olacak? Daha mı kötü olacak? Geçirdim mi hastalığı yoksa bulaşacak mı?

Kendimi ve yakınlarımı nasıl koruyacağım?

Ben dikkat ediyorum ama etmeyenler yüzünden bana bir şey olur mu?

Sürekli sorular sorup durduğumuz bilinmezlikle mücadelemizde ne yapacağımızı bilmez halde hissettiğimiz günlerdeyiz?

Siz de ülkece korunmaya ara verdiğimizi düşünenlerden misiniz?

Hastanede aktif rol alan herkesin sürece bakışı hep aynıydı aslında, mesaj çok açıktı her zaman;

'Ülkem korunmaya devam et, bu durum geçmedi!'

Korunmak için neler yapmalıyız diye konuştuğumuzda herkes artık ezbere biliyor.

Maske kullanımı- Mesafe Kuralı- Hijyen (özellikle el yıkama)

Ama bilmek yeterli olmuyor, kaç kişi uyguluyor dediğinizi duyar gibiyim.

Maske kullanımı çeneye indirilerek varmış gibi yapılmış çok örnekle karşılaşıyoruz. Dikkat edilmesi gereken şu ki, çeneye indirdiğinizde maskenin iç kısmı çeneye temas ediyorsa oradaki mikroplar, hele ki gün içi çenenize ellerinizle dokunuyorsanız direkt maskeye bulaşıyor ve maskeyle onları daha kolay soluyabiliyorsunuz. Yine hijyenin önemi maske kullanımında bile kendini gösteriyor.

Mesafe kuralına baktığınızda da sevdiğiniz kişilere yakın durup onlardan bir şey olmaz lafıyla sarılmaları yaşıyoruz.

Hijyen kurallarına ise biri takip etmiyorsa ne kadar uyduğumuz şüpheli!

Tüm bunlar aslında örnekleri çok olan ve detaylandırılabilecek maddeleriyle uzun uzun konuşulabilir. Ama asıl konu şu, bugünlerde neler oluyor?

Daha önceki gibi evlere kapanacak mıyız?

Okullar tatil olacak mı?

Yine ağır kayıplar verecek miyiz?

Aşı nerde kaldı?

Zatürre aşısı mı? Grip aşısı mı? Neden kolayca aşıya ulaşamıyoruz?

Şimdilerde haberlerde buna takılmaya başladık.

Öncelikle bilinmesi gereken detay şu;

Her durumda risk grubu olan bebekler, hamileler, 65 yaş üstü ve/veya kronik hastalık sahibi bireyler her durumdan daha ciddi etkilenmektedir. Dolayısıyla önceliğin onlara verilmesi konusunda hemfikir olmalıyız.

Biz kendimizi nasıl koruyalım? Risk grubundaki yakınlarımız aşı olsa tamamen korunmuş oluyor mu? Bu sorularla kafamız karışıyor.

Yapılan çalışmalar aşının diğer önlemlere gerek kalmadan yüzde yüz koruduğunu iddia etmiyor.

Dolayısıyla korunmaya ve bağışıklığımızı güçlü tutmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Peki, neler yapalım?

Bağışıklığımızı güçlendirecek önemli adımlara dikkat etmekte fayda var;

Hijyen kurallarına uymak

Maske kullanımı

Mesafe kuralına dikkat etmek

Sağlıklı beslenmeye özen göstermek

Yeterli uyku

Gerekirse, hekim önerisiyle takviye bağışıklık güçlendirici almak

Sağlıklı günler dileklerimle

Ayşe Şengel

Uzman Halk Sağlığı Hemşiresi