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24.11.2020
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Öğretmenim Canım Benim

Ayşe Şengel
Ayşe Şengel
aysesengel@gmail.com

Yıllar geçti

Herşey değişiyordu o hep aynıydı!

Sınıf yoktu, sokakta anlattı

Tek göz odayı yeri geldi sınıfa çevirdi

Hava soğuktu soba yaktı

Çocuklar üşüyor diye kıyafet topladı

Eğitim materyali eksikti elindekilerle yetindi

Yoktu yoktan var etti

Yeni mezun oldu

Kendine alışmaya çalışırken 30 çocukla gözünü açtı

Birlikte büyüdü

Öğretirken öğretti

Yıllarını vermişti

Kaç kişiydi, kaç genç kaç delikanlı..

Devletteydi

Ailesinden uzaktı

Şartlar koşullar zorluyordu

Ama yılmadı

Özel sektördeydi

Şartlar ağırdı

İşler yoğun süreç karmaşıktı

Yoruluyordu

Pandemi oldu

İkisi bir arada yönetmekte zorlanılan çocukları ekranda yönetti

Öğretti

Çabaladı

Yoruldu

Kıymetli

Değerli

Kutsal

Canla başla çalışan

Hakkını alıyor mu?

Aldığı yetiyor mu?

Şartları iyileşir mi?

Bilinmez..

Yıllar geçti

Herşey değişiyordu o hep aynıydı!

ÖĞRETMEN

Her koşulda kalbi sıcacık dolaşan değerlilerimiz

İyi ki varsınız!

Öğretmenler Günü için

Saygı ve Sevgiyle

Ayşe Şengel

Ayşe Şengel
Ayşe Şengel
aysesengel@gmail.com
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