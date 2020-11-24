Öğretmenim Canım Benim

Yıllar geçti
Herşey değişiyordu o hep aynıydı!
Sınıf yoktu, sokakta anlattı
Tek göz odayı yeri geldi sınıfa çevirdi
Hava soğuktu soba yaktı
Çocuklar üşüyor diye kıyafet topladı
Eğitim materyali eksikti elindekilerle yetindi
Yoktu yoktan var etti
Yeni mezun oldu
Kendine alışmaya çalışırken 30 çocukla gözünü açtı
Birlikte büyüdü
Öğretirken öğretti
Yıllarını vermişti
Kaç kişiydi, kaç genç kaç delikanlı..
Devletteydi
Ailesinden uzaktı
Şartlar koşullar zorluyordu
Ama yılmadı
Özel sektördeydi
Şartlar ağırdı
İşler yoğun süreç karmaşıktı
Yoruluyordu
Pandemi oldu
İkisi bir arada yönetmekte zorlanılan çocukları ekranda yönetti
Öğretti
Çabaladı
Yoruldu
Kıymetli
Değerli
Kutsal
Canla başla çalışan
Hakkını alıyor mu?
Aldığı yetiyor mu?
Şartları iyileşir mi?
Bilinmez..
Yıllar geçti
Herşey değişiyordu o hep aynıydı!
ÖĞRETMEN
Her koşulda kalbi sıcacık dolaşan değerlilerimiz
İyi ki varsınız!
Öğretmenler Günü için
Saygı ve Sevgiyle
Ayşe Şengel