Yolda olmak, yolcu olmak, yolculuk yapmak

Dünyaya geliş hikayemiz bile yolculukla başlar, yolcu olarak doğar yolcu olarak yaşamı sürdürür ve yolcu olarak uğurlanırız.

Kendimize yeni yolculuk arayışlarımız da yeni yol bulma çabalarımız da yolumuzu değiştirme arzularımız da hep bu sebeptendir.

Çünkü; yolculuk yolda olmayı gerektirir.

Her ilişki bir başkasının yoluna katılmaktır aslında; onun serüvenini dinlemek, aynı zaman dilimlerinde bambaşka yapılan yolculuklarda benzerlik aramaktır. Bazen aynı hedefe yürümek, bazen aynı acıyı yakalamak, bazen aynı heyecanı hissetmek..

Farklı hayatlarda aynı sahne arayışlarıdır yolculuk

Yeni bir yolculuk içine zorunlu olarak sürüklendiğimiz hikayelerimizde bile bambaşka yolculuklar içindeyiz.

Hepimize iyi yolculuklar.

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