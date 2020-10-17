Aile

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAile Haberleri Ayşe Şule Bilgiç yazdı! Dil gelişimi bizim için öncelikli gelişim alanıdır
17.10.2020 - 19:22 |

Ayşe Şule Bilgiç yazdı! Dil gelişimi bizim için öncelikli gelişim alanıdır

Ayşe Şule Bilgiç yazdı! Dil gelişimi bizim için öncelikli gelişim alanıdır
ABONE OL

Bir düş kurdum. Çünkü benim en iyi yaptığım şey gerçekleşeceğine inandığım düşler kurmak ve onları gerçekleştirmek. Bilmek ve öğrenmek gibi insanın zaten doğasında var olan unsurları eğitim sistemleri ile hallaç pamuğuna çevirdiğimiz şu dönemde kurduğum düş; Türkiye’nin en ücra köşelerine kadar girecek ve herkese ücretsiz ulaşacak, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müfredatı ile uyumlu ama ondan fazlasını hedefleyen eğlenceli bir eğitim rehberi oluşturmaktı.

Milliyet ve uzman isimlerle düş ortaklığı

Milliyet ile bu düşü konuştuğumuzda benim düşüm onların da düşü oldu. Sonra bu sayıda ve sonraki sayılarda okuyacağınız Türkiye’nin birbirinden önemli isimleri tüm uzmanlıklarıyla ve hiçbir ticari beklentileri olmaksızın gönüllü olarak bu düşe destek verdi. Ne güzel yürekli insanlar biriktirmişim bir kez daha benim için ispatlanmış oldu. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum.

Hafta hafta gelişimsel müfredat

Düşyeri’ne 19 senemi verdim. Son 10 senesini Pepee ve sonrasında yaptıklarımla sizler de biliyorsunuz. Amacım yaptığım her işte olduğu gibi bu eğitim eki ve içinde hafta hafta takip edeceğiniz Düşyeri Eğitim Müfredatı ile çocuklarımızın kendilerini fark etme, tanıma, ifade etme, düşünceleri ile duygularını ayırt edebilme, empati kurma, muhakeme etme, plan yapabilme, günlük hayatı önceliklendirebilme gibi pek çok bilişsel sürecini desteklemek... Bunun yanında yarın akademik hayatlarına başlayacaklarında o dünyaya hazır olmalarını sağlayacak akademik becerileri elde etmeleri de bu ekteki müfredatın temel hedeflerinden. Müfredatın temelinde özellikle “Dil Gelişimi” alanına daha büyük bir öncelik ve ağırlık verdiğimizi bilmenizi istiyoruz. Çocuklarımızın kelime hazinelerini genişletmek Düşyeri için her zaman en öncelikli konuların başında oldu. Evde Okul ekimizde de bu kural değişmedi. Çünkü biliyoruz ki dil gelişimi alanı çocuğun diğer tüm gelişim alanlarını olumlu etkilemesi boyutu ile harika, tılsımlı, özel bir gelişim alanı.

Özet olarak bu ekte çocuğunuzla haftanın 5günü yapabileceğiniz, tekrarlayacağınız ve bir sonraki haftaya kadar eğlenerek tamamlayacağınız konuların anlatımları ve oyunlu kazanım görevleri bulacaksınız.

Her hafta Türkiye’nin önemli uzmanlarının katkısı, Düşyeri pedagojisi ve Milliyet’in gücü ile sizlerle buluşacak olan bu ekin eğitim alanında tüm kafaların karıştığı bu zor dönemde tüm bakımverenlere ve öğretmenlere ışık olmasını diliyorum.

Haftaya görüşmek üzere…

AYŞE ŞULE BİLGİÇ Düş İşleri Bakanı / Yazar

Ayşe Şule Bilgiç yazdı Dil gelişimi bizim için öncelikli gelişim alanıdır

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Bugün yeni şeyler keşfetme isteği içinde olabilirsiniz. Yolculuklar planlamak size keyif verebilir. Düşüncelerinizi paylaşmak için sosyal ortamlarda bulunmak isteyebilirsiniz. Gün içinde zevk aldığınız şeyleri yapmak için zamanınız olacak. Uğraştığınız işlerle ilgili sıkışmalar yaşayabilirsiniz. İkili ilişkiler gündeminizi etkileyebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kriz yaratan durumlara karşı dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Ortaklı para konuları gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde akmayan koşullar söz konusu. Bazı konuları sonuca bağlamakta zorlanabilirsiniz. Parasal konularda yenilenmeye gitmek isteyebilirsiniz. İkili ilişkilerde uğraştıran durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde denge ve uyum arayışı içinde olabilirsiniz. Bugün işlerinizde sıkışmalar olsa da iyimserliğiniz devam edecek. Uğraştığınız konuları sonuca bağlayamayabilirsiniz. Gün içinde uğraştıran durumlara karşı dikkatli olmanızda fayda var. İşlerinizdeki eksiklikleri tamamlamak için uygun bir gün.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Çalışma arkadaşlarınızla ilgili mevzular gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde yapacağınız programlar, akıcı bir şekilde ilerlemeyebilir. Süreçlerinizde dağılmalar yaşayabilirsiniz. Bu durum sizi biraz yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin. Uğraştığınız işlerdeki düzenlemeleri yapmak için uygun bir gün. Sağlığınızı ihmal etmeyin.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün uğraştığınız işlerde yaratıcılığınızı ortaya koymak isteyebilirsiniz. Bazı konularda rahatça risk alabileceksiniz. Aşk gündeminize gelebilir. İlgilendiğiniz konuları sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Hayatınızda düzeltmeniz gereken işlerle uğraşabilirsiniz. Gün içinde dağınık koşullar söz konusu. Hobilerinize zaman ayırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Gün içinde eve ait konular gündeminizi meşgul edebilir. Eski konularla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İç sesinizi dinleyerek olayların üstesinden gelebilirsiniz. İyimser tavrınızla olayları daha iyi kontrol edebilirsiniz. Babanızla ilgili konuları ihmal etmemeye çalışın. Eşinizle ilgili durumlarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün iletişim yönünden yoğun bir gündeminiz olabilir. Yakın çevrenizdeki değişikliklerle ilgilenebilirsiniz. Zekânızı kullanacağınız işlere yöneleceğiniz zamanlar var. Yazışma ve konuşmaların yoğun olduğu zamanlarda dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizi toparlayabileceğiniz ve aksaklıklara takılmamanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Maddi kaynaklarınızla ilgili gelişmeler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Kişisel yeteneklerinizi kullanacağınız işlere yönelmek sizi iyi hissettirebilir. Uğraştığınız işleri tamamlamak ve eksikleri gidermek için fırsatlar yakalayacağınız bir gündesiniz. İkili ilişkilerinizde uğraştıran durumlar söz konusu olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz olaylara yönlenebilirsiniz. Yeni başlangıçlar yapmak isteyebilirsiniz. İmaj değişikliği veya diyete başlamak için uygun bir gün olabilir. Uğraştığınız işlerin içinde dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerin toparlanması zaman alabilir. Bugün eksiklikleri tamamlamak daha uygun olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Elinizde olmayan nedenlerden dolayı kayıp yaşayacağınız zamanlar içindesiniz. Uğraştığınız işleri sonuca bağlamak kolay olmayabilir. Akışta kalmaya çalışın. Korktuğunuz konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde içsel süreçler yaşayabilirsiniz. Eşinizle ilgili konularla ilgilenmeniz gereken durumlar oluşabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün meslektaşlarınızla birlikte organizasyona katılabilirsiniz. Gelecek ümitlerinizi planlayacağınız zamanlar içindesiniz. İkili ilişkileriniz ön plana çıkabilir. İşlerinizi toparlamakta zorlanabilirsiniz. Gün içinde eksik gördüğünüz konuları tamamlamak yeterli olabilir. Çalışma hayatınızda alacağınız destekler sizi rahatlatacaktır.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün hedeflerinize ulaşmak için daha sağlam adımlar atmak isteyeceğiniz bir gündesiniz. Sonuca giderken dağıldığınızı hissedebilirsiniz. İşlerinizdeki aksamalar keyfinizi kaçırmasın. Bugün olaylara karşı iyimserliğinizi koruyabileceksiniz. Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Dengeli ilişkiler kurmak isteyebilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Astrolog Şenay Devi
    Dr. Astrolog Şenay DeviHiçbir gezegen geri gitmez!
    Dt. Pertev Kökdemir
    Dt. Pertev KökdemirÇocuklarda ağız bakımının ipuçları
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak Sezgin
    Uzm. Fzt. Ahmet Burak SezginOMURGA VE AĞRI
    Asuman Korugan
    Asuman KoruganİYİ ŞEYLER OLUR
    Asuman Korugan
    Asuman KoruganİYİ ŞEYLER OLUR
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAK
    Psk. Dan. Gizem KOLÇAK"Ben kimim?" sorusu
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem Atamözlü
    Ortodonti Uzmanı Dr. Kerem AtamözlüGünümüz teknolojisiyle ortodonti
    Psikolojik Danışman Dilek Söylemez
    Psikolojik Danışman Dilek SöylemezPandem(ğ)işim!
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluAnal fissürlerle nasıl başa çıkabilirsiniz?
    Ebru Demirhan
    Ebru DemirhanKendine şifacı olmak
    En Çok İzlenen Videolar
    Meme kanseri belirtileri ve tedavi aşamalarıMeme kanseri belirtileri ve tedavi aşamaları
    Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!Op. Dr. Evrim Uçkunkaya: Isı yöntemi ile cildi sıkılaştırmak mümkün!
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopik diz cerrahisi nedir?
    Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ufuk Özkaya cevaplıyor; Artroskopi nedir, nasıl ve neden yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Uzmanlar uyarıyor: Bir çay kaşığı bile zehirlenmeye yol açıyor!

    Uzmanlar uyarıyor: Bir çay kaşığı bile zehirlenmeye yol açıyor!

    Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Silah Ruhsatı Ücreti Ne Kadar?

    Silah Ruhsatı Nasıl Alınır, Gerekli Evraklar Nelerdir? 2020 Silah Ruhsatı Ücreti Ne Kadar?

    Engelli Raporu Nedir, Nasıl Alınır? Engelli Raporu Dereceleri Ve Gerekli Evraklar

    Engelli Raporu Nedir, Nasıl Alınır? Engelli Raporu Dereceleri Ve Gerekli Evraklar

    Heyet Raporu Nedir, Nasıl Alınır? Heyet Raporu Ne Kadar Süre Geçerli Olur?

    Heyet Raporu Nedir, Nasıl Alınır? Heyet Raporu Ne Kadar Süre Geçerli Olur?

    Sıradaki Haber