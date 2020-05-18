Milimetrekareye kaç aşk sığar?

Bir erkeğin her milimetrekaresini sevdiniz mi hiç? Ben sevdim. Yok dokunmadan sevmekten bahsediyorum, dokunarak kolay! Her milimetrekaresini hayal ediyorum, hayal ederken bile sıcaklığını duyabiliyorum. Milimetrekarelerce şükrediyorum varlığına. Aşkın en güzel yanı, o olmasa bile, sevginin taşmasını, içindeki kahkahaları, yüzündeki gülümsemeyi durduramamak. Nereye gidersen git, saat kaç olursa olsun, aşk hep seninle beraber. Bazen sırtında ağır bir yük gibi, bazen de bir bebek gibi o seni kucaklıyor….

En tatsız tarafı özlemek, çok özlemek, insan aklının alamayacağı bir hasret. Aklımı kaçırıp, kaçırmadığımı merak ettiğim anlarda yüreğimdeki sızıyı dostlarımla paylaşıyorum, beraber ağlayıp, beraber eğleniyoruz. Mesela Meriç çok güzel aşk, ilişkiler, ruh eşi, ikiz alev konularında tarot bakıyor. Beni o kadar eğlendiriyor ki, Youtube sayfasına mutlaka uğruyorum. Meriç Tuncez çok ilginç bir tarotçu, öncelikle erkek. Biliyorsunuz tarot bakan fazla erkek yok. Bilkent Üniversite’nde İşletme okudu ardından Koç Üniversitesi’nde Medya Tasarım yüksek lisansı yaptı. Şimdi ise Koç Üniversitesi’nde Yapay Zeka konusunda doktora yapıyor. Zeki bir bilim insanı yani…Tarot kartlarını kendi tasarlıyor. Hem sanatçı hem de iş adamı zekası var.

Ancak onun yolculuğu unvan, güç, paraya değil Hakikatlere, Aşka doğru yürüyor. Birkaç ay önce Youtube’da Nurtopu isimli bir kanal açtı, binlerce abonesi oldu. Her zaman kadınlardan yana. Bazen fazla dobra, “Kezban gibi beklemeyi bırakın artık bu adamları” dediği anda tüm izleyicileri aşk acısını falan unutuyor. Zaten videolarını görünce bana hak vereceksiniz. Video başlıkları, “Aklımdaki kişi belasını buldu mu?” “Aklımdaki kişi beni neden iplemiyor” “Aklımdaki kişi neden birden buz kesti?”

Meriç’in öngörülerini seviyorum, her zaman aşktan yana, belli ki kendi de aşk acısı çekmiş. Kariyer tavsiyeleri de beni mutlu ediyor. Meriç gibi hayata bambaşka bakan, olduğu gibi davranan, hayatla, kendisiyle dalga geçebilen, mutluluğu seçen insanları tanıdıkça, sizlerle de tanıştırmayı istiyorum. Bana gönderdiğiniz onlarca soruyu da gelecek yazıda yanıtlayacağım….

Ayşegül Kartal