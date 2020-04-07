Bağışıklık güçlendiren mandalina smoothie tarifi

Mandalinaları seviyoruz! Çünkü soyulması ve çekirdeksiz yapısı hem tüketmeyi kolaylaştırıyor hem de onları smoothie gibi hem atıştırmalık hem de kolay tarifler için harika bir seçim haline getiriyor.







Malzemeler



1 adet muz (olgun veya dondurulmuş)

1-2 adet hurma

1/2 çay kaşığı taze zencefil (soyulmuş)

1 yemek kaşığı goji berry tozu

1/2 su bardağı süt (badem veya soya sütü de kullanılabilir)

2 mandalina



Hazırlanışı



Tüm malzemeleri bir blenderdan geçirin ve püre haline getirin.



İlk olarak, hurmaların boyutuna ve tercih ettiğiniz tatlılık düzeyine bağlı olarak değişebileceğinden 1-2 hurma ekleyerek tarife devam edebilirsiniz. Tatlı tadının baskın olmasını istemiyorsanız, hurma eklemeyebilirsiniz. Çünkü bu smoothie, yeşil veya sebze bazlı bir smoothie'nin aksine (doğal olarak) tatlı tarafta.



Son olarak hazırladığınız karışıma soyduğunuz mandalinaları ekleyin ve mandalinaların almasını istediğiniz kıvama kadar karıştırmaya devam edin.



Hem sağlıklı hem de tatlı bu tarifin tadını çıkarın!