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Haberler14 Şubat Haberleri Bekarlar için Sevgililer Günü'nü arkadaşlarla keyifli geçirme rehberi
31.01.2020 - 10:20 |

Bekarlar için Sevgililer Günü'nü arkadaşlarla keyifli geçirme rehberi

Sevgililer Günü, sevgilisi olan olmayan herkesin üstüne bir baskı yüklüyor, kabul edelim. Sevgilisi olmayanlar için biraz daha fazla elbette. Ancak bu günü kendiniz için işkenceye çevirmek yerine sevdiğiniz arkadaşlarınızla birbirinden keyifli aktivitelerle geçirebilirsiniz.

Bekarlar için Sevgililer Günü'nü arkadaşlarla keyifli geçirme rehberi

Alışverişe çıkın

Kadınlar için alışverişten daha keyif veren çok az aktivite var. Kız kıza alışveriş ve sonrasında yorgunluk kahvesi... Tam bir Sex and the City günü.

Uzun bir yürüyüş

Ormanda veya sahilde kaliteli bir yürüyüşten daha huzur verici çok az şey var. Hem ruhunuza hem de bedeninize iyi gelecek.

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Dizi/film maratonu

En yakın arkadaşınızla dizi/film izlemekten daha keyifli ne olabilir ki! Sex and the City, Friends, Bridget Jones, Harry Potter, Yüzüklerin Efendisi, Hobbit serileri gibi bağ kurabileceğiniz seriler muhteşem bir tercih.

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Romantik bir akşam yemeği

Kim demiş romantik akşam yemeği sevgililer için diye! Hem kız arkadaşlarınızla rezervasyon yaptırırsanız sevgilisi olan çiftlere daha az yer kalır :)

Şehir dışına kaçın

14 Şubat'ın Cuma gününe denk gelmesi 1 günlük izinle 3 gün tatil yapabileceğiniz anlamına geliyor. En yakın kız arkadaşlarınızla şahane bir hafta sonu seyahatine çıkabilirsiniz. Kayak tatili, yurt dışı kaçamağı veya görmediğiniz bir şehri keşfetmek hayatın sevgiliyle geçirilebilecek vakitten ibaret olmadığını gösterecek.

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Yemek daveti

En yakın arkadaşlarınız için yemek daveti vermek 14 Şubat akşamında iyi hissetmenizi sağlayacak. Birkaç saat işten erken çıkıp en iyi olduğunuz yemeklerinizi hazırlayın ve arkadaşlarınızla keyifli bir vakit geçirin.

 

Spa günü

Sevgililer kapmadan hemen bir spa merkezinde yerinizi ayırtın. Havuz kenarında en yakın arkadaşınızla dinlenmek, biraz jakuzi, biraz masaj, güzel bir kitap... Muhteşem 14 Şubat'ın formülü!

Konser akşamı

Avaz avaz şarkı söyleyebileceğiniz veya dans edebileceğiniz bir akşamda içinizdeki bütün kurtları dökebilirsiniz. Alternatif olarak küçük bir karaoke barda kendi konserinizi kendiniz vermek de sizi oldukça rahatlatabilir.

Ne yaparsanız yapın eğer kendinizi kötü hissetmeye meyilliyseniz sakın bu akşamı yalnız geçirmeyin. Unutmayın ki sevgilinizin olmaması yalnız olduğunuz anlamına gelmiyor. Ailenizle ve yakın arkadaşlarınızla geçireceğiniz kaliteli bir gün size bunu kanıtlamaya yetecek.

 

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