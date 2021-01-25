Bu besinler tam bir kolajen deposu! Yaşlanmayı geciktiriyor

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SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Yakın çevrenizdeki konular gündeminizi meşgul edebilir. İdeolojik konularda çatışmalar içinde olabilirsiniz. Görüştüğünüz insanlara daha sakin yaklaşmanızda fayda var. Aşk hayatınızda mücadele gerektiren konularla karşılaşabilirsiniz. Yaşananları algılamakta zorlanabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları netleştirmeye çalışabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeteneklerinizi daha fazla ortaya koymak isteyebilirsiniz. Parasal konular gündeminizi meşgul edebilir. Geleceğinizi ilgilendiren konularda stresler yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi paylaşırken biraz daha dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde hırs yaptığınız konular sizi zor duruma düşürebilir. Olumlu olmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün kişisel açıdan önem verdiğiniz konular gündeme gelebilir. Sorumlu olduğunuz işlerde engelleri aşmak için daha fazla mücadele etmeniz gerekebilir. İşlerinize yön kazandırmanız gerekebilir. İş hayatınızdaki sorunları çözmek sizi strese sokabilir. İkili ilişkilerinizde sakin kalarak karşınızdakiyle empati kurmanız gereken bir gündesiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün elinizde olmayan konular sizi zorlayabilir. Bilemediğiniz konulardan dolayı stresler yaşayabilirsiniz. Endişeleriniz artabilir. Yabancılarla ilgili konularda dikkatli olmalısınız. İkili ilişkilerinizde daha fedakâr olacağınız bir gündesiniz. Olayların yoluna girmesi için sabırlı olmalısınız. Konsantrasyonunuzu sorumlu olduğunuz işlere yönlendirmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Geleceğinizle ilgili planlarınızda fedakârlık yapmanız gereken bir gündesiniz. Bu durum aşk hayatınızda krize neden olabilir. Tepkilerinizi karşınızdakiler taşımakta zorlanabilir. Yaşanan olayları kabullenmek durumunda kalabilirsiniz. Mücadele gerektiren koşullar olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızdaki konularda daha hızlı ilerleme kaydedeceğiniz koşullar oluşabilir. İkili ilişkilerinizdeki sorumluluklarınız artabilir. Eşinizden gelen iş yükleri sizi strese sokabilir. İletişimde olduğunuz kişileri düzeltmeniz bazen rahatsız edici olabilir. Ev ile ilgili konularda sabır göstermeniz gereken koşullar meydana gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Gün içinde yeni şeylerle ilgilenmek isteyebilirsiniz. Düşünce dünyanız sizi biraz zorlayabilir. Kafanızı dağıtmak için seyahatler planlayabilirsiniz. Arkadaşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Yakın çevrenizle ideolojik konularda tartışma içine girmemeye özen gösterin. Sorumlu olduğunuz işlerinizi belirginleştirmek için çaba sarf edebilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün ortaklı konularda engellerle karşılaşabilirsiniz. İlerleme kaydetmek için mücadele etmeniz gerekebilir. Sizi endişelendiren konuların daha fazla üstüne gidebilirsiniz. Aşk hayatınızda çatışma içinde olabilirsiniz. İfadelerinize dikkat etmenizde fayda var. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Eşinizle veya ortaklı konularda anlaşmazlıklar olabilir. Mücadele verdiğiniz konularda kırılmalar yaşanabilir. Ev hayatınızla ilgili konularda yanlış anlaşılmadan kaynaklanan çatışmalar olabilir. Çaba gösterdiğiniz konularda karşınızdakine bağımlı olabilirsiniz. Bugün dengede kalmak sizin için güç olabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün çalışma hayatınızdaki koşullar gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizle ilgili daha fazla sorumluluk almanız gerekebilir. Gün içinde yakın çevrenizde yaşanan olaylardan etkilenebilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerden dolayı zor durumlarla karşılaşabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde çatışmalardan kaçınmalısınız. Bazı konular açığa çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün iş hayatınızda kendinizi daha rahat ifade edebileceksiniz. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla çaba göstermelisiniz. Yaratıcılığınızı kullanacağınız alanlarda daha başarılı olabilirsiniz. Çocuklarla ilgili konularda kararlar alabilirsiniz. Güzel olan şeyler için harcamalar yapabilirsiniz. Geleceğiniz ile ilgili planlarınızda sıkışıklıklar meydana gelebilir.Devamını Oku Devamını Oku