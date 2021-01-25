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25.01.2021 - 11:50 |

Bu besinler tam bir kolajen deposu! Yaşlanmayı geciktiriyor

Kolajen; deri, kemik, tendonlar ve bağlar gibi çeşitli dokulara yapı ve destek sağlayan sıkıca paketlenmiş moleküller içeren yapısal bir proteindir. Yaşlandıkça vücut kolajen üretimi azalır, bu da kırışıklıklar, cilt sarkması ve eklem sertleşmesi gibi problemlere yol açar. Uzman Diyetisyen Şebnem Kandıralı Yıldırım kolajen içeren besinler hakkında bilgi verdi.

Bu besinler tam bir kolajen deposu! Yaşlanmayı geciktiriyor
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Doğal yoldan vücutta kolajen sentezinin artması için hem kolajen içeren besinler hem de kolajen üretimini desteklediği bilinen besin öğelerini içeren besinler yenmelidir.

Kolajen faydaları:
1- Kas, eklem ve doku sağlığını destekler.
2- Cildi sıkılaştırır ve kırışıklıkların görünümünü azaltır.
3- Bağırsak sağlığını iyileştirir.
4- Artrit tedavisinde yardımcı olabilir.

Kolajenin en yaygın kaynakları:

Yağsız et, balık, kemik suyu, yumurta (yumurta kabuğu ve beyazı), spirulina, jelatin...

Kolajen sentezine yardımcı olan vitamin ve mineraller:

C vitamini: Narenciye grubu meyveler ve suları, çilek, frenk üzümü, kırmızı ve yeşil biber, brokoli, brüksel lahanası, patates
Çinko: Et, kabuklu deniz ürünleri (istiridye), süt ürünleri, tahıllar, ekmek, mantar, kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam)
Manganez: Çay, kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam), yeşil sebzeler (kale, ıspanak), tahıllar, ekmek
Bakır: Kabuklu yemişler/yağlı tohumlar (badem, kaju, kabak çekirdeği, susam), organ etleri, kabuklu deniz ürünleri

Kolajen seviyelerini korumak için fazla şeker eklenmiş besinlerin alımından kaçınılmalıdır. Kolajen takviyeleri vücutta üretimi artırmanın bir yolu olsa da çeşitli ve sağlıklı bir diyetle alım öncelik olmalıdır.

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