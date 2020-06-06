Bu hafta hangi gün nelere dikkat etmeliyiz?

KOÇ

BOĞA

İKİZLER

YENGEÇ

ASLAN

BAŞAK

TERAZİ

AKREP

YAY

OĞLAK

SAKA (KOVA)

BALIK

Bugün Bugün kendinizi bağımsız hissedebileceğiniz ve yeni şeyler öğrenmeye açık olabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizde daha abartılı olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kimi zaman riske girmek ve yeni şeyler denemek sizi huzursuz edebilir. Ortaklaşa konularda sizi meşgul eden konular da var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün karşılıklı konular içinde daha çok şey yapabilirsiniz. Ancak dengede kalmaya da özen göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinize daha fazla iş ve uğraş çıkarabilirsiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmaya çaba göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Kendinize daha fazla iş ve uğraş çıkarabilirsiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmaya çaba göstermelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün evinizde daha çok şey yapmak ve meşgul olmak gereği olabilir. Ancak akşam saatlerinde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün yeni şeyler öğrenmek, konuşmalar ve yazılar açısından oldukça hareketli geçebilir. Yeni bilgiler alabilirsiniz. Sözlerinizde abartılı da olabilirsiniz.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün maddi alanda, harcamalar konusunda durmak gerekebilir. Elinizdekileri düşünmeniz ve yeniden bir plan yapmanız mümkün.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi duygusal açıdan meşgul eden konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Çevrenizde de sizi meşgul eden şeyler var.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün biraz dikkatli davranmak ve önyargılı olabileceğiniz konularda daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Geçmişten kaynaklanan hassasiyetler de ortaya çıkabilir.Devamını Oku Devamını Oku

Bugün Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve yeni planlar üzerinde düşünmek yararlı olacak. Daha fazla işbirliği yapmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku Devamını Oku