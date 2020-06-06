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HaberlerAstroloji Haberleri Bu hafta hangi gün nelere dikkat etmeliyiz?
06.06.2020 - 00:00 |

Bu hafta hangi gün nelere dikkat etmeliyiz?

Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!

Bu hafta hangi gün nelere dikkat etmeliyiz?
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Tutulma mevsiminden geçiyoruz. Karşımıza tuhaf ve karmaşık durumlar, duygusal dengesizlikler çıkabilir. Bu hafta Mars ve Neptün yan yana gelmekte. Bu ikili çoğunlukla kontrolsüz duygusal çıkışlar, kendini kurban etme ya da gerçeklerden uzak girişimlerle ilgilidir. Bizi yanlış kararlara, hatalı değerlendirmelere götürebilir. Bu dönemde söylenenlerle gerçekte yapılanlar arasındaki fark çok büyük olabilir. Yanlış değerlendirmeler, sınırsız hayaller yüzünden kayba uğrayabiliriz. Eğer hayal gücümüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsek daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz. Olaylara daha yukarıdan bakmaya, biraz daha eleştirel olmaya çalışalım.

AY TAKVİMİ

Hangi gün nelere önem verelim?

7 Haziran Pazar

Karşılıklı konular ve sorumluluklar ilişkilerimize daha ciddi yaklaşmamızı gerektiriyor.

8  Haziran Pazartesi

Başkalarından beklentilerimizde zorlayıcı olmamalıyız. İşe yönelik konularda test eden koşullar var.

9 Haziran Salı

Duygusal alanda daha gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Yalnızlığa yönelebiliriz.

10 Haziran Çarşamba

Bugün yeni şeyler öğrenmek ve düşüncelerimizi aktarma yönünde oldukça şanslı sayılırız.

11 Haziran Perşembe

Öğle sonrasında yaratıcı hayal gücümüzü daha iyi ifade edebileceğimiz olanaklar bulabiliriz.

12 Haziran Cuma

Bugün güven vermeyen durumlar ya da belirsizlik içeren kararlar var. Daha dikkatli olalım.

13 Haziran Cumartesi

Dikkatli olalım. Özellikle öğle saatlerinde huzursuzluklar, kazalar, hoş olmayan durumlar, iddialaşmalar gündeme gelebilir.

Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
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Bugün

Bugün kendinizi bağımsız hissedebileceğiniz ve yeni şeyler öğrenmeye açık olabileceğiniz bir gündesiniz. Fikirlerinizde daha abartılı olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kimi zaman riske girmek ve yeni şeyler denemek sizi huzursuz edebilir. Ortaklaşa konularda sizi meşgul eden konular da var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün karşılıklı konular içinde daha çok şey yapabilirsiniz. Ancak dengede kalmaya da özen göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinize daha fazla iş ve uğraş çıkarabilirsiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmaya çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Kendinize daha fazla iş ve uğraş çıkarabilirsiniz. Enerjinizi daha iyi kullanmaya çaba göstermelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün evinizde daha çok şey yapmak ve meşgul olmak gereği olabilir. Ancak akşam saatlerinde daha sakın kalmaya bakın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeni şeyler öğrenmek, konuşmalar ve yazılar açısından oldukça hareketli geçebilir. Yeni bilgiler alabilirsiniz. Sözlerinizde abartılı da olabilirsiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün maddi alanda, harcamalar konusunda durmak gerekebilir. Elinizdekileri düşünmeniz ve yeniden bir plan yapmanız mümkün.Devamını Oku

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Bugün

Bugün Ay burcunuzda ilerlerken sizi duygusal açıdan meşgul eden konulara daha çok odaklanabilirsiniz. Çevrenizde de sizi meşgul eden şeyler var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün biraz dikkatli davranmak ve önyargılı olabileceğiniz konularda daha dengeli olmaya çalışmalısınız. Geçmişten kaynaklanan hassasiyetler de ortaya çıkabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün arkadaşlarla bir arada olmak ve yeni planlar üzerinde düşünmek yararlı olacak. Daha fazla işbirliği yapmaya gayret etmelisiniz.Devamını Oku

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Bugün

Yeni fikirler ve size canlılık getirebilecek imkanlar var. Bu arada daha fazla dikkat çekebileceğiniz konular da olabilir.Devamını Oku

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Hafta Hafta Gebelik

Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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