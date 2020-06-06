Bu hafta hangi gün nelere dikkat etmeliyiz?
Özellikle yükselen burcunuzu okumalısınız!
Tutulma mevsiminden geçiyoruz. Karşımıza tuhaf ve karmaşık durumlar, duygusal dengesizlikler çıkabilir. Bu hafta Mars ve Neptün yan yana gelmekte. Bu ikili çoğunlukla kontrolsüz duygusal çıkışlar, kendini kurban etme ya da gerçeklerden uzak girişimlerle ilgilidir. Bizi yanlış kararlara, hatalı değerlendirmelere götürebilir. Bu dönemde söylenenlerle gerçekte yapılanlar arasındaki fark çok büyük olabilir. Yanlış değerlendirmeler, sınırsız hayaller yüzünden kayba uğrayabiliriz. Eğer hayal gücümüzü daha yapıcı şekilde kullanabilirsek daha faydalı sonuçlar elde edebiliriz. Olaylara daha yukarıdan bakmaya, biraz daha eleştirel olmaya çalışalım.
AY TAKVİMİ
Hangi gün nelere önem verelim?
7 Haziran Pazar
Karşılıklı konular ve sorumluluklar ilişkilerimize daha ciddi yaklaşmamızı gerektiriyor.
8 Haziran Pazartesi
Başkalarından beklentilerimizde zorlayıcı olmamalıyız. İşe yönelik konularda test eden koşullar var.
9 Haziran Salı
Duygusal alanda daha gerçekçi ve kontrollü olma eğilimindeyiz. Yalnızlığa yönelebiliriz.
10 Haziran Çarşamba
Bugün yeni şeyler öğrenmek ve düşüncelerimizi aktarma yönünde oldukça şanslı sayılırız.
11 Haziran Perşembe
Öğle sonrasında yaratıcı hayal gücümüzü daha iyi ifade edebileceğimiz olanaklar bulabiliriz.
12 Haziran Cuma
Bugün güven vermeyen durumlar ya da belirsizlik içeren kararlar var. Daha dikkatli olalım.
13 Haziran Cumartesi
Dikkatli olalım. Özellikle öğle saatlerinde huzursuzluklar, kazalar, hoş olmayan durumlar, iddialaşmalar gündeme gelebilir.