MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerPembenar Haberleri Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?
10.02.2021 - 05:52 |

Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?

Bungalov ev deyince akla ilk olarak ağaç ev olduğu gelir. Bir ya da birden fazla ağaç gövdesinin yanında ve dalları arasında inşa edilen bir ev türüdür. Geçici olarak kalınan evlerdir. Daha çok tatil yerlerinde, tek gecelik ya da konaklama yeri için uygun evlerdir. Halk arasında en çok tabiri ise üçgen evdir. Çoğu kişinin tercihi olmuştur ve kullanılmaya devam etmektedir. Peki bu evler hangi malzemeden yapılır, fiyatı nedir, nasıl yapılır? İşte, tüm detaylar.

Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?
ABONE OL

Bungalov ev, geçici süre kalınan ve genellikle ahşaptan yapılan evlere verilen isimdir. İş alanı, yaşam alanı, oyun alanı gibi amaçlar ile tercih edilmeye uygun evlerdir. Pansiyon tarzı olan bu evlerin, en çok tercih edilme nedenleri arasında mimari yapısının farklılığı ile tercih edilir.

Bungalov Ev Yapımı Nasıldır ve Hangi Malzemeler Kullanılır?

Burada, bungalov ev yapımı aşamasında kullanılan malzemeler şu şekilde sıralanabilir:
1. Dış ve iç cephe dekoratif ahşap boya
2. Bina içi elektrik ve su tesisatı
3. Shingle çatı, OSB, ısı ve su yalıtımı
4. Dış cephe ahşap koruyucular
5. Ahşap kapı, ahşap pencere, ahşap zemin olarak sıralanır.
Yapımı ise kolay inşa edilen, tek katlı bir ev olduğundan dolayı çok kolaydır. Zemine alçak bir şekilde inşa edilir, geniş ve sarkıt saçaklarla korunur. Genelde ağaç yanına ya da gövdesine yapılır. Yapımında ahşap kullanılır. İçleri ise farklı tarzda olabilir. Ahşap olmak zorunda değildir fakat dış yapımında kullanılan malzeme ahşaptır. Önceden fıçı tahtası dış cephede daha fazla kullanılırdı, sonra sedir taşı ve odun kullanıldı. Bölgeye özgü olarak malzeme değişebilir. Bölgeye özgü malzeme, duvar ve kiremit çatılar değişkenlik gösterir. Kısacası bölge, dış materyali belirler.

Bungalov Ev Fiyatları Ne Kadardır?

Fiyatlar şu şekilde sıralanabilir.
1. 18 metrekare bungalov ev fiyatı: 55.000 TL
2. 20 metrekare ahşap bungalov ev fiyatı 62.000 TL
3. 25 metrekare ahşap bungalov ev fiyatı 77.250 TL
4. 30 metrekare bungalov ev fiyatı 93.000 TL
5. 30 metrekare bungalov ev fiyatı 95.500 TL
6. 40 metrekare bungalov ev fiyatı ise 124.000 TL'dir.
Bungalov ev fiyatları büyüklüğe ve kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterir. Genelde küçük evler olduğundan fiyatlar ortalama bu şekildedir.

 

    Eda İle Ne Konuştuk? - Sibil ÇetinkayaSempatik tavırları ve giyim tarzı ile birçok kişinin beğenisini kazanan Sibil Çetinkaya, Eda Özdemir'in bu haftaki konuğu oldu.
    daha fazla video için
    Astroloji
    KOÇ
    BOĞA
    İKİZLER
    YENGEÇ
    ASLAN
    BAŞAK
    TERAZİ
    AKREP
    YAY
    OĞLAK
    SAKA (KOVA)
    BALIK
    Bugün

    Sabah saatlerinde iletişim konusunda hareketli zamanlar yaşayabilirsiniz. Gelecekle ilgili planlarınızda, gücünüz test edilebilir. Olaylara karşı daha sakin tepkiler verebilirsiniz. İşleriniz için başkalarından destekte alsanız da, hemen ilerleyemeyebilirsiniz. Zamanınızın çoğunu sosyal konularla ilgilenerek geçirmek size de iyi gelebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    İş hayatınızdaki konumunuzla ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde eğitimlerle ilgilenebilirsiniz. Göz önünde olmaktan çekinmeyeceğiniz bir gündesiniz. İşleriniz istediğiniz kadar hızlı akmayabilir. Yaşanan aksaklıklara karşı sabırlı olmanızda fayda var. Annenizle ilgili konuları gündeminize almanız gerekebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Yoğun telefon konuşmaları içinde güne başlayabilirsiniz. Yeni ufuklara açılma isteği içinde, tatil planları yapabilirsiniz. Yabancılarla ilişkili konular gündeminizi etkileyebilir. İşlerinizin sonuçlanması için beklemek zorunda kalabilirsiniz. Düşüncelerinizi paylaşmaktan keyif alacağınız zamanlar var. Beklemede kaldığınız zamanlarda rutin işlerinizi tamamlayabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün parasal konularınla meşgul olabilirsiniz. Banka işlerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. Erken saatlerde iş hayatınızla ilgili ciddi konularla ilgilenmeniz gerekebilir. Sizi yoran konulara karşı tedbirli davranmakta fayda var. Gün içinde işlerde beklemeler olabilir. Duygusal yönden bağlayıcı koşullara karşı dikkat etmelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Eşiniz ile ilgili konular gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde iletişimi yoğun zamanlar geçirebilirsiniz. İş açısından verimli girişimler yapabilirsiniz. Yine de işler istediğiniz kadar hızlı ilerlemeyebilir. Yaptığınız işlerin sonuçlarını almak için bekleyebilirsiniz. Bu gibi durumlarda sakinliğinizi korumanız da fayda var. İkili ilişkilerinize özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Beraber çalıştığınız kişilerle olan ilişkileriniz gündeminizi etkileyebilir. Sabah saatlerinde işlerinizle ilgili sorumluluklarınızda artış olabilir. Verimli zamanlar geçirebilirsiniz. İlerleyen zamanlarda işlerinizde sıkışmalar olabilir. Hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Günlük rutin işlerinizi toparlamak için fırsatlar doğabilir.  Sağlığınıza özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün haberleşmeler ve yazışmalar sabah saatlerinde yoğunlaşabilir. Eğitim programlarınızı sıklaştırabilirsiniz. İş hayatınızdaki meşguliyetler gündeminizi etkileyebilir. Gün içinde beklediğiniz işler sonuçlanmayabilir. Siz bu zamanda zevk alacağınız işlere yoğunlaşabilirsiniz. Kendinizi daha fazla ön plana koyacağınız işlerle uğraşmak size keyif verebilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bugün ev hayatınızdaki konularla ilgilenebilirsiniz. Güven aradığınız durumlara çekilebilirsiniz. İş hayatınızla ilgili verimli girişimlerde bulunabileceğiniz zamanlar olacak. Ailenizle veya evinizle ilgili önemli kararlar almak isteyebilirsiniz. İşlerinizde hızlı sonuç alamayabilirsiniz. Sakin kalmakta fayda var. Geçmişten getirdiğiniz işlerinizi sonlandırabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerindeki iletişim konularınız, gününüzü etkileyebilir. Yakın çevrenizdeki olaylardan etkilenebileceğiniz bir gündesiniz. Bolca yazışma ve konuşma olduğu halde beklediğiniz işlerden sonuç almanız zor olabilir. Sabah saatlerindeki verimli zamanları, ilerleyen saatlerde bulamayabilirsiniz. İmzalamanız gereken sözleşmelere özen göstermelisiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Kişisel yeteneklerinizle alakalı konular gündeminizi etkileyebilir. İş hayatınızla ilgili konularda başkalarından destek alabilirsiniz. Parasal birikimlerinizle ilgili yeni beklentiler içine girebilirsiniz. Gün içinde beklediğiniz işlerden sonuç almakta zorlanabilirsiniz. Kendinizi sıkışmış hissedebilirsiniz. Sosyal konulara yönlenmek isteyeceğiniz zamanlar olabilir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Sabah saatlerinde yapacağınız görüşmeler sizi yeni başlangıçlara sürükleyebilir. Yeni eğitim ve toplantılar planlatıp düşüncelerinizi paylaşmak isteyebilirsiniz. İlerleyen saatlerde işlerinizde sıkışmalar olabilir. Bu zamanlarda kişisel açıdan önem verdiğiniz işlerinize yoğunlaşabilirsiniz. Kendinize zaman ayırmak size de iyi gelecektir.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Bugün

    Bilmediğiniz, gizli kalan konular gündeminizi oluşturabilir. İlgilendiğiniz konularla ilgili haberler alabilirsiniz. Elinizde olmayan nedenlerle işlerinizde duraksamalar yaşayabilirsiniz. Sakin kalmaya özen göstermelisiniz. Toplu konulara karşı ilginiz artabilir. İç sesinizin sizi yönlendirmesine izin vermelisiniz. Bazı konularda kabullenme içinde olabilirsiniz.Devamını Oku

    Devamını Oku
    Hafta Hafta Gebelik

    Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

    Günün Yazıları
    Dr. Sinan Akkurt
    Dr. Sinan AkkurtMeme kanseri ve COVID-19
    Berna Türköver
    Berna TürköverYönetici Koçluğu & Anda Kalmak
    Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz Yozgat
    Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof.Dr. Yılmaz YozgatÇocukluk çağı göğüs ağrılarının kalp hastalıkları ile ilişkisi
    Astrolog Seçkin İlbuğa
    Astrolog Seçkin İlbuğaAsilerin Yeniayı: 11 Şubat 2021 Kova burcunda yeniay
    Prof. Dr. Sezai Leventoğlu
    Prof. Dr. Sezai LeventoğluBol su içmek sıvı almanın en iyi yolu olmayabilir
    Tuğçe Dural
    Tuğçe DuralTakı trendleri ve zamansız aksesuarlar
    Op.Dr. Evrim Uçkunkaya
    Op.Dr. Evrim UçkunkayaAnti-selülit dostu 5 besin
    Uzman Dr Nezih Karaca
    Uzman Dr Nezih Karaca Çene dolgusu ile çene hattı keskinleştirme
    Dr. Rengin Türkgüler
    Dr. Rengin Türkgüler Saç dökülmesini durduran en etkili yöntem hangisidir?
    İpek İleriak
    İpek İleriakKalbin duygularla savaşı: Panik atak
    En Çok İzlenen Videolar
    Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?Duygusal zeka nedir? Duygusal zeka nerede işimize yarar?
    Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?Olumsuz ve saplantılı düşüncelerle mücadele etmenin yolları nelerdir?
    Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?Çocuğunuza kitap okuma alışkanlığını nasıl kazandırabilirsiniz?
    Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?Kişiye özel gülüş tasarımı nedir, nasıl yapılır?

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?

    Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?

    Bayrak Yapımı: Evde Kağıt İle Bayrak Nasıl Yapılır?

    Bayrak Yapımı: Evde Kağıt İle Bayrak Nasıl Yapılır?

    Balon Zinciri Yapımı: Doğum Günü İçin Evde Balon Zinciri Nasıl Yapılır?

    Balon Zinciri Yapımı: Doğum Günü İçin Evde Balon Zinciri Nasıl Yapılır?

    Çömlek Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Çömlek Nasıl Yapılır?

    Çömlek Yapımı Ve Malzemeleri: Evde Çömlek Nasıl Yapılır?

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet