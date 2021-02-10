Bungalov Ev Yapımı Ve Malzemeleri: Bungalov En Maliyetleri (Fiyatları) Ne Kadar?

Bungalov ev, geçici süre kalınan ve genellikle ahşaptan yapılan evlere verilen isimdir. İş alanı, yaşam alanı, oyun alanı gibi amaçlar ile tercih edilmeye uygun evlerdir. Pansiyon tarzı olan bu evlerin, en çok tercih edilme nedenleri arasında mimari yapısının farklılığı ile tercih edilir.



Bungalov Ev Yapımı Nasıldır ve Hangi Malzemeler Kullanılır?



Burada, bungalov ev yapımı aşamasında kullanılan malzemeler şu şekilde sıralanabilir:

1. Dış ve iç cephe dekoratif ahşap boya

2. Bina içi elektrik ve su tesisatı

3. Shingle çatı, OSB, ısı ve su yalıtımı

4. Dış cephe ahşap koruyucular

5. Ahşap kapı, ahşap pencere, ahşap zemin olarak sıralanır.

Yapımı ise kolay inşa edilen, tek katlı bir ev olduğundan dolayı çok kolaydır. Zemine alçak bir şekilde inşa edilir, geniş ve sarkıt saçaklarla korunur. Genelde ağaç yanına ya da gövdesine yapılır. Yapımında ahşap kullanılır. İçleri ise farklı tarzda olabilir. Ahşap olmak zorunda değildir fakat dış yapımında kullanılan malzeme ahşaptır. Önceden fıçı tahtası dış cephede daha fazla kullanılırdı, sonra sedir taşı ve odun kullanıldı. Bölgeye özgü olarak malzeme değişebilir. Bölgeye özgü malzeme, duvar ve kiremit çatılar değişkenlik gösterir. Kısacası bölge, dış materyali belirler.



Bungalov Ev Fiyatları Ne Kadardır?



Fiyatlar şu şekilde sıralanabilir.

1. 18 metrekare bungalov ev fiyatı: 55.000 TL

2. 20 metrekare ahşap bungalov ev fiyatı 62.000 TL

3. 25 metrekare ahşap bungalov ev fiyatı 77.250 TL

4. 30 metrekare bungalov ev fiyatı 93.000 TL

5. 30 metrekare bungalov ev fiyatı 95.500 TL

6. 40 metrekare bungalov ev fiyatı ise 124.000 TL'dir.

Bungalov ev fiyatları büyüklüğe ve kullanılan malzemeye göre değişiklik gösterir. Genelde küçük evler olduğundan fiyatlar ortalama bu şekildedir.