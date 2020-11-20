Merhaba değerli okuyucularım, gündem konularından sıkılmış ruhumuzu şarkı sözleri ile neşelendirerek başlamak istedim.

“ Aya benzer yüreğime doğal olarak takipteyim. Ah şu kaderi çözersem eğer... “

Ay ile başladık, 30 Kasım günü Ay tutulması olacak. Normal de her ay bir Yeni Ay, bir de Dolunay zaten yaşıyoruz. Bir senede 12 Yeni Ay, 12 de Dolunay oluyor. Peki Ay tutulması nedir? Nasıl oluyor? Hayatımızın hangi alanını etkiliyor? Çok kısaca şöyle özetlemek isterim, Ay ve Güneş tutulmaları olmasaydı, hayatımız tek düze sürer giderdi, bu tutulmalar, ay düğümlerimizi de tetiklediği için hayatımızda duygusal, maddi, manevi başlangıç ve bitişlere sebep olmaktadır. Ay düğümlerinin bir döngüsü de yaklaşık 18 sene sürmektedir. Her 18 senede bir döngü bitip, bir döngü hayatımız da başlamaktadır. Ay tutulmaları, ay düğümleri ekseninde olduğu için kadersel etkiler taşır. 30 Kasım 2020'de ay hava grubu elementi olan İkizler burcunun 8. derecesinde kraliyet yıldızı ile kavuşuyor ve bu yılın son ay tutulması gerçekleşiyor. İkizler burcu hava grubu olduğu için bu tutulma da en çok etkiyi hava grupları ve değişken burçlar alacak.

Bu tutulmadan hemen 14 gün sonra da 14 Aralık ta bir Güneş tutulması yaşayacağız, daha önce gerek burada, gerekse Instagram hesabım da yazdığım gibi, senenin son ayları bu yıla damga vurabilir. Daha önce ki yazılarımda belirttiğim gibi bu sene dört tutulma yerine, 6 tutulma yaşayacağız. Dolayısıyla hayatımız da bazı sıkıntılı konular da daha hızlı bitişler ve yeni başlangıçlar daha hızlı etki alacaktır.

-30 KASIM AY TUTULMASI

-14 ARALIK GÜNEŞ TUTULMASI

-21 ARALIK JÜPİTER SATÜRN KAVUŞUMU

Bu tarihler, virüs ve hastalık açısından en çok sıkıntı yaşayacağımız tarihler, 14 ve 21 Aralık ile ilgili yazıyı önümüzde ki haftalar da yazacağım.

Bu kadar teknik bilgi yeterli bence, şimdi gelelim bu tutulma en çok hangi burçları etkileyecek :

İKİZLER, YAY, BAŞAK, BALIK

Ay tutulmaları duygusal değişim dönüşümleri ifade eder ve genellikle kadınlarla alakalı konulara dikkat çeker. Duygularımızla, mantık arasında bir karar vermemiz gerekebilir. Dürüstlükten asla taviz vermememiz gereken bir dönemden geçiyoruz. Kadınlarla ilgili hastalıklar, hemşireler, doğumlar, kadın rahatsızlıkları, hormonal konular, kadına şiddet gibi konulara işaret edebileceği gibi, hayatımızda ki kadınlar ile yaşayabileceğimiz sorun ve problemlere de işaret edebilir. Bu iş arkadaşlarımız, eşimiz, annemiz, kardeşimiz hepsi olabilir. İkizler burcu hava grubudur, eğitim, iletişim medya konuları, eğitim konuları, ulaşım araçları, günlük ticaret ve öğrencileri temsil eder. Bu tutulma bu konular da bir takım değişiklikleri, kısıtlamaları ve bazı yeni düzenlemeleri de gündeme getirebilir. Son günlerde açıklanan yeni kısıtlamalar da bu tutulmanın etkisi altına girdiğimizi bana hissettirdi. Eğitim, öğretim konuların da yeni düzenlemeler yapılması, seyahat ve ulaşım araçları konusunda ki kısıtlamalar da bu tutulma etkilerinden sayabiliriz. İkizler burcu bedenimiz de solunum yolları ve akciğerleri yönetir. Bu Covid-19 salgını da en çok bu solunum organlarımızı etkilemektedir.

Türkiye’nin haritasını incelediğimiz zaman bu tutulma 12. Evine denk gelmektedir. Bu da şu an yaşadığımız sağlık problemlerinin işaretidir. Çünkü haritanın onikinci evi, hastaneleri, hapishaneleri, huzurevi ve halk sağlığına işaret etmektedir. Sağlık konusunda büyük sıkıntı olacağını işaret etmektedir. Güneş burcu ve, veya yükselen burcunuz İkizler, ay, Başak ve Balık burçları özellikle bu dönemi çok dikkatli geçirmenizi tavsiye ederim. Hele benim gibi hem Güneş burcunuz, hem yükseleniniz bu burçlarda ise, evden çıkmamak en iyi çözüm olabilir.

2018 yılının Kasım ayı ve 2019 yılı Mart arasında ki dönem de başlattığınız konular bu tutulma da sonuçlanacaktır. Bu dönem de Uranüs Venüs karşıtlığı da yaşanacağı için bu Dolunay'ın mottosu “ ÖFKE İLE KALKAN, ZARARLA OTURACAK” diyebiliriz. Ani ve duygusal çıkış yapanların zarar göreceği bir dönemden geçeceğiz. Sükunet ve dürüstlüğümüz ile sınanacağız. Gelin burçlara bir göz atalım önümüzde ki iki hafta boyunca nasıl etkiler alacaklar. Lütfen burç yorumlarını hem Güneş burcunuz hem de yükselen burcunuza göre okuyun. Biz yorumları bu şekilde yazıyoruz.

KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇLAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-İş, ticari faaliyetler ve maddi konular da bazı değişimler olabilir. Yeni iş teklifler ve yeni anlaşmalara imza atılabilir.

-Sağlık konuları ile ilgili sorun yaşıyorsanız, kendinizi toparlamaya başlayacaksınız.

-Aşk ve evlilik ilişkilerinde iletişim kaynaklı gerilim yaşayabilirsiniz. Bunun sonucu olarak bazı kopmalar yaşanabilir.

-Hayata bakış açınızla ilgili değişimler olabilir, yurt içi veya yurt dışı bağlantılı yeni bir eğitime başlamak isterseniz uygun bir dönem.

-Bir karar alma aşamasındaysanız, yakın çevreden kararlarınız ile ilgili destek bekleyebilirsiniz.

-Kardeşleriniz veya yakın arkadaş ve dost çevreniz de gerçekleşecek güzel bir başarıdan dolaylı olarak etki alabilirsiniz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Kariyer konuları öne çıkacak, kariyeriniz ile ilgili değişim süreci süreci başlayabilir.

-Yeni kazanç yolları deneyebilirsiniz.

-Maddi Konular da bazı konuları daha net görmeye başlayacaksınız.

-Beklediğiniz parasal gelir var ise daha önceden hak edilmiş, ödemeleri tahsil edebilirsiniz.

-Maddi kazançlarınız ile ilgili kaynaklarınızı nasıl değerlendireceğiniz hakkında bazı farkındalıklar edinebilirsiniz.

-Dokuz yıl önceki konulara dönüş yapıp sorgulama yapabilirsiniz, o zaman başlamış bazı konularla ilgili bitişler yaşanabilir.

-Bazı hobilerin ve yeteneklerin ortaya çıkması için kendinize fırsat vermeniz de fayda var.

-İkili ilişkiler de ortak birikimler ile ilgili konular gündeme gelebilir.

-Gerek arkadaşlık ilişkilerin de, gerek özel hayatınız da bazı ilişkilerinizi tekrar gözden geçirebileceğiniz zamanlardan geçeceksiniz.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-İkili ilişkileriniz de partnerleriniz ile yanlış anlaşılma ve çatışma yaşanabileceğiniz günlerden geçeceksiniz.

-Kendiniz ile ilgili değişim ve dönüşüme daha açık olabilirsiniz.

-Sağlık konusun da biraz daha dikkatli olmalı ve tedbiri elden bırakmamalısınız.

-İşyeriniz de arkanızdan konuşulduğunu hissedebilir veya duyabilirsiniz.

-Dış görünüşünüz ile ilgili değişim yapmak isteyebilirsiniz, radikal değişim ve dönüşüme uygun zamanlar.

-Tutkulu ilişkilerin içinde kendinizi bulabileceğiniz günlerden geçiyoruz.

-Evli ve ilişkisi olanlar, bazı yaşananları gözden geçirip, değerlendirme yapabilirler.

-Bebek sahibi olmak isteyenler güzel haberler alabilirler.

-Aile dışında ki maddi bir gelirin tekrar aile bütçesine geleceğini müjdeleyebiliriz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Duygusal bir dönem yaşayacağınız bir hafta olabilir, ruhunuzun derinliklerinde sıkışmış hissedebilirsiniz, meditasyon, açık hava yürüyüşleri rahatlamanıza yardımcı olacaktır.

-Sağlık konusun da biraz daha dikkatli olmalı ve tedbiri elden bırakmamalısınız.

-Bazı sırların ortaya çıkabileceği bir dönem olabilir, sizden saklanan bazı konular veya sizin sakladığınız bazı gizli kalmış konular ortaya çıkabilir.

-İşyerin de sizin kontrolünüz dışında bazı aksaklıklar yaşanabilir, bazı kişilerin sizlere söylediği yalanlar ortaya çıkabilir.

-Yakın çevrenizden bazı arkadaşlarınız ile iletişim problemleri yaşayabilirsiniz.

-Sosyal ortamlarda beklenmeyen bir anda yeni kişiler ile tanışabilirsiniz ve sizin hayatınızda kalıcı olabilir bu kişiler.

-Yaptığınız iş ile ilgili olmayan ama ilginiz olan bir alanda eğitim almaya başlayabilirsiniz.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Hayatınızda sizin için önemli ve değerli bazı kişiler ile ilgili daha önce görmediğiniz bazı yönlerini yeni yeni göreceğiniz bir döneme giriyorsunuz. Arkadaşlık ilişkileriniz de daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

-Hayatınız ve kendiniz ile ilgili önemli değişimler ve kararlar alabileceğiniz bir süreç başlayacak. Yeni iş projeleri varsa başlamak için doğru zaman.

-Sonuç almak için uzun zamandır üzerinde çalıştığınız bir işten çok güzel bir netice alacaksınız.

-Sabrettikleriniz için ödüllendirileceğiniz bir dönemden geçiyorsunuz.

-Ev değişikliği, taşınma, dekorasyon değişikliği gibi durumlar yaşayabilirsiniz.

-Harcamalar konusunda sonradan pişman olmamak için daha dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-İşyerinde görev değişikliği olabilir, başka bir alanda kariyer teklifleri alabilirsiniz. Uzun zamandır iş arıyorsanız, yeni bir işe başlayabilirsiniz.

-Kendinize yeni hedefler belirleyip bunları uygulamak için mükemmel bir zamanlama diyebilirim.

-İletişim konusunda sıkıntılı dönemlerden geçiyorsunuz. Yabancı ülke ve yabancılarla ilgili konularda da sıkıntılar yaşayabilirsiniz.

-Ailevi konularda bazı önemli kararlar alma aşamasında olabilirsiniz.

-Kendiniz ve geleceğiniz ile ilgili kadersel bir dönüşüm için mücadele ediyor olabilirsiniz, bu konuda sadece kendinize güvenmeniz yeterlidir.

-İlişkisi olan Başak burçları bu dönem de evliliğe adım atabilirler.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Hukuksal konularla ilgili sonuçlanmalar olabilir.

-Yeni bir eğitime başlangıç yapabilir yada uzun zamandır yapmayı planladığınız ama bir türlü yapamadığınız fikirleri hayata geçirebilirsiniz.

-Seyahatleriniz ile ilgili değişiklikler olabilir.

-Parasal konular da harcamalara dikkat edilmesi gereken bir dönemdesiniz, bu süreçte kredi çekmeyi düşünüyorsanız, doğru bir zaman olmadığını belirtmek isterim.

-Uzak akrabalarınız ile ilgili veya eşinizin kardeşleri ile ilgili sürmekte olan bazı konular da iletişim sıkıntıları yaşayabilirsiniz. Akrabalar ile ilişkilerin sınanacağı bir dönemden geçiyoruz.

-Satmayı düşündüğünüz araç, gayrimenkul veya arsa var ise bu satış gerçekleşebilir.

-Zorlandığınız evlilik veya iş ortaklığı var ise sonlanabilir.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Nafaka, miras, ortak yapılmış bazı işlerden beklenen para elinize ulaşacak bu dönemde.

-Kredi kartı, sigorta primi veya kredi borcunuzu ödemeyi unutmuş olabilirsiniz.

-Satış aşamasında bir mülk veya aracınız var ise satış işlemi gerçekleşebilir.

-İkili ilişkiler de ihtiras ve tutku var ancak yanlış anlaşılmalara da çok açık bir dönem. İletişim konuların da dikkatli olmanızı tavsiye ederim.

-Ufak bazı ameliyat ve bazı ufak tefek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Hayatınıza yeni bir partner girebilir ve bu dönem başlayan ilişkiler evlilik ile tamamlanabilir.

-Evlilik ve aşk ilişkilerinde sorun yaşayan yay burçları ayrılık kararı alabilir.

-Hukuksal süreçler de davanın sonuna yaklaştınız.

-Sosyal ve iş çevresin de değişiklik yapabilirsiniz.

-Arkanızdan iş çevirenlerin ortaya çıkacağı ve bazı insanlar ile ilgili hayal kırıklıkları yaşayabileceğiniz bir dönem olabilir.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Oğlak burçları her zaman ki yine çok çalışıp çok yorulacaklar. Sağlıklarına dikkat etmeleri gereken bir dönem.

-Mevcut işiniz ile ilgili pozisyon değişiklikleri ya da günlük rutinlerinizi tamamen değiştirecek yeni bir iş alanda çalışmaya başlayabilirsiniz.

-Sağlığınızı olumlu yönde etkileyecek değişikliklerde bulunabilirsiniz.

-Sosyal arkadaş çevreniz de iletişim konularında anlaşmazlıklar çıkabilir, sakin kalmakta fayda vardır.

-Kendinizi yeniden yapılandırma ile ilgili düşünce sürecine girebilirsiniz.

-Evcil hayvanları olanlar onlar ile vakit geçirecek. Olmayanlar bu dönem de evcil hayvan edinebilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

- İlişkisi olmayan yükselen Kovalar yeni bir aşka yelken açabilirler, hali hazırda bir ilişkisi olanlar için ise aşk konusunda bir yenilenme ve evlilik kararı gündeme gelebilir.

-Evlilik ve aşk konularında sıkıntılar yaşayanlar, ilişkilerini sonlandırabilir.

-Uzun zamandır düşündükleri bir yatırım için harekete geçebilirler.

-Yetenekli oldukları alanları keşfedip bu alanlarda çalışmaya başlayabilirler.

-Bahse girmek için ve kumar oynamak için uygun bir zaman değil.

-Çocuklarınız ile güzel vakit geçirebilirsiniz. Çocuk sahibi olmak isteyenler için müjdeli haberler gelebilir.

-Sanatsal aktivitelere katılabileceğiniz ve bu konu da hobilerinizi geliştirebilirsiniz.

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

30 KASIM İKİZLER DOLUNAYI’N DA

-Hayatınız da yeni bir konuya temel atmak ya da yeni bir başlangıç yapmak ile ilgili karar alıp uygulamaya geçeceğiniz bir dönemdeyiz.

-Ev içerisinde yenileme, dekorasyon değişikliği ya da taşınma gibi işlerle uğraşabilirsiniz. Yeni ev veya arsa alma konusu da gümdeme gelebilir.

-Para harcama konusun da biraz daha temkinli olmanızı tavsiye ederim.

-Kadersel değişimlerinizin başlangıcı olacak bir dönemdesiniz.

-Aile bireyleri ile güzel vakit geçireceğiniz günlerdeyiz.

-Baba, amca gibi aile büyükleri ile ilgili yanlış anlaşılmalar ve kısa süreli küslükler olabilir, dikkatli olmalısınız.

Sevgili okurlarım, sağlık hepimizin önceliği, lütfen tedbirlere uyalım. Bu dönemi sıkıntısız geçirmenizi temenni ediyorum. Yukarıda da belirttiğim gibi sakin kalmak bu Dolunay ın şifresi, kim öfke ile hareket ederse, zararla oturacak. Gökyüzü’n de ne varsa Yeryüzü’n de o vardır. Sağlıkla kalın, sevgiler..

Cevher Soydan Karma Astroloğu