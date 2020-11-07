Sevgili okurlarım, çok zor bir hafta geçirdik. İzmir’ de yaşanan deprem hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Bu elim ve sarsıcı olay sonucunda hayatını kaybedenlere Allah tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Egemizin incisi İzmir’ li dostlarımızın acısını yürekten paylaşıyor, geçmiş olsun diyorum. Önümüzde ki iki hafta gökyüzü yine oldukça hareketli, bizleri neler bekliyor, ne gibi durumlarla karşılaşabiliriz bir bakalım.

5 KASIM PERŞEMBE

Merkür retrosu nihayet sona erdi. Merkür metro olduğu dönem de gerek iletişim konuların da, gerekse ilişkiler konusunda yanlış anlaşılmalar olabileceğinden bahsetmiştik, Merkür ün düze geçmesi ile beraber bu gibi konular da önümüzde ki günler de biraz rahatlama hissedeceğiz. Bu tarih itibariyle yeni oluşumlara girişebilir, yeni anlaşmalara, sözleşmelere daha rahat imza atabiliriz.

9 KASIM PAZARTESİ

Mars, Venüs karşıtlığı yaşanacak. Yaşam enerjimizi, harekete geçme yetimizi simgeleyen Mars ile, aşk ve sevgi dilimizi, maddi değerlerimizi simgeleyen Venüs’ ün karşı karşıya gelerek birbirlerine sert açı yapmaları, kendimizi bu konular da stresli ve hazır hissetmemize sebep olabilir, kontrol dışı, ani tepkiler verebilir ve bu sebeple sıkıntı yaşayabiliriz. Aman dikkat. Durduk yere arkadaşlarımızı, yakın çevremizi, eşimizi ya da sevgilimizi ani ve ölçüsüz çıkışlarla kırabilir, hoş olmayan sonuçlara sebep olabiliriz.

13 KASIM CUMA

Jüpiter ve Plüton kavuşumu var. Bu iki ağır gezegen en son 2007 yılında kavuşmuşlar, hayatımız da büyük değişim ve dönüşümlere sebep olmuşlardı. Yine büyük bir dönüşümün kıyısında olabilir, büyük farkındalıklarla sonuçlanacak olaylar yaşayabiliriz. Bu kavuşum bir daha 2033 yılında meydana gelecek.

Jüpiter’ in her şeyi büyütme etkisi olduğundan bu kavuşumun, hayatımızı alt üst eden virüsün de yayılımını genişletmesi olasılığını akla getiriyor. Bu tarihte vaka sayısın da artış olabilir.

15 KASIM YENİ AY

15 Kasım günü Akrep Burcu’n da bir Yeni Ay meydana gelecek. Bu Yeni Ay dönemin de Akrep Burcu’nun bulanık suların da biraz kaybolabilir, kendi içimize dönmek isteyebiliriz. Bu güne dek su üstüne çıkmamış, kimselere söyleyemediğimiz, ruhumuzun derinliklerin de saklı konularla ilgili kendimizi biraz sorgulayabiliriz. Maddi kaygılarımız mı var? Kariyer hedeflerimiz ile ilgili şüphelerimiz mi var? Geçmişimiz ve geleceğimiz ile ilgili endişelerimiz mi var? Hayat planımız da olmamız gereken yerde miyiz??? Ruhumuza iyi gelen, bizi besleyen bir çevreye mi sahibiz? Geçtiğimiz yollar bize ne öğretti? Genel olarak hayatımızın gidişatı nasıl? Aşırılıklar mı var? Daha önce adım attığımız bazı konular bu dönem de olgunlaşıp filiz vermeye başlayabilir. Gizli saklı yapılmış, arkadan çevrilmiş bazı işlerin bu dönem de ortaya çıkma ihtimali de çok yüksektir. Retro’dan çıkıp Akrep burcu’ n da ileri harekete geçmiş olan Merkür’ ün de etkisiyle bir takım dedikodular ayyuka çıkabilir, kulaklarınıza inanamayabiliriz. Bu dönem de hislerimiz ve önsezilerimiz de kuvvetli olacağından olayların arkasında ki gerçeği görüp anlamlandırmamız daha kolay olacaktır.

Bu dönem de iş başvurusunda bulunabilir, veya yeni işlere girişebiliriz, bu yeni başlangıçların köklü ve kalıcı olma olasılıkları fazla.

Venüs ise terazi burcun da rahat ettiği bir konumda, ilişkilerimizin uyum içinde gitmesi için bizi destekliyor.

14 KASIM MARS RETROSU BİTİMİ

14 Kasım Cumartesi günü itibariyle Mars retrosu bitecek ve Mars düz harekete geçecek. Bu tarihten itibaren hayatımız da zorlandığımız konular da önümüzde ki blokajların kalktığını, yaşam enerjimizin daha rahat aktığını ve mücadele gücümüzün arttığını hissedeceğiz.

Gelelim burçları bu önümüzde ki günler neler bekliyor

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koç burçları, sevdikleri ile olan ilişkilerin de kendi duygularını fark edemedikleri için bunu karşı tarafa aktarma konusunda da mücadele içerisinde olabilirler. Aslında kafaları karışık Koç burçlarının. Kendi bilinçaltında yatan gizli duyguları ortaya çıkacak ve ilişkilerin de sevildiklerini hissedecekler.

İş hayatların da yönetici pozisyonunda bulunan kişilerden destek alacaklar ve kendilerini daha güçlü hissedecekler.

Özellikle 11 Kasım günü bir olayı bilinçaltın da farklı algılamaktan dolayı yanılgı yaşayabilirler. Bu yanılmalar nedeni ile iş anlamında bir mücadele içerisine girebilirler, dikkatli olmalarını tavsiye ederim.

Yeni Ay da parasal anlam da yeni fikirlerin ortaya çıkacağı bir hafta sizi bekliyor. İş anlamın da güzel ama aşk anlamında bir mücadele içerisinde olacağınız bir dönemden geçiyorsunuz.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğa burçları, haftaya yanların da çalışan kişiler ile ilgili bir mücadele ile başlayabilirler. Sanki ne yaparsa yapsınlar yetmiyor hissine kapılabilirler.

Sosyal çevre veya arkadaş çevresi ile alakalı hayal kırıkları yaşayabilirler.

Geçmişten gelen para ile ilgili bir alacaklarını bu hafta tahsil edebilirler.

Merkür retrosunun bitmesi ile birlikte, gerek iş ilişkilerin de gerek evliliklerin de kendilerini aniden bir değişim içerisin de hissedebilirler.

İletişim konusun da özel hayatların de yaşanan zorlukları da aşacaklar.

Yeni Ay ile birlikte iş ile ilgili bir eğitime başlama, kendilerine yeni ufuklar belirleme, hukuksal konular da girişim de bulunma konuların da destek alacakları bir haftaya giriyorlar.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

Sevgili İkizler, haftaya sosyal ortamlar da flörtleri ile ilgili kıskançlık krizleri ile merhaba diyebilirler. Sevdiğinizle baş başa zaman geçirmek bu hafta size daha iyi gelecektir.

Sevgilinize karşı baskıcı bir tavır kurmak isterseniz, kavga ile sonuçlanabileceğini hatırlatmak isterim.

Merkürün düz harekete geçmesi ile birlikte iş yerinde veya günlük rutininizde sizi engelliyormuş gibi gözüken aksiliklerin ortadan kalktığını görebilirsiniz.

Yeni ay ile birlikte para kazanabileceğiniz yeni fikirler ve başlangıçlar yapabilirsiniz, bu konuda destek alabileceğiniz bir haftaya giriş yapıyorsunuz.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇ BURÇLARI

Sevgili Yengeç burçları, haftaya kardeşleri veya yakın çevrelerinde oluşabilecek bazı küçük sorunları düzeltmeye çalışarak başlayabilirler.

Haftanın başından itibaren ilk iki gün parasal konularda dikkatli olmanız kendi yararınıza olacaktır.

Merkürün geri hareketinin bitmesi ile yakın çevre ile iletişim de rahatlayacağınız anlamına geliyor. Bu hafta size tavsiyem ilişkide bulunduğunuz kişiyi rahat bırakın ki sizde kıskançlık krizlerle ile uğraşmayın…

Bu Yeni Ay da partneri olmayan yükselen yengeçler yeni bir ilişkiye başlayabilir ya da aniden hayatlarına birisi sürpriz bir şekil de girebilir.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLAN BURÇLARI

Sevgili Aslan burçları, bu hafta hobilerinize zaman ayırmak size iyi gelecektir. Kendinizi aile veya iş alanında özgün anlam da ifade edemeyeceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Uzakta olan sevgililer ile tartışmaya açık bir süreçten geçiyorlar. Aşk hayatınızda ki problemleri düzeltmek için fedakarlık yapmanız gerekiyor.

Merkür retrosunun bitişi ile kendinizi iş alanınız da daha aktif ve önde hissedeceksiniz.

Yeni Ay ile birlikte ev değiştirme veya taşınma düşüncesi belirebilir. İş konuların da farklılığınızı ortaya koyacak girişimler de bulunabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAK BURÇLARI

Sevgili Başak burçları, bu hafta çocuklarınızla ilgili duygusal çatışmalar yaşayabilirsiniz.

Aşık olduğunuz insana karşı duygularınızı belli etmek için uygun bir dönemdeyiz. Yakın çevrenizde bu aralar fark edilmiyorum diye üzülmeniz yersiz.

Partnerinize ve işinize kendinizi adayabileceğiniz enerjiyi bu hafta bulacaksınız.

Aşk ilişkisinde sorun yaşayan Başaklar için ayrılık kararı gündeminiz de yer alabilir.

Merkürün geri hareketinin sona ermesi ile bir türlü gerçekleştiremediğiniz kendinizle ilgili kararları uygulamaya başlayacaksınız.

Yeni Ay ile birlikte ticaret yapan Başaklar için yeni girişimler de desteklenecekleri bir hafta olacak. Yeni bir eğitim başlamak isteyenler için uygun bir haftadayız. Yazı yazmak isteyenler için yeni bir kitap fikri ortaya çıkabilir…

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sevgili Terazi burçları, bu hafta duygusal anlamda kendinizi kontrol etmeniz gerekiyor, problemli ilişkileriniz varsa sakin kalmak şu an da en iyi çözüm.

Merkür retsosu nun bitişi ile maddi anlam da rahatlama ve yeni iş teklifleri alabilirsiniz.

Aile konuları ile ilgili yeni düzenlemeler yapmak için mücadele verebilirsiniz…

Yeni Ay ile yeni iş başlangıçları yapabilir veya sahip olduğunuz tüm değerler ile ilgili konularda yeni yapılanmalar geliştirebilirsiniz.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Sevgili Akrep burçları, bu haftaya kendileri için ne yapacaklarını düşünmek ile başlayabilir. Kimileri dış görünüşlerinde değişiklik yapabilir, kimileri de yakın seyahatlere çıkıp, doğa da vakit geçirip, meditasyon ve şifa çalışmaları yapabilirler. Sosyal ortamlar da ön plana çıkma isteğiniz artabilir.

Günlük hayatların bazı eril kişilerle çatışma yaşayabilirler.

Yakın çevrelerine karşı ilgi alakayı abartmamaların da fayda var. Aşk hayatlarında ilahi sevgiyi bulma yolunda adımlar atabilirler..

Yeni ay ile birlikte kendileri ile ilgili tüm yenilikler için başlangıç zamanı olacak ve bu konuda destek alacaklar..

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Sevgili Yay burçları, bu haftaya parasal anlamda düzenlemeler yaparak başlayacaksınız.

İş yerin de bazı sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz, Merkür retrosunu bitmesi ile birlikte bu sıkıntıların hafiflediğini göreceksiniz..

Parasal anlamda destek alabileceğiniz ve yeni para kaynaklarının oluşabileceği bir hafta sizi bekliyor..

Bu haftada aşk ile ilgili biraz sabırlı olmalısınız. Bilinçaltı, regresyon gibi çalışmalar yapmanız için çok uygun bir haftadasınız.

Fiziksel değişim uğruna çok fazla para harcayıp, abartmayın, sonra pişman olabilirsiniz.

Yeni Ay ile birlikte, aklınızın derinliklerinde yeni fikirler belirecek. Bu yeni ve parlak fikirlere siz bile inanamayabilirsiniz.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Sevgili Oğlak burçları bu hafta aşk konusunda ani gelişmelere açıl olun. Sosyal ortamlar da kendilerini gösteren Oğlak burçları Merkür ün düz harekete geçmesi ile beraber yeni eğitimlere katılmak isteyebilirler.

Çalışmayı çok abartıp, ailelerini ihmal etmesinler bu dönemde.

İş yerleri de ani çıkışlar yapmamaya dikkat ederlerse daha iyi olacaktır.

Yeni Ay ile beraber hayatlarına keyif alacakları sürpriz kişiler dahil olabilir.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Sevgili Kova burçları, haftaya iş ile ilgili organizasyon kararları alarak başlamanız uygun olacaktır.

Merkürün geri hareketinin bitmesi ile Aşk ve para konularında rahat bir nefes alacaksınız.

Bu dönem ev değişikliği, ya da ev, iş yeri ile ilgili yeniden bir dekorasyon düşünüyorsanız tam zamanı diyebilirim.

Uzak mesafe ilişkiniz var ise bu ilişkiniz ile ilgili bir bitiş mücadelesi yaşayabilirsiniz.

Yeni ay kariyer alanınızda size yeni başlangıçlar getirebilir, hiç tahmin etmediğiniz alanda bir kariyer başlangıç fikri kafanız da oluşabilir.

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sevgili Balık burçları, aile ve iş alanında merkürün geri hareketinin bitmesi ile bir rahat nefes alacakları bir haftaya giriş yapıyorlar.

Süregelen eğitimleri ile ilgili bir tamamlama ve bitiş olabilir. Kanuni bir dava açmaktan vazgeçebilirler. Önceden yapılmış bir seyahat planı varsa iptal olabilir.

Bu hafta harcama yaparken dikkat etmeliler.

Yeni Ay ile birlikte yeni eğitimler, yeni bir felsefi görüş, yeni bir seyahat planı olabilir.

Sevgili okurlarım bu önümüzde ki on beş günü kapsayan çok detaylı Astrolojik öngörülerimizi sıraladık, burç burç değindik. Gökyüzünün temposuna biz ayak uydurmaya ve yetişmeye zorlanıyoruz. Yazdıklarımızı ufak tavsiyeler olarak değerlendirirseniz faydasını mutlaka göreceksiniz.

Gökyüzü’n de ne varsa, Yeryüzü’n de o vardır.

Sağlık ve barış dolu günler diliyorum,

Cevher Soydan