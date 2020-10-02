Koç Dolunayından en çok etkilenecek burçlar

2 Ekim 2020 00.05 Koç burcunda dolunay gerçekleşti. Bu sene koç burcu enerjisi en büyük sınavımız oldu. Bu dolunayın etkilerini bugünden itibaren azalarak bir süre daha hissetmemiz mümkün. Hatırlarsanız geçen hafta da Mars retrosundan bahsetmiştik. Mars koç burcunda geri harekette idi. Bir de koç dolunayı üstüne geldi. Evren de mevcut kavgacı, savaşçı, agresif enerjilerin hepsi üst üste geldi. 2020 yılı sonunda, bu gezegenler, koç burcundan kova burcuna geçince hepimiz rahat bir nefes alacağız. Tekrar etmem gerekirse bu dönemde kavgalara, kazalara, yaralanmalara, yangınlara, patlayıcılara, kesici ve delici aletlere çok dikkat etmek gerekiyor.

İş, arkadaşlık veya ikili ilişkilerde üsluba ve tavrımıza çok dikkat etmeliyiz. Gerek duygusal, gerekse fiziksel olarak karşımızdaki kişileri istemeden de olsa incitmemiz mümkün, sakin kalmakta fayda var bu dönemde. İş veya özel hayatımız ile ilgili hakkımızı aramak veya mücadele gerektiren konuları gündeme taşımak için hiç doğru zaman değil. İkili ilişkiler de bazı gizli saklı konular su yüzüne çıkabilir.

Size tavsiyem bu haftayı sessiz, sakin tartışmalardan uzak, gizli saklı bir iş çevirmeden geçirmeniz. Açık hava yürüyüşlerinin ve bazı dolunay ritüellerinin faydası olacaktır.

Bu ritüellerin başında:

Adaçayı yakmak

Mum yakmak

Değerli taşlarımızı dolunay enerjisi ile doldurmak için güzel bir zaman deyip, taşlarınızı gece dolunay ışığında yarım saat bekletebilirsiniz.

Ateş enerjisini dengelemekiçin topraklanmak gerekmektedir, doğa yürüyüşleri yapılabilinir.

Bu dolunaydan en çok hangi burçlar etkilenecek?

Koç

Yengeç

Terazi

Oğlak

Dolunayın burçlara etkilerine de bir göz atalım.

Aşağıda ki listeyi herkes yükselen burcuna göre okumalı.

Her bireyin doğum haritası farklıdır, açılar, dereceler, bunları bilebilmek için detaylı doğum haritası analizi yapılması gerekmektedir. Biz burada genel etkilerden bahsedeceğiz.

Koç Burçları

Sevgili Koçlar, aşk hayatında hareketli bir hafta onları bekliyor, kendileri ile ilgili öne çıkma, kendini gösterme konusunda tereddüt ve sıkıntı yaşayabilirler.

Gerek özel hayat, gerek iş ilişkilerinde bazı konular bitiş noktasına gelebilir.

Bu hafta sakin kalmaya özen göstermeliler.

Alışveriş yapmadan önce iyi düşünmeleri gerekiyor,, ani para çıkışları haritalarında gözüküyor.

Boğa burçları

Sevgili Boğa burçları, bu hafta sağlığına ve uyku düzenine dikkat etmeli.

Arkadaş çevresinde ve dahil olduğu sosyal çevrelerde aldanma, aldatılma, gizli düşmanlıklara karşı temkinli olmakta fayda var.

İş hayatları ve günlük hayatlarını ilgilendiren konularda bazı sırların açığa çıktığını görecekler, bu gerçekler onları hayal kırıklığına uğratabilir.

Evli boğalar bu hafta evliliklerini sorgulamaya başlayacaklar.

Benim onlara tavsiyem özel hayatlarında karşı taraf ile konuşurken, son söyleyecekleri sözü en başta söylememeleri olacaktır.

Beklenmedik veya unuttukları bir yerden para girişi olabilir.

İkizler burcu

Sevgili İkizler burçları, dost ve arkadaş gruplarında büyük krizler, sıkıntılar, hayal kırıklıklar yaşayabilirler. Bu hafta arkadaşlıkları ile ilgili ciddi sınavdan geçecekler, bazı arkadaşlarınız hayatınızdan çıkabilirler.

Aşk kapınızda bekliyor sizleri. Yakın çevrenizden hoşlandığınız birisiyle tesadüfi bir karşılaşma olabilir. Belki daha önceden arkadaş grubundan tanıdığınız birisi ile aranızda aşk ilişkisi başlayabilir.

İş yerinizde kendinizi gösterme konusunda sıkıntı yaşadığınız bir hafta olabilir.

Bazı manipülasyonlar ve arkanızdan iş çevrilmesi gibi zorlanmalar da yaşayabilirsiniz.

Yengeç burçları

Sevgili Yengeç burçları, iş yerlerinde daha aktif, daha akılcı davranırlarsa atılım yapmaları mümkün gözüküyor. Ancak patronları ile ilgili olarak dikkatli olmalarında fayda olacaktır.

Aşk hayatınız da salı gününden itibaren rahatlama ve güzel tesadüfler yaşanabilir. İkili ilişkiler de, aşk konusunda kendilerini doldurup, manipüle etmekten kaçınırlarsa daha mutlu olacaklar.

Çocukları ile olan ilişkilerinde daha anlayışlı olurlarsa hayat herkes için daha kolay hale gelecektir.

Aslan burçları

Sevgili Aslan burçları, bu hafta güzellik, bakım, küçük dokunuşlar, estetik ameliyatlar ve imaj değişikliği için çok uygun bir hafta.

Hukuki konular, uluslararası ilişkiler, seyahatler, uzaklarla ilgili konularda bakış açınızı değiştirebilirsiniz.

Yarım kalmış veya başlamayı düşündüğünüz bir eğitim varsa bunun için uygun bir dönem.

Duyduğunuz bir haber, iş hayatınızda hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir.

Günlük hayatınız ile ilgili sorumluluklar konusunda yaşanan sıkıntılar yavaş yavaş aşılacak.

Arkadaşlarla hoş vakit geçireceğiniz bir haftadayız.

Başak burçları

Sevgili Başaklar, bu hafta kendinizi aşk ilişkilerine çekildiğinizi hissedeceksiniz. Aşk hayatınızda yaşadığınız sıkıntılar yavaş yavaş çözülmeye başlayacak.

Çocuklar ile ilgili sıkıntı yaşayanlar varsa bu hafta bu konularda rahatlama yaşayacaklar.

Sizin haberiniz olmayan bazı üstü örtülmüş gerçekler bu hafta su yüzüne çıkabilir.

Miras, tazminat gibi geçmişten hak edilmiş paraları bu hafta sorunsuzca alabilirsiniz.

Ani harcamalar meydana gelebilir, tedbirli olmakta fayda var.

Terazi burçları

Sevgili Teraziler, bu hafta ilişkiler konusunda adım atarken daha fazla düşünmeniz de fayda olacaktır.

Gerek aşk ilişkilerinde, gerek iş ilişkilerin de bazı bitişler yaşayabilirsiniz.

Bu hafta yakın çevrenizden iş teklifleri gelebileceği gibi, daha önceden başvuru yaptığınız iş yerlerinden de olumlu cevaplar gelebilir.

Bu hafta, iş yemeklerinde artış olabilir.

Akrep burçları

Sevgili Akrepler, bu hafta başağrısı, migren gibi baş ve boyun bölgesini ilgilendiren rahatsızlıklara dikkat etmeliler.

İş hayatların da şanslı bir döneme girdiniz. Kendinizi gösterme konusunda mütevazi davranmayın.

Aşk ilişkilerinde aldanmalar ve yanlış kişilerle ilişkilere çekildiğinizi hissedebilirsiniz.

Uzun zamandır çaba sarf ettikleri konularda ve iş yerlerin de çabalarının karşılığını alacaklar.

Yay burçları

Sevgili Yaylar, aşk yaşamınız ile ilgili iniş çıkışlar, bazı bitişler yaşanabilir. Eğer bir ilişkiniz yoksa, iş yeriniz de etrafınıza daha iyi bakmalısınız. Size henüz açılmamış birisi olabilir, belki bir fırsat tanımalısınız.

Çocuklarınızla ilgili küçük krizler olabilir, bunları sükunetle atlatmaya çalışın.

Önceden hak ettiniz bir para varsa, tazminat ya da verilmiş bir borç bu parayı alabilirsiniz.

Ani kaza ve yaralanmalara karşı bu hafta daha dikkatli davranmalısınız.

Oğlak burçları

Sevgili Oğlaklar, bir süredir kendilerini kısıtlanmış hissine kapılanlar varsa, kendileri ile ilgili daha kararlı ve istikrarlı bir haftaya giriş yaptılar.

Bu dönemde uzun yolculuklara çıkmak, sanatsal aktivitelerle ilgilenmek veya yeni bir eğitime başlamak için en uygun zaman.

Bu haftadan itibaren kendilerini daha güçlü ve sosyal anlamda daha rahat hissedecekler.

Taşınma, şehir, ülke semt değişikliği konuları gündeminizde olabilir.

Bu hafta alım, satım konuları gündeminizde olacak.

Kardeşlerle ve aile büyükleri ile ilgili krizler meydana gelebilir, sükunetle halletmenizi tavsiye ederim.

Ev kazaları konusunda da dikkatli olmanız gereken günlerden geçiyoruz.

Kova burçları

Sevgili Kovalar, haftaya kısa vadeli planlarınız ile ilgili netlik ve tamamlanma ile başlıyorsunuz. Bu tamamlanma olumlu olabilecek ancak beklenmedik bir engel aniden sinirlenmenize sebep olabilir. Düşünmeden ve dinlemeden anidir karar verirseniz sevdiklerinizi kırmanız mümkün, biraz daha sağ duyulu davranmalısınız.

Yakın akrabalarınız, kuzenleriniz ya da kardeşleriniz ile yaşanan durum canınızı sıkmış olabilir.

Seyahat etmenize engel durumlar var ise önümüzde ki günlerde bu durum yavaş yavaş açılacaktır.

Banka kredisi almayı düşünüyorsanız, bu hafta sonuna doğru güzel bir fırsat yakalayabilirsiniz.

Eşiniz veya ortaklı gelirlerinizde bir artış yüzünüzü güldürecektir.

Ruhsal çalışmalar için zaman ayırın, pişman olmazsınız.

Balık burçları

Sevgili Balıklar, bu hafta ortaklı gelirleriniz, eşinizin geliri, miras ve nafaka alacaklarınız ile ilgili bir gündeminiz var. Yeni bir sözleşme imzalanması, geçmiş dönemden biriken alacaklarınızın peşine düşme gibi konularla ilgilenebilirsiniz. Bu konuda olumsuzluklar ile karşılaşırsanız sakin bir tavır sergilemeniz yerinde olacaktır. Bu dönemde dikkat etmeniz gereken diğer bir husus yeni iş imkanları, gelir kaynakları konusunda ani karar vermeyin.

Siz zodyakın altıncı hissi en yüksek burçlarından birisiniz, iç sesiniz size doğru yolu gösterecektir.

Aşk hayatınız yolunda, yaşanan güzel gelişmeler tüm sıkıntılarınızı unutturacak cinsten.

Bu hafta ve bu dolunay enerjisinden bahsederken Sertap Erener in “ Sakin Ol “ şarkısının içinden geçtiğimiz günleri özetlediğini düşünüyorum. Sakin olalım, sinirlerimize hakim olalım, ölümlü dünya da birbirimizle savaşarak, kavga ederek geçirmeyelim günlerimizi.

Sağlıkla ve sakin kalacağınız bir hafta olmasını dilerim.

Cevher Soydan