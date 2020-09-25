Merhaba sevgili okuyucularım,

İlk yazımı, iş hayatıma başladığım Milliyet Gazetesi'nin çatısı altında yazmanın gururunu yaşıyorum. Sizlere elimden geldiği kadar astroloji, burçlar konularında bilgiler ve bazı tavsiyeler vereceğim.

Bu haftaki konumuz Mars retrosu, retro ne demek, bu dönemde nasıl davranmalıyız?

Retro bir gezenin geri gitmesi anlamında kullanılsa da aslen her gezegen düz hareket eder. Ancak dünyanın dönüş hızı, gezegenlerin dönüş hızları bazen o gezegenin geri gidiyormuş gibi algılanmasına sebep olur. Bu dönemler bize o gezegenin temsil ettiği konularda bazı sıkıntılar yaşayabileceğimiz anlamına gelir.

Sadece retro olması değil, o gezegenin bulunduğu burçta önemlidir.

Normalde Marsın dünya etrafında bir turu 22 ay sürmektedir. Her 6 haftada bir burç değiştirmektedir.

Gelelim 2020 yılına, bu yıl Mars 28 Haziran da Koç burcuna geçti normalde 6 haftada burç değiştirmesi gerekirken bu sene aynı burçta 6 ay kalıyor.

Mars Koç burcunda iken daha hırslı, daha başarı odaklı, daha kavgacı, daha savaşçı olabiliriz. Dünyada da bu dönemde, savaşlar, patlamalar, yangınlar, kazalar, askeri hareketler, liderler arasında gerginlikler anlamına geliyor. Mars 7 Ocak 2021 e kadar Koç burcunda kalacak.

Gelelim Mars retrosuna 14 Kasıma kadar sürecek. Tabi bu konular kişisel haritalarımıza ve haritamızın aldığı açılara göre değişiklik gösterir.

Bunun yanı sıra 28 Eylül e kadar Mars ile Merkür arasında karşıtlık ve Satürn ile de olumsuz açılar var.

Bunların anlamı da bu hafta kazalara, hırsızlıklara, kavgalara açık enerjiler var evrende. Teknoloji ve iletişim konularında da sıkıntılar yaşamamız büyük ihtimal gözüküyor.

Mars Retrosunu Nasıl Kolay Atlatırız?

Gelelim retro günlerini en az zararla nasıl atlatıp, dengeleyebiliriz.

- Gerek trafikte, gerek sporda, gerek işte, gerek evimizde kazalara karşı çok tedbirli olmalıyız.

- Öfkemizi kontrol altında tutmalıyız, bazen haklı bile olsak bunu ifade tarzımız çok önemli. Kontrolümüzü kaybedecek tartışmalardan uzak kalmak gerekiyor.

- Ağır spor ve bedensel hareketten kaçınmalıyız, kaza ve yaralanmalara karşı dikkatli olmalıyız.

- Gerek iş hayatımız, gerekse özel hayatımız ile ilgili büyük değişiklik ve önemli kararlar almaktan kaçınmalıyız.

- Eski sevgililerden geri dönüşler retro dönemlerinde olabilir. Eskiden yeni olmayacağını hatırlamalıyız.

Bu dönemde doğa yürüyüşleri, meditasyon, yoga yaparak kendi içimizde ki öfkeyi, rekabet hırsını dengeleyebiliriz. Unutmayalım ne kadar haklı veya başarılı olsakta üslup çok önemli. İçinden geçtiğimiz günlerde etrafımızdan çok fazla anlayış ve kabul göreceğimiz günler değil. O yüzden mümkün olduğu kadar kimse ile çatışmadan, rekabet etmeden bu dönemi atlatmakta fayda var, aksi durumda zarar görebiliriz.

Unutmayalım ki gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır.

Sağlıkla ve sakin kalacağınız bir hafta olmasını dilerim.

Cevher Soydan