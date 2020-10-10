Sevgili okurlarım, bu Ekim ayı astrolojik olarak gerçekten hem değişik, bir o kadar da zorlayıcı bir ay olacak.

Hem Merkür retroya giriyor, hem iki kere dolunay, bir kere de Yeni ay olacak Ekim ayında. Gerek fiziksel sağlık, gerek iş ve özel hayat, her açıdan zorlaycı bir dönem olacağını söylemek yerinde olacaktır. Sağlığımıza dikkat etmemizin yanı sıra manipülasyon ve agresyonun artacağı bir dönemden geçiyoruz. Yine söylüyorum sakin kalmamız gereken bir dönemden geçiyoruz.

Unutmayalim ki, bizim sorumluluğumuz başımıza gelen olaylara verdiğimiz tepkidir. Biz resmin tamamını değiştiremeyiz. Bizim tepki ve davranışlarımız değiştiğinde dünyamız da değişmiş olacak.

Merkür yılda yaklaşık 3 kere geri hareketinde bulunur ve yaklaşık 24 gün bu hareketi devam eder.

2020 yılında Merkürün Retro Tarihleri :

16 Şubat 2020 - 09 Mart 2020

18 Haziran 2020 – 12 Temmuz 2020

13 Ekim 2020- 3 Kasım 2020

Bu retrodan en çok etkilenecek burçlar:

Kova

Aslan

Boğa

Akrep

Merkür Akrep burcunda iken görünenin arkasındaki olayları ortaya çıkartma,bilinmeyeni görme enerjisi ve fikirler de sabit bir yapı sergilediği için Akrep burcunda geri giden merkür günlerinde sizlere bazı tavsiyelerim olacak.

Gizli saklı iş çevirmekten kaçınmanız, karar verirken daha esnek olmanız ve

konuşmadan önce iki kere düşünmenizdir.

Kişisel tavsiyelerin haricinde genel olarak ;

Cep telefonu, bilgisayar gibi elektrikli ve elektronik Aletler bozulabilir, virüs olabilir.

Merkür retroya girmeden önce mutlaka yedeklemenizi tavsiye ederim. Mecbur kalmadıkça da bu dönemde bozulan elektrikli ve elektronik alet veya bilgisayar, telefon ne ise yenisini retro bitene kadar almamalıyız.

Her türlü sözleşmelere ve kontratlara da bu dönemde imza atmak konusunda çekimser davranmalıyız. Yeni bir işe başlamak için uygun zaman değil. Ancak daha önceden alınmış kararlar var ise onlar devam edebilir.

Merkür gezegeni 14-28 Ekim tarihinde Akrep burcun da retroya başlayacak bunu bu hafta yazıyorum, Volüm 1 olarak okuyabilirsiniz.

28 EKim-3 Kasim tarihinde de Terazi burcun da retro yapacak. Önümüzde ki hafta da farklı bir merkür retrosu yorumunu, Volüm 2 olarak okuyabilirsiniz.

Şimdi burçların merkür retrosu ile araları nasıl bir bakalım.

Yorumları okurken hem güneş burcunuzu, hem de yükselen burcunuzu okuyun mutlaka.

KOÇLAR VE YÜKSELEN KOÇLAR

Sevgili Koçlar, önlerinde ki zorlu haftaya evlerinde sevdikleriyle beraber güzel ve keyifli vakit geçirerek hazırlanacağınız bir haftasonu olacak.

Bu retro süresince ikili ilişkiler de abartılı davranışlar sergileyebilirsiniz. Bu konu da dikkatli olmakta fayda var.

İş ilişkilerinde ve iş yerinde otorite figürleri ve eril figürlerle mücadele, yanlış anlama, yanlış anlaşılma, öfke patlamaları gibi konular gündemde olabilir. Hatırlatmak isterim ki öfke ile oturan zararla kalkar. Yazılı ve sözlü herhangi bir anlaşma için uygun zaman olmadığını da belirtmeden geçemeyeceğim.

Kronik rahatsızlığınız varsa tekrar edebilir, sağlık konusunda dikkati ve kontrolü elden bırakmayalım.

Anne veya aile bireyleri ile ilgili problem yaşadıysanız, bu iş tatlıya bağlanabilir.

Geçmişte, arkanız da bıraktığınız kişi veya ilişkilerden dönüşler olabilir, bu retronun vazgeçilmezidir. Ex den, next olmaz sözünü hatırlatmalıyım.

BOĞALAR VE YÜKSELEN BOĞALAR

Sevgili Boğalar, bu retroyu hem aşk ilişkileri, evlilik , iş hayatı, ticari ilişkiler, ticari müşteriler gibi ortaklıkları temsil eden alandan hissedecekler. Karşı taraf ile iletişim problemleri yaşamanız işten bile değil bu hafta. Tam olarak anlayıp dinlemeli ve sakin kalmalısınız. Sağlık kontrollerini düzenli yaptırmalarını tavsiye ederim. Yanlarında çalıştırdıkları yardımcıları hastalanıp, onların da işlerini yapmaları gerekebilir.

Eşleri ile aralarında ki problemi görememe durumu olabilir. Eski defterler açılabilir, ilişkinizi kendi içinizde değerlendireceksiniz. Bitmesi gereken ilişkilerin sonlanabileceği enerjisi var.ÖBazı ilişkiler de aile büyüklerinin yardımı ile tatlıya bağlanabilir.

Eş veya ilişkisi olmayan boğa burçlarını heyecanlı ve güzel günler bekliyor.

Geçmiş günler de veya aylarda alamadıkları ödeme, nafaka, tazminat ne var ise, bu dönemde tahsil edebilecekler.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sevgili Yengeçler, bu dönem de ayağını yere sağlam basıyor. Aşk ilişkisi ve ve çocuklar konusunda zorlanacakları bir dönemden geçiyorlar.

Ebeveyn olan yengeç burçları çocuklarla ilişkilerinde yorulabilirler, sakin kalmakta ve bir krize yol açmadan bu sorunu çözmekte fayda var.

İş yerinde yaşadıkları problemleri aileye yansıtabilirler.

Yakın çevrelerinden hiç beklemedikleri bir anda bir aşk ilişkisi başlayabilir. Ama retro geçmişen birini de getirebilir, bu konuda ex den next olmayacağını hatırlatmalıyım.

Riskli yatırımlardan bu dönem de uzak durmak sizin için daha karlı olacaktır.

ASLANLAR VE YÜKSELEN ASLANLAR

Sevgili Aslanlar, uzun süredir sağlık evlerinde sıkıntı yaşıyorlar, bu sorunu çözmek ya da en azından kaynağını bulmak konusunda bir fırsat yakalayacak ve bu konuda adım atacaklar. Yurtdışına gitmek ya da yeni bir eğitime başlamayı planlayan aslanlar için tavsiyem biraz daha sabretmeleri, henüz o cephede engeller kalkmış değil. Merkür retrosunu evlerinde karşılıyorlar, her zaman sahnede olmak, görülmek ve parlamak isteyen aslanlar hiç şikayet etmesinler, aslında sürecin sonunda bu durumun onlara ne kadar iyi geldiğini fark edecekler benden söylemesi. Küçük ev aletlerinin bozulması, ufak tefek sorunların yaşanması Merkür retrosunun olmazsa olmazlarındandır, bu aralar yeni ev almak, ev değiştirmek gibi büyük işlere girişmekten ziyade, mevcut evinizde dip köşe temizlik yapmayı, fazla eşyalardan kurtulmayı tavsiye ederim. Bu manada çok değil bir tık sadeleşmek sizlere doping etkisi yapacak.

BAŞAKLAR VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Sevgili Başaklar, birinci evlerindeki Venüs'ün ışığının altında parıl parıl parlıyorlar bu hafta. Ne zamandır işlerini evden yürüten bir başaksanız, hazırlanın sahaya çıkıyorsunuz. Aşk ve eğlence hayatlarındaki blokajlar, çoluk çocuk cephesindeki sıkıntılar çözülüyor, birazcık daha sabır çoğu gitti azı kaldı. Günlük hayat, rutinler olmazsa olmazınız sizin biliyoruz, alıştığınız o koşturmacalı düzen kapıda, gün sayıyorsunuz artık. Yatırımlar, krediler, borç alıp vermeler veya ortaklı işlere girişmek için uygun bir zaman değil, bekleyin derim. Kardeşler yakın akrabalar alanınızda bir hareket var, geçmişte kalmış çözülememiş olaylara gidebilir oraları dip köşe temizleyip yeni bir sayfa açma şansı elde edebilirsiniz.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER

Her zaman varlığım varlığınıza armağan olsun hep birlikte varız diyen, herkes doymadan yemeyen sevgili Teraziler bu aralar güneş birinci evinizde parlıyorken ince ince muhasebelere girişip, için için hayıflanmalarla saçımı süpürge ettim de yaranamadım çıkışlarına müsait bir hissiyat içinde olabilirler bu hafta, aman dikkat. Hafta ortalarına doğru uzun süredir sürüncemede olan bir kredi başvurusu, bir alacak verecek davası sonuçlanarak yüzünüzü güldürebilir. Şahsi hesabınıza merhem gibi gelecek olan bu ilave geliri uzun süredir almak istediğiniz bir eğitime yatırabilir, ya da kendinizi iyi hissedeceğiniz bir güzellik yaptırabilirsiniz. Küçük küçük dokunuşlar dış görünüşünüze, saçınıza, başınıza, cildinize mesela. Bu arada bütçenizi çok aşmamak için kendinizi frenlemeyi de unutmayın.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Uzun bir süredir kardeşler, yakın akrabalar, kuzenler cephesinde sürmekte olan sıkıntılar, blokajlar ufak ufak rayına oturmaya başlarken, günlük hayatınız, rutinleriniz, işyeriniz cephesindeki olaylar kızışıyor, iletişimde yaşanan ani kesintiler, internet kopması, bilgisayarınızın aniden çalışmaktan vazgeçmesi gibi problemler sinirlerin aniden zıplamasına, öfke patlamalarına sebep olabilir sevgili Akrepler aman dikkat. Bu tip sevimsiz olayların ufak tefek sakarlıklara, kazalara sebep olabileceğini veya doğrudan sağlığınızı olumsuz etkileyebileceğini göz önüne alarak sağ duyuyu ve sükuneti elden bırakmamanızı tavsiye ediyorum sizlere. Sizde zaten olayların arkasını görme, öngörüde bulunma ve otomatik önlem geliştirme yeteneği doğal olarak mevcut olduğundan bu dönemi kolaylıkla sıyrıksız atlatabileceksiniz, kendinize ve sezgilerinize güvenin, sakin kalabilen kazanacak.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Kişisel gelirleriniz, özbenliğiniz ve özgüveniniz alanınında uzun süredir yaşamakta olduğunuz değişim ve dönüşüm tamamlanmak üzere sevgili Yaylar, son birkaç dokunuş kaldı az daha sabır. Bu aralar hayatınıza aniden girip çıkan insanları, aniden gelişen olayları düşünüyor, gözüm bir yerden ısırıyor ama nereden, tüm bu konuları biliyorum aslında ama işin içinden çıkamıyorum, dost mu düşman mı bir türlü anlayamıyorum diye sorular sorup duruyorsunuz kendinize. Eski hesaplar çıkıyor önünüze, eski defterler açılıyor, yıllardır görmediğiniz kişiler telefonunuzu çaldırıyor. Aman endişelenmeyin hepsi yeni temiz bir sayfa açmanız için, evren tarafından korunuyorsunuz hiç merak etmeyin. Bu dönemde size tavsiyem sağlığınıza gerekli özeni göstermeniz ve sükunetinizi korumanız. İşlerinizi, kariyerinizi bir süredir ihmal ettiğinizin farkına mı vardınız? Toparlanır hiç merak etmeyin, Yaysınız siz, bilgi ve inanç yan yana geldiğinde alt edemeyeceğiniz hiçbir şey yok.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Son iki senedir yoğun olarak yaşadığınız değişim, dönüşüm sürecinin sonuna geldiniz sevgili oğlaklar, biliyorum taş taş üstünde kalmadı. Ama Mevlam ne eylerse güzel eyler, yeniden doğmak için önce eskiden kalan ne varsa yıkmak gerekiyor. Yeni eğitimler alabilir, ne zamandır askıda olan yurtdışı işlerinize çeki düzen vermek için kolları sıvayabilirsiniz. Güneş kariyer evinizden geçerken yeniden parlama şansınız büyük, ama bunu yaparken iş ev arasında çıkan ufak tefek aksiliklere, sakarlıklara, ani öfke patlamalarına dikkat, kaş yaparken göz çıkarmak olasılıklar arasında. Sosyal çevre ve arkadaşlıklar alanında eski defterlerin açılması, dedikodular, ani aydınlanmalar, olayların önündeki perdelerin kalkması bu aralar sizi şaşırtmasın, bu aralar kurduğunuz hayalleri hayata geçirmek için pek uygun bir zaman değil, ama not almayı unutmayın tek tek, hepsini kullanmak için uygun fırsatlar çok yakın bir zamanda önünüze çıkacaktır. Size tavsiyem, varsa çocuklarınız veya gençlerle olan iletişiminizde sorun yaşamamak için son söylenecek sözü ilk başta söylememeye gayret edin ve ağır eğer spor aktivitelerinden ziyade açık havada hafif yürüyüşleri tercih edin.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Sevgili Kovalar, son iki senedir çok zorlandınız, bu hafta daha içe dönük, kendilerini anlamaya yönelik çalışmalarını tavsiye ediyorum. Bunu yaparak kendiniz de gizli kalmış yetenekleri kalıcı olarak ortaya çıkartabilir, bunu iş ve gelir kapısına da çevirebilirsiniz. İş ve kariyer planlarınız da değişiklik yapmak niyetinde iseniz retro bitene kadar beklemekte fayda var. İş ortamında yanlış anlaşılmalar ve gerginlikler olabilir bu hafta.

Bilgisayarınıza dikkat edin, bilgilerinizi ve belgelerinizi mutlaka yedekleyin. Bir yere evrak gönderireken doğru kişi ve adresten emin olun mutlaka.

Aile ortamında oluşabilecek gerginliklere dikkat etmeleri gereken bir hafta onları bekliyor.

Eski aşkların geri dönmesine ise yine aynı sözü tekrarlıyoruz, ex ten next olmaz

BALIK VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sevgili Balıklar, yurtdışı ve eğitim konularında iş olanakları söz konusu olabilir bu hafta. Ama bu organizasyonu yaparken mücadele etmenizi gerektirebilecek açılar mevcut.

Yeni bir eğitime başlayacaksanız pek uygun bir dönem değil. Ticaret ile ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Uzak akrabalarınız ile ilgili iletişim de sıkıntı yaşanabilir. İletişim tarzımıza dikkat etmeliyiz. Aile ve ortaklık evinizde güneş parıldıyor. Geçmişten gelen bir alacağınız ya da hakkınız olan ve alamadığınız bir ödeme varsa bu hafta alabilirsiniz.

Parasal konularda da düzenleme yapmanızı tavsiye ederim.

Ev kazalarına karşı dikkatli olmalısınız.

Genel olarak hem sözlü hem yazılı iletişimde yanlış anlaşılmaların çok fazla olacağı bir dönemden geçiyoruz. Kendimizi doğru anlatmaya gayret edelim, karşı tarafı da doğru anladığımızdan emin olalım. Mars hala koç burcunda ki seyrine de devam ediyor, iletişim problemlerimizi de sükunet ile çözmeye çalışalım.

Yeni bir iş anlaşmaşına veya yeni bir sözleşmeye mümkünse imza atmayalım.

Hayatımızdan çıkardığımız ama geri dönmek isteyen kişileri de prim vermemeliyiz. Onlar ile yollarımızı niye ayırdığımızı retro bitiminde tekrar hatırlayacağız.

Sevgili okurlarım, önümüzdeki hafta devam eden retronun diğer etkilerini de yazacağım, sağlıkla ve sükunet ile kalın.

Cevher Soydan