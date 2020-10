Sevgili okurlar, 2020 yılının bitmesine çok az kaldı, Kasım ayı itibari ile retro olan gezegenler de birer birer düz harekete geçmeye başlayacaklar. Hayatımızda tıkandığını düşündüğümüz, bir türlü ilerlemeyen konular var ise olumlu gelişmeler bekleyebiliriz.

Geçen hafta Merkür’ ün geri hareketinin iki ayrı burçta olacağından bahsetmiştik. 14-28 Ekim arası Akrep, 28 Ekim-3 Kasım tarihleri arası da Terazi burcunda retro olacak.

Geçtiğimiz hafta, hem Akrep burcunda olan gerilemeyi, hem de retronun sebep olabileceği aksaklıklardan bahsetmiştik. Teknolojik ve elektrikli aletlerin bozulabileceğini, sıkıntı yaşamamak adına önemli evraklarımızı yedeklememiz gerektiğinden, yeni işlere girmekten mümkün olduğunca kaçınmamızın ve yeni ortaklıklara da imza atmak için Retro hareketin bitmesini beklemenin doğru olacağından bahsetmiştik.

Terazi burcunda olan gerilemede ilişkiler, ortaklıklar, yasalar, davalar, alma verme dengesi, adalet duygusu konuları ağırlıklı olacaktır. Bu dönemde yeni işe, yeni aşk ilişkilerine başlarken tedbirli olmakta fayda var. İç hesaplaşmaların artacağı, ilişkilerimizi sorgulayacağımız günler olacak.

Psikolojik rahatsızlıklarda artış olabilecek bir dönem.

Hayatımızı ilgilendiren önemli kararları almak için yanlış bir zamanlama olduğunu belirtmek isterim. Önemli kararlarımızı 3 Kasım tarihinden sonraya ertelemek doğruları görebilmemizi sağlayacaktır. Retro da gizli kalmış gerçekler su üstüne çıkacaktır.

25 Ekim 2020 saat 21.15 de Merkür Güneş’ in kalbinde Terazi burcunda olacak.

Dua ve dilek zamanı.

Bir gezegen Güneş ile aynı derecede kavuşuyorsa, Güneş tüm enerjisini ve gücünü bu gezegene aktarır. Güneş ışığımızın kaynağı, Merkür ise iletişim ve zihin gezegenidir.

Konuştuğumuz ve aklımızdan geçenlerin düşüncelerin yaratım gücü olacak. İsteyenler tüm dileklerini boş ve beyaz bir kağıda yazabilirler. Bu dileklerimizin gerçeğe dönüşmesinde ilk adım olacaktır. Hayal edip, çağırdığımızda bir adım atmış olacağız.

Hayalini kurup, imgelediğimiz her dileğinizin en kısa zamanda gerçekleşmesini canı gönülden dilerim.

28 Ekim saat 04.42 de Venüs Terazi burcuna geçecek.

Terazi burcu hak, hukuk, adalet, sanat, kibarlık, güzellik, romantizm konularını temsil eder. Bu dönem her türlü hak ve hukuk konularında adalet yerini bulacaktır. Sanatsal konulara da yatkınlık söz konusudur, bu tür kurs veya sergilere katılabiliriz. Güzellik ve güzelleşme konusunda da evren her türlü desteğini bize göndermiş. Her türlü estetik müdahale, spor ve diyete başlamak için en uygun zamanlar desek yeridir.

Yeni ilişkilere başlamak için, evlenmek, nişanlanmak gibi ciddi kararları rahatlıkla alabileceğimiz güzel günler. Ama yine de Merkür retrosunun bitimine kadar beklerseniz bu kararınızdan pişman olmazsınız.

Aşk ilişkilerimizde daha romantik olacağımız bir dönem olacaktır. Bu günlerin keyfini çıkarmanızı dilerim.

31 Ekim saat 17.48’de 08.38 derece Boğa burcunda bir dolunay gerçekleşecek. Bu ay ikinci kere gerçekleşecek olan bu dolunaya aynı ay içerisinde gerçekleşen ikinci dolunay olduğu için Maviay deniliyor, yoksa gökyüzünde filmlerdeki gibi masmavi bir ay görüntüsü olmayacak.

Dolunay bitiş ve sonlanma, farkına varma enerjileri barındırır. Boğa burcu da sabit bir burç olduğu için değişim ve dönüşüm istemeyen, hep alıştığı düzende gitmek isteyen bir yapıdadır. Mevcut düzeni değiştirmek için ani olaylar yaratan etkiye sahip Uranüs gezegeni ile kavuşum enerjisi barındıracak olan bu dolunayda beklenmeyen, aniden gelişen olaylar ve bitişler yaşayabiliriz. Ay ve Uranüs’ün kavuşumu bizlere artık konfor alanımızdan çıkmalıyız diyor. Finansal ve para konularında da bazı değişiklikler ani bir şekilde meydana gelebilir. Bu değişikliklere direnmek yerine kabul edip, kendimizi değiştirip, dönüştürürsek farkındalığımız daha da fazla gelişir.

Boğa burcu toprak grubu bir burç olduğu için, deprem, toprak kayması gibi konular da gündeme gelebilir.

Burçlara tek tek bir göz atalım, retro ve dolunayda neler yapmalıyız?

KOÇ VE YÜKSELEN KOÇ BURÇLARI

Sevgili Koç burçları, haftaya hassas ve kırılgan başlayabilirler. Sezgilerinin güçlendiğini hissederek rüyalarını anlamlandırmaya çalışabilirler. Onları mutlu edecek kendilerini daha değerli hissedecekleri ani sürpriz olaylar yaşanabilir. Merkür retrosunun iletişimi zor kılan bu günlerinde duygularını aktarabilecekleri bonus zamanlar . Partnerleri ile güzel bir iki gün onları bekliyor diyebiliriz.

Haftanın ortalarına doğru ilerlediğimizde iş, evlilik, sözleşmeler ile ilgili konularda ilişkide bulundukları insanlarla iletişimde sorunlar meydana gelebilir. Duygularını kontrol etmelerini, içlerinden her geleni yapmamalarını ve fevri davranışlardan uzak durmalarını önemle tavsiye ederim.

Bu süreç te duygusal anlamda babalarından, baba figürlü kişilerden veya iş yerinde patron veya müdürlerinden az da olsa destek görebilirler.

Merkür’ün Terazi burcundaki geri hareketi sevgili Koç’ların iş, evlilik, sözleşmeler, ikili ilişkiler alanında etkisini gösterdiğinden bu konuda yeni bir sözleşmeye imza atma işini ertelemeleri gerekebilir. Nikah, düğün gibi organizasyonları da bu zamana planlamamalarını ve başlatmayı düşündükleri bir hukuki süreç var ise bunu 5 Kasım 2020 sonrasına ertelemeleri doğru karar olacaktır. Geç olsun, zor olmasın diyelim.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek dolunay maddi konularda ani değişiklikler, hesapta olmayan harcamalara sebep olabilir.

BOĞA VE YÜKSELEN BOĞA BURÇLARI

Sevgili Boğa burçları, bu haftaya ilişkide bulundukları insanlarla sosyal ortamlarda bir araya gelerek iletişimde bulunacakları keyifli iki gün ile başlayacaksınız. Bu hafta yemek konusunda kendilerine hakim olma konusunda zorlanabilirler.

Özellikle yanınızda çalışanlarla iletişim zorlukları yaşayabilirsiniz, içinize attığınız bazı küçük olaylar büyüyerek karşınıza gelebilir.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay ikili ilişkiler, sözleşmeler ve evlilik alanınızda gerginlik ve çatışmalara neden olabilir.

Açık havada spor, doğa yürüyüşleri ve piknik yapmak gerginliğinizi atmanıza faydalı olacaktır. Toprak, çim, kum alanda yalın ayak gezmek de stres atıp, enerjinizi boşaltmanıza yardımcı olacaktır. Unutmayın keskin sirke küpüne zarar verir.

İKİZLER VE YÜKSELEN İKİZLER BURÇLARI

Sevgili İkizler burçları, bu haftaya çalışanları ile iletişim içinde oldukları ve günlük işlerinin kolayca aktığı iki gün ile başlıyorlar.

Maddi konular da sıkıntı yaşamamak için, bu hafta alışveriş konusunda hesap kitap yapmaları iyi olacaktır.

Hafta ortalarında partnerleri ile duygusal konularda doyumsuzluk hissedebilirler. Değişime direnmek sadece kendilerini yoracaktır, ne kadar çok sakin ve kabulde olurlarsa değişim ve dönüşümleri o kadar kolay olacaktır.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay bilinçaltınızda saklı kalan duyguların açığa çıkmasına, ani öfke patlamalarına neden olabilir. Günlük hayatınızın olumsuz etkilenmemesi içinize dönüp, dolunay sürecinde meditasyon, yoga tarzında rahatlatıcı çalışmalar iyi gelecektir sizlere. Unutmayın değişmeyen tek şey değişimdir.

YENGEÇ VE YÜKSELEN YENGEÇLER

Sevgili Yengeç burçları, haftaya uzakta bulunan sevdikleri ile iletişime geçerek onlarla duygusal paylaşımlar yaparak başlayacaklar. İstedikleri bir eğitime katılarak kendilerini manevi olarak besleyip, bundan da mutlu olacaklar.

Haftanın ortasına gelindiğinde kariyer ile ilgili kendini ispatlama isteklerinin engellere takılması yüzünden canları sıkılabilir. Agresif ve kırıcı olma ihtimallerine karşı hazırlıklı olmalarını ve sakin kalmalarını tavsiye ederim.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay aşk ve flört konularında sizi umutsuzluğa sürükleyebilir. Arkadaş çevrenizde kızgın ve agresif tavırlar sergilemenize sebep olabilir.

Açık hava sporları, doğa yürüyüşleri, meditasyon bu konularda sakinleşmenize faydalı olacaktır.

ASLAN VE YÜKSELEN ASLANLAR

Sevgili Aslanlar, haftaya kendilerini güvence altında hissettikleri ve aileleriyle güzel iletişimde bulunacakları iki gün ile başlıyorlar…

Haftanın ortasına gelindiğinde yakın çevrede veya kardeşleri ile olan iletişimde hukuksal konular, din, felsefe, ahlak konuları ile ilgili fikir ayrılığı yaşayıp öfkeli davranışlarla problemler yaşayabilirler. Sessiz kalmanız ve sükunetinizi korumanız gereken bir dönemden geçiyorsunuz.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay kariyer alanlarınızda bazı ani duygusal çıkışlar yapmanıza ve bu sebeple istifaya kadar gidebilecek dönüşümler başlatabilir. Ailenize danışarak ve daha temkinli adımlar atarak en az zarar ile bu durumu atlatabilirsiniz.

BAŞAK VE YÜKSELEN BAŞAKLAR

Sevgili Başaklar, haftaya partnerleriyle birlikte, yakın arkadaşlarıyla bir araya gelecekleri ve güzel iletişimde bulunacakları, yakın yerlere seyahatler yapıp keyifli geçirecekleri iki gün ile başlıyorlar…

Haftanın ortasına gelindiğinde hisseli alacak konularında, evlilik veya ortaklardan edilen kazançlarda ya da duygusal anlamda kendini güvende hissetme ihtiyacının hemen giderilmesini veya alacaklarını bir an önce tahsil edilmesini isteyebilirler. Bu taleplerini düşünmeden, fevri bir dille dile getirmekten kaçınmaları gerekmektedir.

31 Ekim tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan dolunay yakın çevrenizin size öğretmiş olduğu ve bugüne kadar kısıtlanmış hissettiğiniz düşünce kalıpları üzerine bazı sorgulamalar yapacağınız olayları getirebilir.

Bu hafta size Şükür çalışması öneriyorum, her gece yatmadan evvel şükredeceğiniz 3 şey bulup söyleyerek uyumanızı tavsiye ederim.

TERAZİ VE YÜKSELEN TERAZİLER

Sevgili Yükselen Teraziler haftaya sizi mutlu eden günlük aktivitelerinizle dolu 2 gün ile başlıyorsunuz…

Haftanın ortaları estetik operasyonlar için uygun bir zaman dilimi. Bununla beraber, birlikte yaşadığınız partnerlerinizle veya sözleşme yaptığınız kişilerle çatışma ortamına girebilme ihtimaliniz var. Böyle bir duygu hissettiğinizde açık havada yürüyüşe çıkmanızı tavsiye ederim.

31 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan dolunay sizde parasal konular, ortaklıklar veya hisseli kaynaklar ile ilgili bir dönüşüm enerjisi başlatabilir. Bu dönüşüme direnmeden ayak uydurmanız sert etkileri yumuşak geçirmenize vesile olacaktır.

AKREP VE YÜKSELEN AKREPLER

Sevgili Akrepler, haftaya varsa sevgilinizle birlikte geçireceğiniz romantik ve duygusal iki gün ile başlangıç yapıyorsunuz…

Hafta ortalarına geldiğinizde yanınızda çalışan insanlar nedeniyle öfkeli hissedebilir veya migren atakları ya da sinüzit gibi rahatsızlıklardan ötürü az da olsa keyfinizin kaçma ihtimali var.

31 Ekim tarihinde gerçekleşecek olan dolunay size evlilikle ilgili veya sözleşme yaptığınız insanlarla ilgili bir farkındalık getirebilir. Bununla birlikte bu konularda bitişler veya kısa süreli kopmalar yaşamanız da mümkün. Değişimi olduğu gibi kabul etmek bu süreci yumuşak atlatmanızı sağlayabilir.

YAY VE YÜKSELEN YAYLAR

Sevgili yükselen Yaylar haftaya aileleriyle birlikte duygusal paylaşımlarda bulunacakları iki gün ile başlıyorlar…

Hafta ortalarına geldiklerinde aşık oldukları insanlara karşı biraz fevri davranışlarda bulunabilirler. Sakin kalmaları yaşanacak bir krizi önleyecektir.

31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan dolunay size ünlük rutinleriniz ile ilgili konularda veya iş hayatınızda bazı değişiklikler meydana getirebilir, sağlığınızla ilgili küçük sorunlar yaşatabilir. Değişime direnmek bu süreci yokuşa sürecektir. Bir an önce değişim ve dönüşümü kabul etmeniz faydanıza.

OĞLAK VE YÜKSELEN OĞLAKLAR

Sevgili Oğlaklar haftaya kardeşleri veya kardeş gibi bildikleri insanlarla organizasyonlar yaparak sosyal ortamlarda keyifli iki gün geçirerek başlıyorlar…

Hafta ortalarına geldiklerinde aile içi çatışmalar gündeme gelebilir, küçük şeyleri büyütmemekte fayda vardır, iş yerinde kendinizi anlatmada bazı iletişimsel engellemeler hissedebilirsiniz, bu sürecin geçici olduğunu düşünmek daha kolay atlatmanıza yardımcı olacaktır.

31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan dolunay yaşamdan keyif aldığınız alanlarda, varsa çocuklarınızla ilgili konularda ya da aşk ve flört alanınızda değişmez dediğiniz bazı şeylerin değişmesi ile ilgili enerjileri size taşıyabilir. Değişime direnmek yerine kabullenmek enerjiyi daha rahat hissetmenize yardımcı olacaktır.

KOVA VE YÜKSELEN KOVALAR

Sevgili Kovalar, haftaya evlerini güzelleştirmek için alışveriş yapacakları iki gün ile başlıyorlar…

Hafta ortalarına geldiklerinde kendilerini yakın çevre ile fikir ayrılıkları yaşarken bulabilirler. Savundukları fikirlerin ya da ortaya koydukları projelerin baskılandığı duygusunu yaşayabilirler, bu süreçte yalnız kalmayı tercih ederek, kendi öz değerlerini tekrar oluştururlarsa, daha da güçlenerek bu etkiden çıkabilirler.

31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan dolunay ani gelişecek bir durumla aile ile ilgili alanlarda yeniden bir yapılanma, bir şeyleri tekrar organize etmek zorunda kalabilirler. Olayları sakin bir şekilde karşılamak bu süreci kolaylaştıracaktır.

BALIK VE YÜKSELEN BALIK

Sevgili balıklar haftaya kendilerini mutlu ve huzurlu hissedecekleri iki gün ile başlıyorlar..

Hafta ortalarında duygusal sıkıntılardan kaynaklı olarak alışveriş yapmaya yönelebilirler, bu aralar gereksiz şeylere para harcamak konusunda dikkatli olmalarını öneririm.

Sosyal çevrelerinden kendilerini yeniden yapılandırmaları konusunda baskı hissedebilirler.

31 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek olan dolunay yakın çevrelerinden kaynaklı fikirsel anlamda bir dönüşüm getirebilir onlara, ortak iş yaptıkları insanlardan bu konuda bir destek gelebilir. Bu değişim onlara aydınlanma getirecektir.

Sevgili okurlarım, bu retro günlerinde yanlış anlaşılmalar çok fazla tekrarlanacak. Bunun geçici bir dönem olduğunu unutmayalım. Boğa burcunda yaşanacak Dolunay da bize özellikle maddi konularda değişim ve dönüşümün olacağını vurguluyor.

Unutmayın Gökyüzünde ne varsa yeryüzünde de o vardır, sağlıkla kalın.

Cevher Soydan