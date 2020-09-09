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09.09.2020 - 16:53 |

Chinchilla Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Chinchilla İran Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?

Ülkemizde ''Amerikan kedisi'' olarak bilinen American Shorthair kedileri, Amerika'daki en popüler 10 kedi ırkından biridir. Danimarka ve İsveç gibi ülkelerden Kuzey Amerika'ya göç edenler, bu kedileri de yanlarında getirmiştir. Avrupalıların değerli eşyalarını farelerden koruyan kediler, kısa süre içerisinde Amerika kıtasının tamamına yayılmıştır. Amerikan kedisinin fiziksel ve karakter özellikleri nelerdir? Sizler için araştırdık.

Chinchilla Kedisi Özellikleri Nelerdir? Yavru Chinchilla İran Kedisinin Bakımı Nasıl Yapılır?
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American Shorthair kedilerinin bilimsel adı ''Felis Catus''tur. Diğer kedi türlerine göre kafası ve omuzları fazlasıyla büyük olan American Shorthair, oldukça atletik bir yapıya sahiptir. British Shorthair (İngiliz Kedisi) ile akraba olan bu kediler ''çalışan kedi'' ve ''ilk göçmen kedi'' isimleriyle de biliniyor.

Amerikan Kedisi Özellikleri Nelerdir?

Kökeni 17. yüzyıla dayanan American Shorthair, en eski kedi ırkları arasında yer alıyor. Hala avcılık içgüdüsüne sahip olmalarına rağmen İran Kedisi gibi uysal ve sevecen bir tabiata sahiptirler. Çocuklarla da arası iyi olan Amerikan kedileri, Türkiye'de de en çok bilinen ve bakılan kedi türlerinden biridir.

Amerikan Kedisi Karakter Özellikleri

American Shorthair, diğer kedi türleri gibi başına buyruk ve meraklıdır. Sadece istediğinde kendisini sevdirir ve kucağa gelmekten pek hoşlanmaz. Genelde sakin bir yapıya sahiptirler. Sadece köpek gördüklerinde korkup huysuzlanabilirler. Diğer kedi türleriyle de iyi anlaşan American Shorthair, zaman geçtikçe sahipleriyle duygusal bir bağ kurar. Onları uzun bir süre göremezlerse depresyona girebilirler.

Bu kedilerin belki de en orijinal özelliği ise acıktıklarında ses çıkarmamaları ve sakin bir şekilde beklemeleridir. Bu nedenle American Shorthair sahiplenecek olanların bu konuda ekstra hassas olması gerekiyor. Aksi takdirde kedilerine bir gün boyunca mama vermeyi unutabilirler. Bu da çeşitli sağlık sorunlarına yol açabilir.

Sosyal bir kedi türü olan American Shıorthair, sadece korktuğunda saldırganlaşabilir. Bunun dışında tam bir aile kedisi oldukları için, dünya genelinde on binlerce kişi Amerikan kedilerini sahiplenmeye devam ediyor.

Amerikan Kedisi Fiziksel Özellikleri

Avrupa'dan Amerika göçten sonra Amerikan kedileri adaptasyon sürecine girmiştir. İklim şartlarına göre gelişim gösteren bu canlıların tüyleri kalınlaşmıştır. ''Büyük kediler'' sınıfında yer alan American Shorthair, atletik bir yapıya sahiptir. Atletik yapılarını korumak için kedilerle günde en az yarım saat oyun oynanmalıdır. Lazer ışığı, top ve balon ile oynamaktan hoşlanırlar. Kafası büyük ve göğsü geniş olan kedilerin ortalama ağırlığı 4 -5 kilo ağırlığındadır. 6 -7 kilo olduklarında veterinere götürülmeli ve obezite tedavisi için profesyonel destek alınmalıdır.

Amerikan kedileri günün yarısından fazlasını uykuda geçirirler. Pencerede ve bahçede miskinlik yapmayı seven American Shorthair, sadece oyun esnasında enerjiktir. Bunun dışında yavaş hareket ederler ve sık sık yer değiştirirler. Çevik bir yapıya sahip olan bu kedilerin bacakları oldukça güçlüdür. Çok yükseğe zıplayabilir ve çok hızlı koşabilirler.

Amerikan Kedilerinin Bakımı

Diğer kediler gibi bakımı oldukça kolaydır. Fazla tüy dökmeyen bu kedilerin tüyleri haftada bir taranabilir. İki üç ayda bir tırnakları da kesilebilir. Ancak bunun için öncelikle kedilerin sahiplerine alışması ve güvenmesi gerekiyor. American Shorthair bakımında dikkat edilmesi gereken en önemli nokta beslenmedir. Yapıları gereği obeziteye meyilli olan bu kedilere fazla mama vermek, aşırı kilo almalarına neden olur. Obezite iç organlarının yağlanmasına yol açar ve bu da birçok sağlık sorununu beraberinde getirir. Tek tip beslenmeden uzak durulmalı. Genelde kuru mama verilse bile, ödül olarak haftada bir çiğ balık ve konserve mamalar da verilebilir.

Beslenmesine dikkat edildiği takdirde American Shorthair kedilerinin ortalama yaşam süresi 18 - 20 yıl aralığındadır.

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