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11.06.2020 - 10:07 |

Cinsellikten çekinme problemi nedenleri

Psikiyatrist/Psikoterapist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney konu hakkında bilgiler verdi.

Cinsellikten çekinme problemi nedenleri
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Cinsellik hem çok konuşulan, hem de en çok çekinilen konuların başında gelir. Aslında hayatın vazgeçilmez ve doğal bir alanıdır. Doğduğumuz andan itibaren, cinsel durumumuza göre kız erkek diye tanımlanırız. Ergenlikle birlikte fiziksel görünümümüz ve bununla birlikte cinsellikle ilgili istekler, arzular ortaya çıkar. Hayatın geri kalanında cinsellik artık olmazsa olmaz haline gelir. Ancak cinsellikte çekinme çoğu zaman sorun olmaya devam eder.

Cinsellikte çekinmenin nedenleri:

1. Kişinin çevreden aldığı cinsellikle ilgili bilgiler yetersizse, ilişkisinde çekingen olmaya devam edecektir.
2. Çevreden duyulan aşırı abartılı cinsellikle ilgili bilgiler de kişinin bu konuda sorun yaşamasına neden olur. Cinsellikle ilgili konuşmalarda insanlar, genelde olup biten durumları abartma eğilimindedir.
3. Sağlıklı cinsellikle ilgili bilgilere ulaşmada zorluk, arkadaş ve aile gibi bilgi kaynaklarının bilgilerinin de kulaktan dolma olması kişi için soru ve yanılgı yaratır.
4. Cinsellik alanının mahremiyeti nedeniyle soru sormanın zor olması, cinsellik hakkında bilgi edinmeyi kişi için zorlaştırır.
5. Eşler uzun süre birlikte olsalar da, karşı tarafın yanlış anlayacağını düşünerek cinsellikle ilgili soru sormaktan çekinirler.
6. Kendilerine güven sorunu yaşayan insanlar doğal olarak cinsel alanda da bu sorunu yaşayacak ve çekinecektir.
7. Komik duruma düşmek, cahil gibi gözükme korkusu nedeniyle çekinerek cinsellik hakkında soru sormaktan ya da ilk adım atmaktan uzak dururlar.
8. Cinsel sorunların diğer sağlık sorunlarından farkı olmamasına rağmen; kişiler soruna katlanmalarına rağmen, yardım almakta zorlanırlar.

Cinsellikte çekinmenin ortadan kalkması ve kişilerin kendilerinden daha emin hareket etmeleri; ancak doğru ve gerçek bilgilere sahip olma ve partneriyle daha açık olarak konuşabilmek ile mümkündür.

 

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