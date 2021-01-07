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07.01.2021 - 02:04 |

Çocuklarda boğaz iltihaplanmasına ne iyi gelir? Bademcik iltihabı nasıl geçer?

Çocukluk döneminde ne sık karşılaşılan hastalıkların başında boğaz enfeksiyonları gelmektedir. Bu sebeple birçok anne ve baba doktorların tedavilerinin yanında tedaviyi destekleyecek çözümler ararlar. Çocuklarda boğaz iltihaplanmasına ne iyi gelir tüm detayları derledik.

Çocuklarda boğaz iltihaplanmasına ne iyi gelir? Bademcik iltihabı nasıl geçer?
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Boğaz enfeksiyonları genellikle virüs kaynaklı olmakla birlikte çocukların en sık karşılaştıkları hastalıklardan olmaktadır.

Çocuklarda boğaz iltihaplanmasına ne iyi gelir?

Özellikle okul öncesi dönemde çocukların yıl içerisinde 5-8 kez boğaz iltihaplanması yaşamaları normal olarak görülmektedir. Eğer enfeksiyon bademciklere yerleşmemişse hapşırık, öksürük ve burun akıntısı boğaz enfeksiyonuna eşlik edebilmektedir. Boğaz enfeksiyonu olan çocuklara yardımcı olmak için şunlar yapılabilir:

Çocukların evde dinlenmeleri gerekmektedir.

Bu dönemde çocukların bol sıvı tüketmeleri gerekmektedir.

Çocukların boğaz ağrılarını hafifletmek için bir bardak ılık suyun içerisine 1 tatlığı kaşığı balın ve 2 tatlı kaşığı limon suyunun karıştırılıp verilmesi de yardımcı olacaktır.

Tuzlu su ile yapılan gargara da boğazın temizlenmesini ve rahatlamasını sağlayacaktır.

Boğaz enfeksiyonu döneminde çocuklara çorba ve püre gibi yumuşak yiyecekler vermek beslenmelerini kolaylaştıracaktır.

Boğaz enfeksiyonu olan çocuğun yaşına uygun bitki çayları tüketmesi de tedaviyi destekleyen bir yöntem olmaktadır.

Bir diğer yöntem ise 1 bardak suyun içerisine 1 çorba kaşığı sirkenin eklenip gargara yapılması olmaktadır. Bu da boğazdaki enfeksiyonun geçmesine yardımcı olacaktır.

Gargara yöntemlerinden biriside soğan suyu ile yapılan gargara olmaktadır. Bunun için bir soğanın rendelenir, suyunun 1 litre su ile karıştırılması gerekmektedir.

Boğaz ağrısına iyi gelecek yöntemlerden bir diğeri de 1 bardak suyun içerisine 1 limon suyu, bal ve az miktarda tuz eklenmesi ile oluşturulan kürdür. Bu kürü gün içerisinde yavaş yavaş çocuğunuza içirebilirsiniz.

Çocuklara meyan kökü çayı vermek de viral kaynaklı boğaz ağrılarının hafiflemesini sağlayacaktır.

Bademcik iltihabı nasıl geçer?

Çocukların sıklıkla karşılaştıkları bir diğer hastalık ise bademcik iltihabı olmaktadır. 2 yaş üstünde daha sık görülen bir hastalık olan bademcik iltihabının nasıl geçeceği sorusunun yanıtları ise şunlar olmaktadır.

Öncelikle bir uzmandan yardım alınması gerekmektedir. Doktorun verdiği tedaviye yardımcı olacak yöntemlere de yine doktorunuzun izin vermesi tedavinin ve çocuğunuzun sağlığı açısından önemli olmaktadır.

Kaynatılmış ve ılıtılmış suyun içerisine limon veya sirke ilave edilmeli. Daha sonra bu su gün içerisinde çocuğa yavaş yavaş içirilmeli.

Tuzlu su ile günde 3 defa yapılacak gargara enfeksiyon bölgesinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Her gece yatmadan önce bir bardak sütün içerisine zerdeçal karıştırıp çocuğa vermek de enfeksiyon bölgesinin temizlenmesine yardımcı olacaktır.

Çocuğa tarçın çayı vermek de bakteri kaynaklı bademcik iltihaplarının tedavisine yardımcı olmaktadır.

Bademcik iltihabı belirtileri nelerdir?

Çocuğunuzun bademcik iltihabı olup olmadığını anlayabilmeniz için şu belirtileri takip edebilirsiniz.

Boğazda kızarıklık,

Boğaz ağrısı veya hassasiyet,

İştah kaybı,

Baş ağrısı,

Ateş,

Kulak ağrısı

Ağız kokusu

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