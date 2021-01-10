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10.01.2021 - 12:25 |

Corona Virüsü Belirtileri Nelerdir? Korona Virüs (Covıd 19) Tüm Belirtileri

2019 yılını sonlarına doğru dünyamız yüzyıllardır karşılaşmadığı bir gerçek ile yeniden yüz yüze geldi. Bu gerçeğin adı ise pandemi olmaktadır. Çin'in Wuhan kentinden tüm dünyaya çok kısa bir süre içerisinde yayılan corona virüsü, insanların evlerine kapanmalarına sebep oldu.

Corona Virüsü Belirtileri Nelerdir? Korona Virüs (Covıd 19) Tüm Belirtileri
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Tıp tarihi açısından bakıldığında ise corona virüsü ailesi bilinmesine rağmen salgına sebebiyet veren COVID 19 virüsü yeni bir virüs oldu. Bu sebeple tanısın konması ve tedavisinin araştırılması salgının başlaması ile aynı dönemde olmak zorunda kaldı. Pandemi sürecinde bir seneyi arkamızda bıraktığımız bu günlerde artık hastalığın semptomları daha net bilinir duruma geldi. Bizlerde bu yazımızda COVID 19 virüsünün sebep olduğu hastalığın belirtileri başta olmak üzere birçok konuya derledik.

Corona virüsü aile son derece geniş olmaktadır. Geçtiğimiz 20 sene içerisinden bu aileye ait SARS ve MERS türleri ile karşılaşılmış ancak pandemi haline gelmeden kontrol altına alınmıştı. Bunda en büyük etken ise şüphesiz ki bu virüslerin bulaşıcılığının çok yüksek olmamasıydı. Ancak COVID 19 türü bunların aksine son derece bulaşıcı bir tür olmaktadır.

Corona Virüs Belirtileri Nelerdir?

COVID 19 virüsünün sebep olduğu hastalık çok yeni olduğu için ve virüsler mutasyona uğradıkları için semptomlar ile bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bu hastalığın tanısında klinik bulgular da önemli olduğu için semptomların çok iyi değerlendirilmesi gerekmektedir. Ayrıca hastalığa yakalanan kişilerin büyük bir çoğunluğu hafif ve orta şiddette bu hastalığı atlatmaktadır. Şimdiye dek toplanan bilgiler ise belirtilerinin şunlar olduğunu söylemekte.

Boğaz ağrısı,

Ateş,

Eklem Ağrısı,

Kas Ağrısı,

Sırt ve bacaklarda ağrı,

Baş ağrısı,

İshal,

Kanda pıhtılaşma bozukluğu (kaybedilen hastaların çoğunda bu problem var olmaktadır.)

Kuru öksürük,

Yorgunluk,

Konjonktivit

Tat ve koku duyusunun kaybı,

Ciltte döküntü,

El ve ayak parmaklarında renk değişikliği,

Solunum güçlüğü,

Nefes darlığı,

Konuşma ve hareket kabiliyetinde yaşanan kayıplar,

Bulantı,

Burun akıntısı,

Kusma,

Burun tıkanıklığı,

Hapşırma,

Vücut ağrısı

Gün Gün Covid 19 Belirtileri

Virüsün kuluçka süresinin 5 gün civarında olduğu bilinmektedir. Yani bu dönemde henüz semptomlar henüz ortaya çıkmamıştır. Ancak enfekte olmuş kişilerin virüsü bu dönemde yaydıkları da bilinmektedir. Hatta yapılan araştırmalara göre virüsün bulaşıcılığı en çok bu dönemde artmaktadır. Kuluçka dönemi sona erdikten sonra ise semptomların gün gün nasıl ortaya çıktığı şu şekilde belirlenmiştir.

1. Gün

İlk günün belirtileri son derece hafif olmaktadır. Bu günde hastalarda genellikle kuru bir öksürük başlamakta ve bu öksürüğü ateş takip etmektedir. Enfekte olmuş kişilerin çok az bir yüzdesi bu belirtilerden sonra ishal ve mide bulantısı semptomları yaşamaktadır. Bu belirtileri yaşayan hastaların enfeksiyonları ise daha şiddetli geçmektedir.

3. Gün

Yapılan incelemeler göstermektedir ki, ağır bir şekilde enfekte olmuş kişiler hastalığın 3. gününde zatürre teşhisi almaktadırlar. Bu sebeple 3. günde sağlık kuruluşlarına sevk edilen birçok kişi bulunmaktadır.

5. Gün

Hastalığı ağır bir şekilde geçirenlerin ilk ciddi belirtileri bu günden sonra ortaya çıkmaktadır.

7. Gün

Yapılan çalışmalarda hastaların 7. günden sonra solunum yetmezliği ve nefes almada güçlük gibi çok ciddi belirtilerinin ortaya çıktığı sonucuna varılmıştır.

8. Gün

Risk faktörü yüksek ve ağır enfekte olmuş kişiler 8. günden itibaren ciddi solunum yetmezlikleri yaşayabiliyorlar. hastalar en çok bu günden itibaren entübe edilmeye başlanmaktadır. Ayrıca zatürre de bu günden sonra hastaların en büyük sıkıntılarından birisi olmaktadır.

9. Gün

Bazı hastaların bağışıklık sistemi bu günden sonra saldırıya geçmekte ve sepsis adı verilen başka bir semptomun ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

10 ve 11. Günler

Ayır belirtiler yaşayan hastalar bu günlerden sonra yoğun bakım ünitelerine sevk edilmektedir. Ayrıca hastalığı hafif ve orta şiddetli geçirenlere oranla daha fazla karın ağrısı ve iştah azalması şikayetleri bulunur.

12. Gün

Hastaların büyük bir çoğunluğu bu günde yoğun bakım ünitelerine sevk edilmektedir. Ayrıca hastalarının ateş ölçümleri bu günden sonra normale dönmektedir.

16. Gün

Yapılan çalışmalara göre hastaların öksürük şikayetleri bu günden sonra son bulmaktadır.

19. Gün

Hastaların nefes darlıklarının geçtiği dönem 19. güne denk gelmektedir.

17. ve 21. Günler Arası

Bu dönemde iyileşen hastalar taburcu edilmektedir. Diğer bir yandan durumu ağır olan hastaların en fazla ex oldukları dönem de bu dönem olmaktadır.

27. Gün

Hastalığı ağır bir şekilde geçiren hastaların bir kısmı ancak 27. günde hastanelerden taburcu olabilmektedir.

Daha Sonrasında

hastaların hastanelerden taburcu olması ile ne yazık ki semptomların hepsi son bulmuyor. Bazı hastalar göğüs ağrısı, nefes darlığı, mide bulantısı, tat ve koku kaybının aylarca devam ettiğini bildirmektedir.

Corona Virüsten Nasıl Korunursunuz?

Pandemi haline gelmiş bu hastalıktan korunmak için ne yazık ki henüz bir aşı geliştirilememiştir. Bu sebeple insanların kendilerini ve sevdiklerini kendi imkanları ile korumaları gerekmektedir. Sağlık bakanlığı da bu konu üzerine çalışmalarını her daim sürdürmektedir. Korunmak için temel maddeler "temizlik, mesafe ve maske" olmaktadır. Diğer ayrıntılar ise şunlar olmaktadır.

Solunum yollarının ve boğazın sürekli olarak nemli tutulması gerekmektedir. Bunun için sık sık su içilmelidir.

Bağışıklık sistemi günlük C ve D vitaminleri ile çinko ile desteklenmelidir.

Endişelerin artmasına izin verilmemeli her zaman moralin yüksek tutulması da bağışıklık sistemini güçlendirmektedir.

Düzenli beslenilmeli, meyve ve özellikle sebzelere ağırlık verilmelidir.

Temiz hava sık sık alınmalı ve düzenli spor yapılmalıdır.

Kapalı ortamlar sık sık havalandırılmalı, mümkünse cereyan yaptırılmalıdır.

Sigara içilmemelidir.

Eller sık sık ve doğru bir şekilde yıkanmalıdır.

Hapşırırken veya öksürürken tek kullanımlık mendiller veya dirseğin iç kısmı kullanılmalı daha sonrasında eller yıkanmalıdır.

Kalabalık ortamlardan uzak durulmalıdır.

 

 

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