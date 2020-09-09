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09.09.2020 - 12:16 |

Daha iyi bir yaşam için atmanız gereken 7 önemli adım

Gelişim, her bireyin farklı duygular hissetmesini sağlayan özel bir kelimedir. İlerlemek, büyümek, yaşamak, yaratmak, üretmek ya da keşfetmek; nasıl bir kelimeyle ifade edersek edelim aslında gelişim kişisel bir yolculuktur. Her bireyin farkındalıkları, yaşanmışlıkları ya da deneyimleri farklı olduğu için gelişime başlama ve gelişimle değişme süreci de farklı olacaktır. Burada önemli olan ise gelişim için harekete geçebilmektir. Eğitmen, yazar ve gelişim lideri Yasemin Sungur, konu hakkında bilgi verdi.

Daha iyi bir yaşam için atmanız gereken 7 önemli adım
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Hepimiz kendi bireysel yolculuğumuzda birer yolcuyuz. Daha iyi bir yaşam, daha iyi bir ben olmak, daha huzurlu ve dengeli bir düzen ve kendimize değer vermek için de gelişimdeyiz diyerek bu yolculuğa devam etmeliyiz.

1) Gelişmek için önce düşünün

Gelişmek için önce düşünmeye başlayın. Düşünmeyi düşünün. Her ne yapıyorsanız ara verin ve gelişim için odaklanın. Bu konuda ne istediğinizi, neden gelişim dediğinizi düşünün. Kendi belleğinizde, kendi algınızda ve kendi hafızanızda deneyimlerinizi de değerlendirerek düşünün. Burada derinleşmek size bir çok düşünce açacaktır.

2) Merak edin ve araştırın

Derin ve detaylı düşündükten sonra merak etmeye başlayın ve bu merakla araştırmaya geçin. Merak etmek heyecan verir, yeni şeyler öğrenmek için merak gereklidir. Gelişim adımlarında neye ihtiyacınız olduğunu merak edin ve araştırın.

3) Öğrenmeyi öğrenin

Gelişimi sürdürmek için öğrenmek önemlidir. Gelişim için öğrenmeyi nasıl gerçekleştirmeniz gerektiğini öğrenin. Kendinize sorun; nasıl daha iyi öğrenirim, ben nasıl öğreniyorum, neleri öğrenmeliyim gibi sorularla kendinizin öğrenme sürecini öğrenin. Çünkü herkes farklıdır ve herkesin öğrenme şekli de farklıdır.

4) İhtiyaçlarınızı gözden geçirin

Her bireyin ihtiyaçları da farklıdır. Bireysel gelişim için ihtiyaçlarınız da farklı olacaktır. Kendinizi tanımak için, kendinizin en iyi haline ulaşmak için neye ihtiyacınız olduğunu siz bulabilirsiniz. Hangi konularda gelişmek istediğinizle ilgili detaylara odaklanarak, ihtiyaçlarınızı netleştirmelisiniz.

5) Beklentilerinizi belirleyin

Gelişimle birlikte değişim gerçekleşecek. Peki siz bu gelişimden neler bekliyorsunuz? Buna vereceğiniz cevapların ve ihtiyaçlarınızın ortak noktasında aslında gelişimden beklentilerinizi göreceksiniz. Beklentilerinizi belirlediğinizde artık hedeflerinize bakmaya başlayabilirsiniz.

6) Hedeflerinizi belirleyin ve plan yapın

Bu adıma kadar yaptıklarınızın hepsi gelişiminiz için çok önemli adımlar ve de hedeflerinizi netleştirmenize, elle dokunulur hale getirmenize imkan sağlayacak verileri size getiren aşamalardır. Hedeflerinizi, ihtiyaçlarınıza cevap sunacak beklentileriniz ile şekillendirip, size uygun şekilde bir plan yapmalısınız. Plansız olmak, haritasız bir yolculuğa benzer.

7) Eyleme geçin

Eylem yoksa, sonuç yok! Bu aşamada artık gelişim yolculuğu için hazırsınız ve yola çıkıyorsunuz, o zaman ne duruyorsunuz harekete geçin. İlk adımı atın, ikincisi takip edecektir. Eylemlerinizi planlarınıza uygun şekilde her gün kontrol edin ve sonuçları gözlemleyin.

 

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