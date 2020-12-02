D Vitamini, anti-inflamatuvar ve antioksidan etkisiyle bilinen bir steroid hormondur. D
vitamini takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu çalışmalar
tarafından gösterilmiştir şimdi ise COVID-19 hastalarında D Vitamininin rolü
araştırılmaktadır.
Yakın zaman önce 20 Avrupa ülkesine ait verilerle yapılan kapsamlı bir araştırmada,
her bir ülkedeki popülasyon genelinde kandaki ortalama D Vitamini seviyeleri ve
COVID-19 insidansı/mortalitesi arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu tespit edildi.
D Vitamini eksikliği oranlarının genel olarak yüksek olduğu Kuzey Yarımküre
ülkelerindeki mortalite oranı da yüksek çıkmıştır. Pek çok çalışmada D Vitamini
eksikliği ile şiddetli COVID-19 insidansı arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir ve
klinik çalışmalar hala sürmektedir.
Besinler tek başına yeterli mi?
D vitamini güneş yardımıyla vücutta sentez edilir. Tek başına yiyeceklerden yeterli D
vitamini almamız malesef mümkün değil. Sağlıklı bir yaşam ve bağışıklık sistemi için
dengeli bir akdeniz diyeti her zaman için tavsiyemiz.
Yüksek doz D vitaminine dikkat
Lütfen tahlil yaptırmadan sürekli takviye almayın. Neden mi? Çünkü aşırı D vitamini
tüketimi kalp krizi riskini arttırabiliyor, böbrek taşına yol açabiliyor.
Uzm.Dyt.Olcay Barış