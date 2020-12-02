D Vitamini, anti-inflamatuvar ve antioksidan etkisiyle bilinen bir steroid hormondur. D

vitamini takviyesinin solunum yolu enfeksiyonlarını önlemede etkili olduğu çalışmalar

tarafından gösterilmiştir şimdi ise COVID-19 hastalarında D Vitamininin rolü

araştırılmaktadır.

Yakın zaman önce 20 Avrupa ülkesine ait verilerle yapılan kapsamlı bir araştırmada,

her bir ülkedeki popülasyon genelinde kandaki ortalama D Vitamini seviyeleri ve

COVID-19 insidansı/mortalitesi arasında anlamlı negatif bir ilişki olduğu tespit edildi.

D Vitamini eksikliği oranlarının genel olarak yüksek olduğu Kuzey Yarımküre

ülkelerindeki mortalite oranı da yüksek çıkmıştır. Pek çok çalışmada D Vitamini

eksikliği ile şiddetli COVID-19 insidansı arasında bir ilişki bulunduğu bildirilmiştir ve

klinik çalışmalar hala sürmektedir.

Besinler tek başına yeterli mi?

D vitamini güneş yardımıyla vücutta sentez edilir. Tek başına yiyeceklerden yeterli D

vitamini almamız malesef mümkün değil. Sağlıklı bir yaşam ve bağışıklık sistemi için

dengeli bir akdeniz diyeti her zaman için tavsiyemiz.

Yüksek doz D vitaminine dikkat

Lütfen tahlil yaptırmadan sürekli takviye almayın. Neden mi? Çünkü aşırı D vitamini

tüketimi kalp krizi riskini arttırabiliyor, böbrek taşına yol açabiliyor.

Uzm.Dyt.Olcay Barış