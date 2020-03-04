Protein ve Kilo Kontrolü

Proteini yüksek karbonhidratı kısmen düşük olan beslenme programı kilo kontrolüne en iyi destek veren programı oluşturuyor. Bu durumun iki nedeni var: birincisi tavuk, kırmızı et, balık, baklagil ve diğer yüksek proteinli gıdalar yiyeceklerin mideden bağırsaklara geçişini yavaşlatır. Midenin daha yavaş boşalması sizin daha uzun süre kendinizi tok tutacağınız anlamına gelir. İkinsi, proteinin kan şekeri üzerindeki hafif, istikrarlı etkisi beyaz ekmek, fırında patates gibi hızlı sindirilen karbonhidratları yedikten sonra meydana gelen hızlı ve keskin kan şekeri yükselmelerini ve çabuk acıkmayı önler.

Protein konusunda aşırıya gitmek de sağlıklı değildir. Meyve, sebze ve tahıllardan uzak durarak proteinlerden alamayacağınızlif, vitamin ve diğer fitokimyasallardan uzak kalırsınız. Doymuş yağ oranı az, yüksek proteinli gıdalar seçmek hem kalbiniz hem sağlığınız için iyidir.

Makul Miktarda Protein

Son yüksek protein diyeti çılgınlığı ve yirmi yıl önceki öncüsü potansiyel bir sorunu göz ardı ediyor. Ne kadar protein yerseniz o kadar fazla kalsiyum atarsınız bünyenizden. Normal düzeydeki protein alımında kalsiyum ve kandaji diğer ajanlar proteinin sindirilmesiyle ortaya çıkan asitleri nötralize eder. Ancak daha yüksek miktarda alındığında bu proteine bağlı asitleri nötralize etmek için daha fazla kalsiyuma iihtiyaç olur. Bu kalsiyum çoğunlukla bedenin kalsiyum deposu olan kemiklerden çekilir.Uzun dönem yüksek proteinli bir diyetin kemiklerinizin gücü ve yorgunluğu üzerine olumsuz etkisi olacaktır.

Aşırı protein tüketimi sonucu dikkat!

Kırmızı et, sakatat, tavuk, deniz ürünleri gibi hayvansal proteinlerin fazla tüketilmesi böbrek taşı oluşumunu tetikliyor. Bu tür hayvansal proteinleri fazla tüketenlerin idrarlarında kalsiyum, oksalat gibi maddelerin miktarı artarken taş oluşumu için koruyucu bir madde olan sitratın miktarı azalıyor. Bu nedenle kilo vermek için yapılan yüksek proteinli diyetler taş oluşumunu kolaylaştırıyor.

Uzm.Dyt.Olcay Barış