Çikolata kisti patlaması

En sık sorulan ve merak edilen konulardan biri, çikolata kistinin patlama ihtimali ve patlarsa ne olacağıdır.

Çikolata kisti nedir? Belirtileri ve tedavisi nasıldır?

Endometriozis yani çikolata kisti hastalığı, sıklıkla üreme çağında 10 kadından 1’inde görülen ve genellikle sinsi ilerleyen bir hastalıktır. Çikolata kisti hastalığı, kimi kadında bir toplu iğne ucu kadar minik bir lezyon yaşam kalitesini önemli ölçüde olumsuz etkilerken, kimisinde bir ceviz hatta limon büyüklüğünde olup hiçbir belirti vermemektedir. En sık görülen belirtileri ise kronik yorgunluk, ağrılı adet, ağrılı cinsel ilişki, kısırlık, ishal ve kabızlık, makattan kanama, kanlı dışkı, adet düzensizliği, adet öncesi lekelenme, ağrılı ve kanamalı idrar yapmadır. Ancak dediğimiz gibi bazı endometriozisli kadınlarda ise hiçbir belirti olmayabilir, tanı ultrasonla ya da ameliyat sırasında görülerek konur. Buradaki belirleyici iki önemli faktör ağrı ve çocuk isteğidir.

Endometriozis tedavisinde medikal ve cerrahi tedavi olmak üzere 2 temel yaklaşım vardır. Ağrı şikayeti ön planda ise ilaç tedavisi de cerrahi tedavi de önerilebilir. Ancak bilinmelidir ki cerrahi tedavi ağrı için en etkin yöntemdir. Çocuğu olan kadınlarda cerrahi ile ilgili bir sınırlayıcı durum yokken, çocuğu olmayanlarda, çift taraflı çikolata kisti olanlarda ve daha önceden operasyon geçirmiş hastalarda cerrahi tedavi ön planda düşünülmemektedir. Günümüzde robotik cerrahi ile başarı oranı daha yüksek ve kolay tedavi mümkün olabilmektedir.

Peki çikolata kisti patlarsa ne olur?

Çikolata kistinin duvarının yırtılarak, kist içeriğinin karnın içerisine dağılması çok sık görülen klinik bir durum değildir. Ancak kistin boyutu büyüdükçe cidara yapılan basınç artar. Bu da çikolata kisti patlamasına neden olabilir. Çikolata kisti, cinsel ilişki, egzersiz ve muayene esnasında da baskı sonucu patlayabilir. Çikolata kisti patladığı sırada bıçak saplanması gibi ani bir acı hissedilebilir.

Çikolata kisti patladığı takdirde kist içeriği kistin bulunduğu yumurtalığın üzerine ya da pelvis bölgesinde bulunan diğer organların üzerine dağılabilir. Bu durumda enfeksiyon, organların birbirine yapışması ve kasık ağrısı gibi sorunlara neden olabilir. Kist patladığı takdirde acil müdahale etmek gerekebilir. Kistin patlaması sonucunda kanama, yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma ya da şiddetli ağrı görülebilir. Karında ciddi bir enfeksiyon gelişebilir. Bu tarz belirtileri gördüğünüz takdirde hemen doktorunuza başvurmanız gerekmektedir.



Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı



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