Miyomlara Robotik Çözüm

Miyomlar sıklıkla iyi huylu tümörler olsa da kadınlarda birçok şikayete neden olabilir. Sık ve düzensiz kanama, pelvik ağrı, sık idrara gitme ve kısırlık gibi problemlere neden olan ve üreme çağındaki kadınların yaklaşık olarak %20-25’inde görülen miyomlar buna benzer şikayetlere neden olursa cerrahi olarak çıkarılmaları gerekir.

Miyomlar, günümüzde robotik cerrahi ile tedavi edilebilir. Bu sayede az kan kaybı ve hızlı iyileşme süreci ile tedavi sağlanabilirken, gelecekteki gebelik sırasında rahimdeki yırtılma görülme olasılığı azaltılabilir.

Robot yardımlı tedaviyle iyileşmek

Robotik cerrahi ile gerçekleştirilen miyomektomi işlemi sayesinde, miyomların çevresinde yer alan ve korunması gereken sağlıklı komşu miyometrium (rahmin düz kas hücreleri) dokusundan ayrımı 3 boyutlu görüntü altında çok daha iyi bir şekilde yapılabilir.

Bu yöntemle sanki mikroskop altında çalışır gibi dokular üzerinde çalışarak hassas bir operasyon yapabilen hekim, dokudaki hasarın çok daha az olmasını sağlayabilir.

Rahmin dikilmesi insan elinin hareketlerini aynen ileten eklemli kollar sayesinde daha kolay, hızlı ve etkili olarak yapılabilirken, açık ameliyat yöntemlerine göre (laparotomi) karın içinde yapışıklık da çok daha az olmaktadır. Bununla beraber ameliyat sonrası ağrılar da çok daha az olurken, hastalar günlük hayata daha erken dönebilir.

Ameliyat süreci ve tekniğin avantajları

Açık ameliyatlara göre daha konforlu gerçekleşen robotik cerrahi ile miyom tedavisi, genel anestezi altında gerçekleştirilir.

1 cm’den küçük kesilerden dört kesiden robotun kamera ve diğer enstrümanları taşıyan kolları karın içerisine yerleştirilerek operasyona başlanır.

Robotik cerrahide üç boyutlu ve 16 kez büyütme özelliği olan kamera sayesinde miyomların sınırları net olarak ayırt edilebilir. Miyomlar, özel bir cihazla küçültülerek robot kollarının geçtiği küçük kesilerden karın dışarısına çıkartılır.

Robot kollarının insan ellerine göre daha fazla yönde hareket edebilmesi nedeniyle miyomun çıkarıldığı bölge daha iyi kapatılabilirken, son derece küçük bir kesi ile gerçekleştirilmesinden dolayı iltihap gibi ameliyat sonrası komplikasyon riski de oldukça düşük seviyededir.

Bu sayede hasta, en fazla bir gün hastanede kalarak taburcu olabilir. Hastanın genel sağlık durumuna göre aynı gün de hastaneden çıkabilmek de mümkündür.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drtanerusta.com