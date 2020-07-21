Vajinal Akıntıların Anlamı

Vajinal akıntılar pek çok kadın için rahatsız edici olsa da aslında bu akıntıları vücudun normal işleyişini devam ettirme sürecinde ortaya çıkan salgılar olarak görmek gerekir. Vajinal akıntıları genel olarak iki kategoride inceleyebiliriz.

İlk kategoride her şeyin yolunda olduğunu söyleyen, vücudun kendini korumak için salgıladığı akıntılar yer alırken ikinci kategoride bir soruna işaret eden ve mutlaka değerlendirilmesi gereken akıntılar yer alır.

Normal Olduğu Kabul Edilmesi Gereken Vajinal Akıntılar

Aslında bir yerde sorun olduğunu anlama ile ilgili gelişen iç güdülerimiz akıntılar söz konusu olduğunda da yol gösterici oluyor. Eğer akıntı şeffaf, kaygan ve kokusuz ise bu bize her şeyin yolunda olduğu bilgisini veriyor.

Bahsettiğimiz şekilde ortaya çıkan vajinal akıntılar vajina dudaklarının tahriş olmasına engel olurken aynı zamanda vajinal kuruluğu engelleyerek cinsel ilişkinin de kolaylaşmasını sağlar. Her kadında vajinal akıntı miktarı farklıdır çünkü akıntı doğrudan östrojen hormonu ile alakalıdır.

Uyarı Veren Vajinal Akıntılar

Mantar enfeksiyonundan iltihaba kadar pek çok sorun vajinal akıntıya neden olabilir. Bu nedenle akıntının renginde ve kokusunda herhangi bir gariplik fark edildiği zaman mutlaka bir uzmana başvurulması gerekir.

Mantar Enfeksiyonu:Vajinal akıntının rengi ve dokusu kesilmiş sür veya peynir gibi duruyorsa; bu görünüme kaşıntı eşlik ediyorsa mantar enfeksiyonu için uzmana başvurulması gerekir.

Bakteri Enfeksiyonu:Vajinal akıntının rahatsız edici kötü bir kokusu varsa; rengi yeşil ya da kahverengi ise bu akıntı bakteri kaynaklı enfeksiyon yaşandığını anlatır. Benzer şekilde mutlaka bir uzmana danışılması gerekir.

Bakteriyel Vajinoz (Gardnerella):Vajinal akıntının kokusu bu enfeksiyonda oldukça rahatsız edicidir. Pek çok insan bu rahatsız edici kokuyu “bozulmuş balık kokusu” olarak tanımlar. Aynı zamanda bu sorun kasık ağrısına da neden olur.

Polip ve Serviks Lezyonu:Poliplere, rahim ağzından oluşan lezyonlara ve nadiren de olsa rahim kanserine işaret edebilen akıntılar kahverengi renkli olmakla birlikte bu akıntılar aynı zamanda adet öncesinde ve sonrasında da meydana gelebilir. Regl döneminin dışında görülen kahverengi akıntılar için ise polip, lezyon ya da tümör ihtimaline karşı mutlaka bir uzman ile görüşülmesi gereklidir.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

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