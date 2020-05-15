Kanserler ve Robotik Cerrahi

Robotik cerrahi tıpta pek çok alanda olduğu gibi jinekoloji alanında da oldukça yüksek başarı ile kullanılmaktadır. Ülkemizde son 10 yıldır etkin bir şekilde kullanılan robotik cerrahi tekniği son yıllarda çikolata kisti ameliyatı, miyomlar, mesane ve rahim sarkması, histerektomi (rahim alma), rahim, rahim ağzı ya da yumurtalık kanseri gibi hastalıkların tedavisinde cerrahi müdahale gerektiği durumlarda tercih ediliyor.

ROBOTİK CERRAHİ JİNEKOLOJİK KANSERLERDE NASIL KULLANILIR?

Robotik cerrahi teknik açıdan operasyonun cerrah kontrolünde robot aracılığı ile gerçekleştirilmesini ifade eder. 3 boyutlu bir ekrandan operasyon yapılacak alanı görmek ve oldukça hassas robotik kollar ile operasyonu yapmak mümkün oluyor.

Robotik cerrahi sayesinde tek ve ufak bir kesiden vücuda giriş sağlanarak operasyon gerçekleştirebiliyor. Çikolata kistinden rahim alınmasına kadar pek çok operasyon küçük kesiler ile tamamlanabiliyor. Jinekolojik cerrahi operasyonlarının neredeyse tamamında kullanılabilen robotik cerrahi, jinekolojik kanserlerin tedavisinde de rahatlıkla tercih edilebiliyor.

ROBOTİK CERRAHİ TEKNİĞİNİN SUNDUĞU AVANTAJLAR NELERDİR?

Yumurtalık, rahim ve rahim ağzı kanseri gibi kadınlarda görülen kanser türlerinin tedavi aşamasında cerrahi müdahale gerekirse robotik cerrahi tekniği tercih edilebiliyor. Normal ya da geleneksel yöntemler olarak bilinen cerrahın ellerini kullanarak yaptığı operasyonlar 2 boyutlu görüş açısı sağladığı için özellikle kanserli dokuların temizlenmesi sürecinde zaman zaman gözden kaçabilen dokuların olmasına neden olabiliyor.

Robotik cerrahinin yaygınlaşması ile birlikte kanserli dokuların alınmasında bu teknik çokça tercih ediliyor. Teknik sayesinde cerrahlar operasyonun yapıldığı bölgeyi çok daha detaylı bir şekilde gözlemleme fırsatı elde ediyor. Robotik cerrahi tekniğinde kullanılan aletlerin sağladığı yüksek hareket kabiliyeti, insan elinin müdahale edemeyeceği noktalara erişmeyi mümkün kılıyor. Robotik cerrahi uygulamalarından sonra açık teknikle yapılan operasyonlara göre çok daha az komplikasyon ortaya çıkıyor. Hastanın ayağa kalkma ve normal yaşama dönme süresi kısalırken aynı zamanda operasyon sonrasında kalan izler de neredeyse gözle görülmeyecek boyutlarda oluyor. Ameliyatta kanama çok daha az, ameliyattan sonra ağrı daha az ve ağrı kesici ihtiyacı da belirgin olarak daha az oluyor.

Kişilerin operasyon sonrası dönemde de oldukça konforlu hissetmesini sağlayan bu teknikler ile minimum deformasyon (iyi kozmetik sonuç) ile maksimum fayda elde ediliyor. Daha etkili sonuçlar almak için özellikle son 10 yıldır yaygın bir şekilde kullanılan robotik cerrahi tekniği ile cerrahide çok daha etkili sonuçlar elde etmek mümkün.

Doç. Dr. Taner Usta

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı

www.drtanerusta.com