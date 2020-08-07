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07.08.2020 - 13:20 |

Doğum haritanızı PembeNar'da yorumluyoruz!

Güneş burcunuz, ay burcunuz, yükselen burcunuz, alçalan burcunuz, çekim burçlarınız, doğum haritanız ve çok daha fazlası PembeNar'da!

Doğum haritanızı PembeNar'da yorumluyoruz!
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Doğum haritası nedir ve sizin için neden önemlidir?

Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur ve Astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur. Göksel yörüngeler ve Dünyadaki olaylar arasında paraleller çizebilmemizi sağlayan Astroloji bir dil ve sembol kümesidir. Elementler, burçlar, gezegenler, evler ve görünümlerden yararlanır.

Doğum haritanız (yıldız haritanız veya horoskopunuz) doğum günü ve saatinizde, doğum yerinizinden gökyüzüne bakış ile hazırlanan dairesel, saat şeklinde kişisel bir haritadır. Bir astrolog bunlara göre hesaplar yapar, durumları saptar ve yorumlarda bulunur.

Astroloji evrende uyum ve simetrinin var olduğunu ayrıca herkesin bu uyum ve simetrinin bir parçasını oluşturduğunu gösterir, insanın türlü özelliklerini yansıtır. Yeteneklerini belirtir, zayıf yönlerini açıklar. Bütün bunlara dayanarak neler yapabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. İnsanın doğum anında aldığı güçlü gezegen etkilerinden yararlanmasını ve böylece kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar.

Astrolojinin amacı bize olanlar için gezegenleri suçlamak değil, aksine gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimiz hakkında bir şeyler öğrenmektir. Kendimizi açıkça gördüğümüz zaman yeni özelliklerimizi kolayca keşfedebilir ve hayatımızı daha dolu, daha amaçlı, daha yaratıcı hale getirebiliriz.

Güneş burcu nedir?

Güneş burcu karakterimizin en derinlerini, temel yapısını gösterir. Hayatımız boyunca asla değişmeyecek olan temel kişilik özelliklerimize işaret eder. Verdiğimi tepkiler güneş burcumuzun süzgecinden geçer. Güneş burcumuz bu yaşamda ruhumuzun gelişimsel ihtiyaçlarının göstergesidir. Güneş burcunuz doğduğunuz yerde ve anda Güneş'in Zodyak'ta içinde bulunduğu burçtur.

Ay burcu nedir?

Karakter açısından Ay burcu dışarıya gösterdiğimiz, duygusal kişiliğimizi temsil eder ve Merkür ile birlikte zihinsel durumumuzu gösterir.

Yükselen burç nedir?

Yükselen burç görünüşü ve kendinizi nasıl gördüğünüzü temsil eder. Ay ve yönetici gezegenle bağlantılı olarak başkalarının sizi nasıl gördüğünü de ifade eder. Aslında (özellikle Ay) kendinizle ilgili düşüncelerinizin, fikirlerinizin sembolüdür.

Doğum haritası nasıl çıkarılır?

Doğum haritanızın bütünüyle incelenmesi için doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi astroloğunuzla paylaşmanız gerekmektedir.

 

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Bugün

Sabah saatlerinde daha ciddi konulara yönelebilirsiniz. Kişisel hassasiyetiniz olan durumları daha iyi değerlendirmenizde fayda var. Gizli kalmış koşullardan etkilenebilirsiniz. Öğleden sora imaj değişikliği için uygun zamanlar var. İkili ilişkileriniz önem kazanabilir. Akşam saatlerinde tepkilerinize dikkat etmelisiniz. Sabırlı olmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Sabah saatlerinde çalışma ortamınızda hareketlilik olabilir. Karar almak için uygun saatler içindesiniz. Öğleden sonra bilemediğiniz nedenlerden dolayı işlerinizde aksamalar olabilir. Kendinizi kısıtlanmış hissedebilirsiniz. İçinize dönüp, bazı şeyleri kabullenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz konuları olgunlaştırma isteği içinde olabilirsinizDevamını Oku

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Bugün

Gün içinde çatışma ve kopmalar olabilir. İletişimde olduğunuz çalışma arkadaşlarınıza karşı dikkatli savunma yapmanızda fayda var. Sorumlu olduğunuz işler için karar vermeniz gerekebilir. Bazı konularda farkındalık içinde olabilirsiniz. Akşam saatlerinde karmaşık düşünceler zihninizi yorabilir. Akışta kalmaya özen gösterin.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde iş hayatınızla ilgili konular daha fazla gündeme gelebilir. Bazı işlerinizi yapılandırmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizdeki acele verilmiş kararlara dikkat etmenizde fayda var. Üstlerinize kendinizi daha fazla göstermek isteyebilirsiniz. Akşam saatleri yeni şeyler öğrenmek için uygun zamanlar olmayabilir.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yabancılarla ilgili konularla ilgilenebilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerde yeni kararlar alabilirsiniz. Bazı konular üzerinde daha fazla mesai harcamanız gerekebilir. Kendi fikirlerinizi ateşli bir şekilde savunacağınız zamanlar var. Akşam saatlerinde birlikte olduğunuz kişiyle sürtüşme olabilir. Kazalara karşı dikkatli olmalısınız.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde endişe duyduğunuz konularla uğraşabilirsiniz. Ortaklı konularda acele karar vermemeye çalışın. İlişkileriniz sizin için kendinizi görmeniz açısından bir fark yaratabilir. Uğraştığınız işlerinizde farkındalık yaratabilecek sonuçlar çıkarabilirsiniz.  Akşam saatlerinde koşullar daha yorucu olabilir. Düşüncelerinizi rahat bırakın.Devamını Oku

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Bugün

Eşinizle ilgili konular gündeminizi meşgul edebilir. Gün içinde sorumlu olduğunuz işlerde karar vermeniz gereken durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde olgunlaşma ve tamamlanma söz konusu olabilir. Kendinizi güvende hissetmek isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Gün içinde çalışma hayatınızda bazı konularda daha fazla farkındalık içinde olabilirsiniz. İkili ilişkilerinizde dikkatli olmanız gereken zamanlar var. İdrak ettiğiniz konular hakkında yeni kararlar vermeniz gerekebilir. Sorumlu olduğunuz işleri tamamlamak isteyebilirsiniz. Akşam saatlerinde kafanızı karıştıran konulardan uzak kalmaya çalışın.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yaratıcılığınızı hobilerinize yoğunlaştırmak isteyebilirsiniz. Sevdiğiniz insanlarla birlikte olmak size iyi gelecektir. İkili ilişkilerinizde beklemediğiniz tepkiler sizin bir konuda farkındalığınızı arttırabilir. Keyif aldığınız şeyler için harcama yapabilirsiniz. Sorumlu olduğunuz işlerinizde daha rahat risk alabileceğiniz bir gündesiniz.Devamını Oku

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Bugün

Bugün ailevi konular gündeminizi meşgul edebilir. Geçmişte kalan bazı insanlarla uğraşmanız gerekebilir. Sakin kalmanızda fayda var. Sabah saatlerinde almanız gereken kararlarda acele etmeyin. Gün içinde güçlü durmanız sizin lehinize olacaktır. Akşam saatlerinde yaşanabilecek ufak ev kazalarına karşı dikkatli olun.Devamını Oku

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Bugün

Bugün işle ilgili hareketli bir gündeminiz olabilir. Sorumlu olduğunuz konularda daha fazla yazışma ve konuşma yapabilirsiniz. Ticari konularda dikkatli olmanızda fayda var. Gün içinde yakın çevrenizdeki değişikliklerden etkilenebilirsiniz. Çalışma ortamınızda iletişimden kaynaklanan sıkıntılar yaşanabilir. Sakin olmanızda fayda var.Devamını Oku

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Bugün

Bugün yeteneklerinizi sorumlu olduğunuz konularda göstermek isteyebilirsiniz. İşlerinizi olgunlaştırmak için elinizden geleni yapmaya hazırsınız. Maddi konularla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Çalışma hayatınızda başkalarından alacağınız desteklerle daha hızlı ilerleyebilirsiniz. Akşam saatlerinde iletişimden kaynaklı aksaklıklara dikkat edin.Devamını Oku

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Gebeliğinizin kaçıncı haftasındasınız?

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