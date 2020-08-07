Doğum haritanızı PembeNar'da yorumluyoruz!

Doğum haritası nedir ve sizin için neden önemlidir?

Evrenimiz çeşitli türden ilginç enerjiler ile doludur ve Astroloji bu enerjileri yorumlamamıza yardımcı olur. Göksel yörüngeler ve Dünyadaki olaylar arasında paraleller çizebilmemizi sağlayan Astroloji bir dil ve sembol kümesidir. Elementler, burçlar, gezegenler, evler ve görünümlerden yararlanır.

Doğum haritanız (yıldız haritanız veya horoskopunuz) doğum günü ve saatinizde, doğum yerinizinden gökyüzüne bakış ile hazırlanan dairesel, saat şeklinde kişisel bir haritadır. Bir astrolog bunlara göre hesaplar yapar, durumları saptar ve yorumlarda bulunur.

Astroloji evrende uyum ve simetrinin var olduğunu ayrıca herkesin bu uyum ve simetrinin bir parçasını oluşturduğunu gösterir, insanın türlü özelliklerini yansıtır. Yeteneklerini belirtir, zayıf yönlerini açıklar. Bütün bunlara dayanarak neler yapabileceğini, mutluluğu nerede arayabileceğini söyler. İnsanın doğum anında aldığı güçlü gezegen etkilerinden yararlanmasını ve böylece kendisine iyi bir yol çizmesini sağlar.

Astrolojinin amacı bize olanlar için gezegenleri suçlamak değil, aksine gezegenlerle ilgili belirtiler yardımıyla kendimiz hakkında bir şeyler öğrenmektir. Kendimizi açıkça gördüğümüz zaman yeni özelliklerimizi kolayca keşfedebilir ve hayatımızı daha dolu, daha amaçlı, daha yaratıcı hale getirebiliriz.

Güneş burcu nedir?

Güneş burcu karakterimizin en derinlerini, temel yapısını gösterir. Hayatımız boyunca asla değişmeyecek olan temel kişilik özelliklerimize işaret eder. Verdiğimi tepkiler güneş burcumuzun süzgecinden geçer. Güneş burcumuz bu yaşamda ruhumuzun gelişimsel ihtiyaçlarının göstergesidir. Güneş burcunuz doğduğunuz yerde ve anda Güneş'in Zodyak'ta içinde bulunduğu burçtur.

Ay burcu nedir?

Karakter açısından Ay burcu dışarıya gösterdiğimiz, duygusal kişiliğimizi temsil eder ve Merkür ile birlikte zihinsel durumumuzu gösterir.

Yükselen burç nedir?

Yükselen burç görünüşü ve kendinizi nasıl gördüğünüzü temsil eder. Ay ve yönetici gezegenle bağlantılı olarak başkalarının sizi nasıl gördüğünü de ifade eder. Aslında (özellikle Ay) kendinizle ilgili düşüncelerinizin, fikirlerinizin sembolüdür.

Doğum haritası nasıl çıkarılır?

Doğum haritanızın bütünüyle incelenmesi için doğum tarihiniz, doğum saatiniz ve doğum yerinizi astroloğunuzla paylaşmanız gerekmektedir.