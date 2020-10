Astroloji 'Benzerlik Yasası'ndan faydalanır

Türk İslam Kültüründe 18 Eylül de başlayan SEFER Ayı Zorluk şiddet baskı huzursuzluk korkular geçmiş ve çocukluk travmaları kısıtlamalar anlamına da gelen bir sınav ayı bugün yani 17 Ekim de bitiyor. Öfke nöbetleri, içsel korkular, gelgitler, yanlış karar ve sıkıntılar bugün ile birlikte ardımızda kalıyor. Her birimizin yaraları ama çocukluğumuzda ama hayatın genel akışında yaşadığımız travmalarımız var muhakkak, Hayat hiçbir zaman altın tepsi de şans yağmuru olarak yağmadı üzerlerimize. Yalnız değilsiniz. Her birimiz az ya da çok tattık acılardan. Yine her birimiz hayattan sağlam tokatlar yedik düştük sarsıldık yıkıldık kalktık kalkamadık. Bugün ile birlikte uyanabilmek yenilgilerden sonra ayağa kalkmak kaybetmeden kıymet bilmek yaşanmışlıkların ağırlığından özgürleşmek mümkün.



Gelin hep beraber

Geçmişi travmaları ŞİFALANDIRALIM

Yarışı dünle yapmaktan UZAKLAŞALIM

Anın kıymetini bilelim ŞÜKREDELİM SEVELİM

Korku Cesareti ALT ederse eğer kaybettiklerimiz

Kazanımlarımıza üstün gelir.

Gelin dengeleri DEĞİŞTİRELİM,

Cesaret ile korkuyu YENELİM!

Ana yeniden DOĞALIM Aşk... ile



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ