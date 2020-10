Bu hafta burçları neler bekliyor?

Koç Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Koç olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta ilahi güçler sizleri pek çok konuda koruyup kuşatacak adeta ,Bu hafta para ile ilgili kaynaklarda önemli heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz. Pek çok konuda bu hafta aleyhinize yaşananlar lehinize dönecektir.. Akrabalarınız, bu hafta sağlıkla ilgili sorunlar yaşayabilir sizin desteğinize ihtiyaç duyabilirler. Bu hafta iş hayatınızda hırsla hareket ettiğinizde beklenmedik olaylar yaşayabilir yönetici ya da çalışma arkadaşlarınız ile ciddi sorunlar yaşayabilirsiniz dikkatli olun. Üst düzey yöneticilerle samimi ilişkilere ayak uydurmaya çalışın. İş performansınızı iyileştirmek için hafta boyunca iş yeriniz ne olursa olsun herhangi bir tartışmadan kaçınmanız iyi olur.



Bu hafta, Duygusal hayatınız beklentilerinize göre ilerlemeyebilir. Hayat arkadaşınızla önemsiz konulardan çıkacak kavgalar ilişkinizi yaralayabilir. Bekarlar ise yeni tanışmalar söz konusu olsa da yeni bir ilişkiye başlamak noktasında çok aceleci olmamalısınız.



Öğrenci ve Çocuk Koç burçları: Gençler ve çocuklar eğitim le ilgili konularda bu hafta büyük refah ve başarılı enerjiler sizleri karşılamakta. Bu hafta iyi bir akademik performans gösterebilirsiniz.

Boğa Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Boğa olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta hemen her konuda seçimlerinizi titizlikle yapın ve hiç bir spekülasyonun içinde yer almamaya özen gösterin. Bu hafta hayatınızda pozitif ve olumsuz şeylerin bir karışımını ile karşılaşabilirsiniz. Haftanın ilk günü istemeye istemeye yaptığınız işler beklentinizin çok üstünde geri dönüşler almanızı ve istikrarı yakalamanızı sağlayabilir. Ön yargılardan uzaklaşmalı ve profesyonelliğinizi gölgeleyecek gergin davranışlar sergilememelisiniz. Bu hafta kariyer hayatınızı çok yükseklere çıkartabilecek önemli teklifler ile karşılaşabilirsiniz kaygılı halinizden sıyrılmalı cesaretli adımlar atmaktan korkmamalısınız. Şans kapıyı bir kez çalar 1 günde hayat size bambaşka kapılar açar! Özel yaşamınızda ise özellikle evli Boğa’lar eşinizin rahatsız edici davranışları karşısında üzülebilir ve öfkeye kapılabilirsiniz. Rahatsızlığınızı tartışmadan ifade etmeli tartışmalara olanak sağlamamalısınız. Evli ve bebek bekleyen Boğa’lar bu hafta kontrollerinizi ihmal etmemelisiniz. Bekar Boğa’lar sizler se aklınız eski sevgilinizde olduğu sürece yanı başınızda sizden gelecek bir adımı bekleyen size gerçek aşkı yaşatacak kişiyi fark edemeyebilirsiniz.



Öğrenciler ve Çocuk Boğalar: Özellikle Boğa Çocukları bu hafta sağlık sorunları ile karşılaşabilirler. Gençler ise eğitim hayatlarında gelişen nahoş olaylar yüzünden eğitsel konularda enerjilerinin tükendiğini hissedebilir adapte olmakta zorluk çekebilirler. Çalışmalara yönelik başarılı sonuçlar için, kendinize olan güveni arttırmalısınız.



Sağlık: Bu hafta, Kan şekeri seviyeniz veya idrar yolları ile ilgili sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Kadın Boğa burçları ise jinekolojik sorunlarla yüz yüze gelebilirler.

İkizler Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu İkizler olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta kısa yolculuklar çalkantılı finansal durumunuzu dengelemenizi yeni bağlantılar ile iş hayatınızda nakit akışınızı dengelemenizi sağlayacaktır. Hafta boyunca sağlığınız ile ilgili konularda yaşanacak olumlu gelişmeler ile sevinecek yaşama sevincinizi yükselteceksiniz. İş hayatınızda Üstlendiğiniz her girişimde en iyi adımınızı atarak, en iyi sonucu almaya çalışın. Bu hafta İstihdam değişikliği gibi konularda önemli gelişmeler ile karşılaşabilirsiniz. Beklentilerinizin size altın tepside sunulmayacağının farkına varmalı tepsiyi hazırlayan emek veren ve başarmak için çabalayanda siz olmalısınız. ve buna göre bu süre içinde çekimser kalmalısınız. Özel yaşamınızda ise eşinizle gerginlikler onun görüşmediği yakınları ile yeniden görüşmesi ve bunu sizden gizlemesi nedeni ile olabilir. Bekar ve ilişkisi olmayan İkizler bu hafta anlamlı rastlantılar ile son derece etkilenecekleri biri ile yakınlaşmalar içinde bulunabilirler. Bu ay yeni yatırımlar gerçekleştireceğiniz enerjiler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.



Öğrenciler ve Çocuk İkizler: Öğrenciler bu hafta eğitmenleri ile iletişim sorunları yaşayabilir ve bunun yansıması ile enerjileri düşebilir. Çocuk ikizler ise dikkatsizlik sonucu düşme çarpma gibi ufak tefek yaralanmalar yaşayabilirler.



Sağlık: Bu hafta Düzenli bir egzersiz programına başlayabilir fazla kilolarınızdan kurtulmak için başarılı olacağınız bir diyet programına başlayabilirsiniz.

Yengeç Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Yengeç olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta ailevi ilişkilerinize biraz daha önem göstermelisiniz. Sorunları yok saymak görmezden gelmek daha da büyümesine neden olabileceğinden ilerleyen günlerde pişman olmamak için gerginlikleri ortadan kaldırmak için çaba göstermelisiniz. İş hayatınızda ise bu hafta görüşmelerinizde olumlu enerjiler ile karşı karşıyasınız. İş arıyorsanız olumlu cevaplar alabilir kalıcı bir işe başlangıç yapabilirsiniz. Finansal konularda ise borç alacak meselelerinden zarar görebilirsiniz. Özellikle arkadaşlarınızın her sıkıştığında finansal olarak talepte bulunması gibi durumlar söz konusuysa bu hafta HAYIR demeyi bilmelisiniz. Kefil olmak borç vermek gibi konular başınızı ağrıtacak durumlara yol açabilir. Özel yaşamınızda ise evli Yengeç’ler bu hafta eşiniz ile iletişim sorunları daha da tırmanabilir içe kapanık davranışları sizin zihninizde şüphelerin oluşması ve ona karşı ön yargılı tutumlarda bulunmanız bir anda ilişkinizde iplerin gerilmesine ve karşılıklı üstün gelme haklı çıkma gibi güdüler ile hareket ederek pişman olacağınız durumların yaşanmasına neden olabilir. Bekar Yengeçler sizler içinse bu hafta yeni bir ilişkiye başlamak hızla bitişlere ve tekrar yanlış insana şans verdiğinizden dolayı kendinizi suçlama eğilimi içinde olmanıza neden olabilir.



Öğrenciler ve Çocuk Yengeçler: Çocuk Yengeçler bu hafta mevsimsel rahatsızlıklardan dolayı zayıf düşebilirler bu konuda dikkatli olmakta fayda var. Öğrenci Yengeçler ise bu hafta adaptasyonunuz azminiz en zorlandığınız konularda bile başarılı olmanızı sağlayacaktır.

Aslan Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Aslan olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta işinizle ilgili konularda aşırı istekle teklifler ile karşınıza gelen kişilere dikkat etmelisiniz. Hiç bir şey size sunulduğu gibi olmayabilir iç sesinize güvenerek hareket edin. Devam eden bir işiniz varsa aldatıcı tekliflere itibar etmemeniz akıllıca olacaktır. Yeni bir iş arayışında olanlar ise bu haftanın 2nci gününden itibaren olumlu geri dönüşler alabilirler arkadaşlarınızda desteği ile kendinizi daha doğru şekilde ifade edip yeteneklerinizi göstererek kalıcı bir işe başlayabilirsiniz. Medya basın yayın yazarlık gibi konular ile ilgilenen Aslan burçları ise bu hafta ortasından itibaren önemli teklifler alabilirsiniz görüşmelerde beklentilerinizi açıkça ifade etmeli her şeyi en başından enine boyuna görüşerek içinize sindiği takdirde kabul etmelisiniz. Bu hafta finansal konularda yaşanacak rahatlamalar söz konusu eski alacaklarınız ödenebilir yapmayı düşündüğünüz ödemeleri zorlanmadan gerçekleştirebilirsiniz. Özel yaşamınızda ise devam eden birliktelikleri olanlar ve evli Aslanlar bu hafta ilişkiniz ile ilgili takınacağınız sakin tutum kriz çıkarma arzusunda olan 3ncü şahısları amaçlarına ulaştırmayacaktır. Yeter ki ne istediğinize karar verin ve anlık tepkilerinizi kontrol altında tutabilin. Bekar Aslanlar sizler de sırf birilerine inat olsun diye uzun bir zamandır ısrarla sizden çok etkilendiğini ifade eden kişiyle duygu olmadığı halde bir ilişkiye evet derseniz ilerleyen günlerde büyük pişmanlıklar yaşayabilirsiniz.



Öğrenciler ve Çocuk Aslanlar: Öğrenci Aslanlar bu hafta pozitif enerjiler başarı çıtanızı yükseltmek için sizler ile ilerleyecek yapıcı eleştirileri önemseyin ve kendinizi geliştirin. Çocuk Aslan burçları ise ebeveynleri ile daha sıcak bağlar kuracakları duygusal bağın güçleneceği bir haftadalar.



Başak Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Başak olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta işinizle ilgili konularda hiç bir girişiminizi anlık kararlarla ve şansınıza güvenerek almamalısınız. Beklentileriniz ile yaşadıklarınız birbirinden çok uzak şekilde gerçekleşebilir. Her şeyi tüm detayları ile incelemeli önemli kararlar ya da başlangıçları gerçekleştirme de aceleci bir tutum içinde olmamaya özen göstermelisiniz. Sonuçları üzücü olsun istemiyorsanız şayet. Finansal konularda ise alım ya da satımlar ile ilgili beklentileriniz haftanın ilerleyen günlerinde aile bireylerinizin yardımı ile istediğiniz gibi gerçekleşebilir ve bunun yansıması olumlu gelişmeler ile rahatlayabilirsiniz. Bu hafta iş değişikliği yurt dışı ile ilgili gelişmeler de başkalarından kaynaklanan gecikmeler yaşanabilir olumsuz düşünmeyin bir sonraki hafta her şey kendiliğinden yoluna girecektir. Özel yaşamınızda ise başkalarının doğruları ile sizin doğrularınız uyuşmayabilir. Varsın uyuşmasın! Hiç kimseye bir şey ispat etmek ya da onay olmak zorunda değilsiniz siz sahip olduğunuz güzelliğe emek verin ve mutluluğunuzu başkaları ile değil sevdiğiniz insanla paylaşmaya devam edin.



Öğrenciler ve Çocuk Başaklar: Bu hafta öğrenci Başaklar öğrenme gücünüzün yüksek olduğu enerjiler ile başarı çıtanızı yükseltebilir ders ve sınavlarınızda istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Konsantrasyonunuz oldukça yüksektir. Çocuk Başaklar ise hafta boyunca uyku problemleri ve buna bağlı sağlıkla ilgili hassasiyetler yaşayabilirler.

Terazi Burcu



Güneş Yükselen ya da Ay Burcu Terazi Olanlar

Genel Bakış

Bu hafta iş hayatınızda aynı anda birden fazla kişinin yaptığı işlerin sorumluluğunu alırsanız aşırı gergin hissederek buna bağlı sağlık sorunları yaşayabilir en ufak şeye büyük tepkiler vererek aile ve özel yaşamınızda kırgınlıklar yaşayabilirsiniz. En iyisi görev paylaşımında bulunmak ve bir şeyleri tamamlamak adına başkalarının sorumluluklarını da üstlenmemek olacaktır sizler için. İster kendi işinizin sahibi olun isterseniz çalışan bırakın herkes sorumluluğunu alsın. Bu Haftanın iyi yanı ise kredi başvurusu ya da beklediğiniz ödemelerin zamanında yapılması olacaktır sizler için. Yatırım planlarınız varsa gerçekleştirebilir istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. Bu hafta kardeşleriniz ile ilgili konularda da onların hukuki anlamda verdikleri mücadelede haklılıklarının ortaya çıkması ile sevinçlerine ortak olmanız olacaktır. Özel yaşamınızda ise eş ya da sevgilinize duygularınızı sevginizi ifade etmekten daha çok sevmekten korkmadan hareket edin emin olun karşılığını yine sevgiyle emekle alacak ilişkinizi daha duygusal bir hale getirebilmenin güzelliklerini yaşayacaksınız. Bekar ve ilişkisi olmayan Teraziler iş ya da eğitim hayatınızda ilgi duyduğunuz kişinin atacağı adımla birlikte duygusal yakınlaşmalar söz konusu olabilir sizler için.



Öğrenciler ve Çocuk Teraziler: Bu hafta öğrenci Teraziler ailevi baskı ve beklentiler yüzünden yapacaklarınız konusunda tereddütler sizleri zorlayabilir. Her şeyi bir yana bırakın ve sadece kendiniz için elinizden geleni yapmaya çalışın. Çocuk Teraziler ise bu hafta uyumlu davranışları ve sağlıklı bünyeleri ile daha keyifli bir haftadalar.

Akrep Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Akrep olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta kısa ve uzun yolculuklarda iptaller aksamalar ve sizin dışınızda yaşanacak gelişmeler söz konusu olabilir. Bu bir bakımdan lehinize olacaktır yolculuklar yüzünden ileri bir tarihe ertelediğiniz iş görüşmelerinizi bu hafta gerçekleştirerek isteklerinize daha kısa yoldan ulaşabilme imkanı elde edebilirsiniz. Yarım kalan bir işinizi tamamlayabilir resmi daireler ile yaşadığınız sorunları dostlarınız aracılığı ile çözüme kavuşturabilirsiniz. Bu hafta dikkat etmeniz gereken en önemli konu eski ve çıkarcı arkadaşlarınızın tekrar karşınıza çıkarak sizinle iş hayatınızda işbirlikleri ya da ortaklık tekliflerine sıcak bakmamanız olmalı. Geçmişte yaşananları hatırlayın ve eski dost düşman olmaz gibi iyi niyetli düşünceler ile hareket etmeyin. Finansal konularda bilmediğiniz yatırımlarda bulunmaktan uzak durmanız faydanıza olacaktır. Özel yaşamınızda ise evli ve ilişkisi devam eden Akrep’ler birlikte olduğunuz kişinin yakın çevresi ve arkadaşlarının etkisi altında kalarak sürekli değişkenlik gösteren davranışları sizleri öfkelendirebilir ve ciddi tepkiler verebilirsiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan Akrepler ise bu hafta platonik duygular beslediğiniz kişi ile tesadüfler sonucu bir araya gelebilir onunda size yakınlık göstermesi ile heyecanlı gelişmeler yaşayabilirsiniz.



Öğrenciler ve Çocuk Akrepler: Öğrenci Akrepler bu hafta sınıf arkadaşlarınıza yardımcı olurken zor durumda kalabilirsiniz dikkatli olun fazla iyi niyet başınızı ağrıtabilir. Çocuk Akrepler ise hafta boyunca bağışıklık sistemlerinin zayıf olması sonucu sağlık sorunları yaşayabilirler.

Yay Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Yay olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta işinizle ilgili konularda gizli düşmanlıklara karşı dikkat etmeli uzun zaman önce husumet yaşadığınız kişilerin ortaklaşa hareket edebileceği ihtimaline karşı kiminle nerede ne konuştuğunuza dikkat etmelisiniz. Bu hafta haklı da olsanız kimsenin BAM teline basacak söylemlerde bulunmamalısınız beklenmedik hamleler hem iş hem de özel yaşamınızda sorunlara neden olabilir. Bu hafta maliye krediler gibi konular da ise şanslısınız. Başvurularınız olumlu sonuçlanabilir mali sorunlarınızı hafifleterek rahatlayabilirsiniz. Ayrıca uzun zaman önce kaybettiğiniz değerli bir eşyanızı bularak sevinebilirsiniz bu hafta. Özel yaşamınızda ise eşinizin yakınları ile ilgili konularda gösterdiğiniz tüm samimiyete rağmen kulağınıza çalınanlar ya da kulak misafiri olarak tesadüfen duyacaklarınız duygusal olarak üzebilir sizleri bu durumu eş ya da sevgiliniz ile paylaşmalı onunda gerçeklerin farkına varmasını sağlamalısınız. Bekar Yay’lar sizlerde bu hafta dostlarınız aracılığı ile tanıyacağınız birinden olağanüstü etkilenebilirsiniz.



Öğrenciler ve Çocuk Yaylar: Öğrenci Yaylar bu hafta aşırı hırslı arkadaşlarınızdan uzak durmalı onların yönlendirmeleri ile hareket etmemelisiniz. Çocuk Yaylar ise bu hafta hemen her şeye gösterecekleri uyumla aileleri ile duygusal bağlarının güçlenecekleri enerjiler ile karşı karşıyalar.

Oğlak Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Oğlak olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta işinizle ilgili konularda her türlü yeni oluşum girişim ve başlangıç olumlu bir şekilde ilerleyecektir. Yarışınız başkaları ile değil kendinizle olduğu sürece kazanacak ve daha popüler olmayı başaracaksınız. Bu hafta finansal konularda da iyileşmeler söz konusu aynı anda birden fazla işin sorumluluğunu alabilir zamanlamayı doğru yaparak kazanımlarınızı arttırabilirsiniz. Bu hafta dikkat edilmesi gereken enerjiler yakın çevrenizin özel yaşamınızda mutlu giden ilişkinizi bozmak için yapacakları davranışlar olmalı. Olup biten şeylerin iyi niyetten çok uzak olduğuna idrak edebilmeli tepkilerinizi gerekir se sert bir üslup ve tavırla ortaya koyabilmelisiniz. Aksi halde üzülebilirsiniz iş işten geçmeden geçmişte tecrübe ettiğiniz üzücü olaylar olmadan tepkinizi ortaya koyun. Bekar ve ilişkisi olmayan Oğlaklar bu hafta iş ya da arkadaş ortamında tanışacağınız kişiler ile anlık duygular ile bir ilişkiye başlamak pişmanlıklar getirebilir sizlere dikkatli olun.



Öğrenciler ve Çocuk Oğlaklar: Öğrenci Oğlaklar bu hafta ne öğretmenleriniz ile ne de arkadaşlarınız ile inatlaşmalar içinde olmamaya özen gösterin. Çocuk Oğlaklar ise bu hafta sese çok duyarlı yaklaşımlar ile huzursuz hissedebilirler.

Kova Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Kova olanlar,

Genel Bakış

Gökyüzü bu hafta sizlere büyük lokma ye büyük söz söyleme ilkesi ile hareket etmeniz noktasında hareket etmenizin faydasına dikkat çekmekte. Asla yapmam dediğiniz şeyleri yaparken bulabilirsiniz kendinizi iş ve özel yaşamınızda. Hayat her zaman sürprizler ile dolu olduğuna göre keskin söylemlerde bulunmak olacak olanın önüne geçemeyebilir. Bu hafta işiniz ile ilgili konularda keskin kararlar almamaya özen göstermeli en ufak bir olumsuzlukta işten ayrılmaya iş değişikliğine gitmeye kalkışmamalısınız. Bu hafta eşiniz ile ilişkilerinizde de sürprizler yaşanabilir. Ayrılık arifesindeyseniz yapacağı duygusal bir yaklaşımla ona olan tüm kırgınlık ve kızgınlığınızı unutabilir affetmenin getirdiği güzellikleri deneyimleyebilirsiniz. Her zaman ikinci şans verilebilir gerçek aşk emek varsa eğer. Bu hafta kendi yakınlarınız ile ilgili konularda dikkatli olmalısınız kendi maddi menfaatleri için sizi oyuna getirebilirler çok dikkatli olun. Bekar ve ilişkisi olmayan Kova’lar ise bu hafta her bakımdan şanslı enerjiler ile karşı karşıyasınız.

Öğrenciler ve Çocuk Kovalar: Öğrenci Kova’lar bu hafta olabildiğinde ön planda olmaya çabaladığınız takdirde başarılı sonuçlar ile karşılaşabileceksiniz. Çocuk Kova’lar ise yeme ve uyku düzeni ile ilgili sorunlar yaşayabilirler.

Balık Burcu

Güneş Yükselen ya da Ay burcu Balık olanlar,

Genel Bakış

Bu hafta iş hayatınızda farklı alanlardan teklifler alabilir sıcak bakmadığınız halde dostlarınızın desteği ile yeni fırsat kapılarını aralayabilirsiniz. Ön yargı ile korku ile hareket etmemeniz iyi sonuçlar elde edebilmeniz açısından önem taşımakta. Bu hafta finansal konularda daha iyi enerjiler ile karşı karşıyasınız fakat gelirlerinizde giderlerinizde aynı anda artabilir. Bunu dengelemeye özen gösterin. Bu hafta dikkat etmeniz gereken bir diğer konuda anneniz ve annenizin akrabaları ile ilişkilerinizde ki gerginlikler olmalı sizden istemediğiniz bir şeyi ısrarla yapmanızı isteyebilir baskıcı tavırlar içinde olabilirler. Başkalarının bu kişiler yakınlarınız olsa bile yanlışlarının bir parçası olmak sizlere uzun vadede ciddi sorunlar getirebilir dikkatli olun ve yapmak istemediğiniz hiç bir şeyi yapmamak için mücadele ederek kararlı tavrınızı sürdürün. Özel yaşamınızda ise evli ya da ilişkisi devam eden bir Balık burcu kişisiyseniz ilişkinize önem verdiğinizi göstermeli her zaman fedakarlığın karşı taraftan gelmesini beklemeden duygusal bağınızı daha güçlü hale getirmek için gayret göstermelisiniz. Bekar ve ilişkisi olmayan Balıklar ise anlık kararlar ile hızla başlayıp hızla biten ilişkiler yaşanabilir bu hafta dikkat edin.

Öğrenciler ve Çocuk Balıklar: Öğrenci Balıklar bu hafta dikkat eksikliği yüzünden beklentileriniz istediğiniz gibi gerçekleşmeyebilir özenli olmalı yaptıklarınızı gözden geçirerek kontrollü olmalısınız. Çocuk Balıklar ise anne babaları ile iletişim kurmakta inatçı davranışlar içinde olabilirler.



Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr. Astrolog Şenay DEVİ