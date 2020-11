Haftalık burç yorumları

KOÇ:

Gökyüzü haftaya yüksek bir enerji ile başlayacağınızı müjdeliyor sizlere. İş birlikleri yeni fikir ve projelerin başarı ile uygulanıp kabul göreceği maddi manevi kazançlı günlerdesiniz. Üretkenliğiniz son derece yüksektir zamanı iyi değerlendirebilmenin avantajı ise insanların takdir ve güvenini daha da fazla kazanmanızı sağlayacak. Rakipleriniz başarınızın altında kalıyor olmanın hırsı ile sizleri baskı altına almaya çalışmak için kendilerine yakın insanlarla size mobbing yapmaya çalışabilirler. Öğreneceklerinize sadece şaşırırsınız. Sizler ruhsal enerjisi yüksek psikolojisi güçlü insanlarsanız. Ama akıl oyunları ise eğer siz bu oyunlara düşmeyecek kadar zekisiniz. Özel yaşamınızda ise eşinizle romantic sevgi dolu paylaşımlarda bulunacak ilişkinizi aşkla besleyeceksiniz….



BOĞA:

Gökyüzü haftaya öğreneceğiniz önemli gelişmeler beklediğiniz haberlerin olumlu yönde gelmesi ile başlayacağınızı müjdeliyor sizlere. Kariyer hayatınızda keyifli gelişmeler söz konusu. Yatırım yapabilir uygun imkanlarla yeni bir şeylerin sahibi olabilirsiniz. İşinizle ilgili kararlar alırken ya da taleplerde bulunurken tüm düşüncelerinizi tereddütlerinizi insanlarla paylaşın. Paylaşımlar sizleri güçlendirecek. Özel yaşamınızda ise uzun zamandır arkadaşlık ilişkisinde olan biri ile duygusal bir yakınlaşma yaşayabilir yeni bir ilişkiye adım atabilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden Boğalar sizlerde bu hafta yoğun duygular ve paylaşımlarla moral bulacaksınız.



İKİZLER:

Gökyüzü haftanın ilk 3 günü yanlış anlaşılmalara karşı dikkatli olmanız için uyarıyor sizleri. İşinizle ilgili konularda sizde kendinizi yeterince iyi ifade edemeyebilir yanlış anlaşılabilir sizden istenenleri de yanlış anlayabilirsiniz. İletişimle ilgili sorunlar yaşamak istemiyorsanız söyleyeceklerinize önceden hazırlanın. Anlık duygusal kararlar problemlere sebep olabilir. Özel yaşamınızda ise Eş ya da sevgilinizle ise maddi konularda hem fikir olmalı harcamalarınızı hafta boyunca kontrol altında tutmalısınız yatırımlar söz konusu ise iyice araştırmadan hareket etmemelisiniz…



YENGEÇ:

Gökyüzü haftanın ilk günlerinde seyahatler söz konusu ise yaşanacak problemlerle uğraşmak zorunda kalabileceğinize dikkat çekmekte. Önemli iş görüşmeleriniz başkalarından kaynaklanan sorunlar dolayısı ile gerçekleşmeyebilir gecikme ve ertelemeler yaşanabilir. Bu durumu sakinlikle karşılayın ve iş yaptığınız insanlarla tartışmalardan uzak durun. Maddi anlamda zorlanabilir beklediğiniz ödemelerin zamanında gerçekleşmemesine bağlı ödemelerinizle ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Özel yaşamınızda ise eş yada sevgilinizin yaklaşımı ile sakinleşecek aşkın sevginin getirdiği huzurla sorunlara çözümler üreterek her ASLAN: Gökyüzü finansal konularda şanslı bir haftayı müjdeliyor sizlere. Hakkınız olanı kolaylıkla alabileceksiniz. Sizi seven insanların desteği duası en zor günlerinizde olduğu gibi bu güzel günlerde de sizlerle manevi yönünüzün gücü yaşamın her alanında güçlü bir şekilde ayakta kalmanıza yardımcı oluyor. İş hayatınızda değer ve kabul görecek fikirleriniz size önemli bir basamak attırabilir. Bu hafta çok istediğiniz bir eşya ya da mülke sahip olma fırsatını yakalayabilirsiniz elinizi çabuk tutun ve kazanın. Özel yaşamınızda ise annenizle ilgili keyifli gelişmeler yaşanabilir. Annenizden size yansıyacak olumlu bir etki de olabilir. Evlilik hayatınızda ise eşinizin size karşı olan tutumu son derece içten ve sevgi doludur. Bekar Aslanlar sizlerde hafta boyunca karşı cinsin yoğun ilgisi ile karşılaşabilir ruhunuzu okşayan aşk mesajları alabilirsiniz…



BAŞAK:

Haftaya auranızda ki müthiş enerji ile başlayacaksınız. Kendinizi ifade edişiniz duruşunuz insanlar üzerinde olumlu bir intiba yaratarak sizinle çalışmaktan memnuniyet duymalarını ve bunu ifade etmelerini sağlayacaktır. Haftanın ilerleyen günleri ile birlikte uzun zamandır beklediğiniz bir alacağınızı toplu halde alabilirsiniz. Paranızı har vurup Harman savurmadan karlı bir yatırım yapmaya çalışmalısınız. Sorumluluk almaktan yatırım yapmaktan korkmayın. Özel yaşamınızda ise eş yada sevgilinizle ilişkinizin sağlıklı bir şekilde ilerlemesini istiyorsanız dengeli davranın ve neye kızıp neye kızmamanız gerektiğinin farkına varıp öz eleştiride bulunun. Bekar Başak’lar sizlerde hafta sonuna doğru geçmişte kalan önem verdiğiniz bir insanla karşılaşabilir duygusal yakınlaşma içine girebilirsiniz…



TERAZİ:

Aşk hayatınızda sürpriz gelişmeler yaşayabilir yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Aşk dolu dizgin ruhunuzu sarabilir cesur olun ve aşka teslim olun gerisi kendisinden gelecektir… İş hayatınızda ise işverenleriniz haber vermeksizin köklü değişikler gerçekleştirebilir bu değişim sizlere beklemediğiniz sürprizler yaşatabilir. Bu olumlu da olabilir olumsuzda. Sabırlı davranın ve kabullenin busürecin sonucunda her şey sizin için olumlu gelişecek. Bu durum bazı çalışma arkadaşlarınızın isyankar tutumlar içine girmesine sebep olabilir. Bu insanlar kendi menfaatleri için sizin cesaretinizden faydalanmaya kalkabilirler. Kimsenin dolduruşuna gelerek hareket etmeyin.



AKREP:

Bu hafta beklenmedik harcamalarla finansal anlamda zorlanabilirsiniz. Hiç hesapta olmayan konuların ard arda gelmesi kaygınlanmanıza sebep olabilir dert etmeyin. Haftanın ileryen günleri ile birlikte harcamalarınız dengelecek ve maddi anlamda rahatlayacaksınız. Özel yaşamınızda ise eski sevgilinizden gelen mail telefon ya da karşılaşma söz konusu olabilir ve kaldığınız yerden ilişkinize devam edebilirsiniz. Evli ve ilişkisi devam eden Akrep’ler sizlerde sevindirici gelişmeler yaşayacaksınız. Bu hafta barış ve ahenk özel yaşamınızı çok daha keyifli bir hale getirecek….



YAY:

Enerjisi yüksek tempolu bir hafta sizleri karşılıyor. Bu hafta güç mücadeleleri yaşayabilir kararlı tavrınızla hemen herşeyin üstesinden gelebilirsiniz. Hukuksal konularda başarılı olacağınız bir haftadasınız açtığınız ya da size açılan davalar barsa haklı başarılara imza atacak maddi manevi kazançlı çıkacaksınız. Evli Yay’lar bu hafta eşinizle ilişkiniz her zamankinden daha fazla önem taşımakta. Birbirinize olan güveniniz dışarıdan gelecek zorluklara karşı kalkan görevi yapacaktır. Evliliğinizi huzurunuzu bozmak isteyen insanlara karşı eş olmanın güvenmenin getirdiği gücü iyi bir dersle öğreteceksiniz…. Hafta sonuna doğru evinizin su tesisatı ile ilgili problemler yaşanabilir dikkatli olun…



OĞLAK:

Gökyüzü iş hayatınızda yeni insanlar tanımanın getireceği maddi şanslara işaret etmekte. Süpriz kazançlar elde edebilirsiniz. Önemli bir terfi ya da yeni bir görevde bu haftanın getirileri arasında. Hafta boyunca dikkat etmeniz en önemli konu yaşanabilecek ev kazaları. El ve ayak bileklerinizle ilgili problemler yaşanabilir dikkatli olun. Özel yaşamınızda ise 3ncü şahıslar yüzünden eş ya da sevgilinizle problemler yaşayabilir kıskançlığın getirdiği hırçınlıkla sevdiğiniz insane haksız davranışlar içinde bulunabilirsiniz. Bekar Oğlak’lar sizler de bu hafta duygularınızı ifade etmekten korkmayın cesaret kilitlerin anahtarıdır. Öyleyse anahtarı kullanmalı kilitleri açmalısınız….



KOVA:

Haftaya işinizle ilgili belirsizliklerin netleşmesi ile moralli bir şekilde başlayacak iş arkadaşlarınızla ortaklaşa işlerde başarıya ulaşacaksınız. Önemli iş anlaşmaları yapabilir mücadele ettiğiniz hemen her konuda insanların takdir ve saygısını kazanabilirsiniz. Haftanın ilerleyen günleri ile birlikte güvenliğinizle ilgili konulara dikkat edin. Değerli bir eşyanızı kaybedebilir hırsızlık sonucu mağdur olabilirsiniz. Özel yaşamınızda ise romantizm uyum ilişkinizi renklendirirken kendinize olan güveninizi de arttıracak.. Bekar Kova’lar sizler de kendinize haksızlık etmekten vazgeçin ve etrafınızda var olan enerjiyi doğru değerlendirin…



BALIK:

Gökyüzü yakınlarınız ve arkadaşlarınızla ilişkilerinizin önem kazanacağı; var olan sıkıntıların son bulacağına işaret etmekte. İş hayatınızda önemli gelişmeler söz konusu. Emeklerinizin karşılığını almaya başlıyorsunuz. İşle ilgili konularda daha ciddi olmalı ve her zamankinden daha disiplinli çalışmalısınız. Yaşadığınız zorluklardan sonra, dikkat etmeniz gereken birkaç konu dışında huzurlu bir ay geçireceksiniz. Özel yaşamınızda ise yeniden yapılanma sürecindesiniz. Son derece duyarlı, öfkeli yaklaşımlardan uzak durup, sezgilerinize güvenerek hareket etmelisiniz.