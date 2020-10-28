Boğa burcunda mavi dolunay gerçekleşiyor!

2001 den bu yana en etkili dolunaylarından biri ile karşı karşıyayız.

Ekim ayının ikinci dolunayı tüm kötülüklerin başlangıç noktasının KISKANÇLIK ve HASETLİK olduğu vurgusunu yapıyor bizlere.

Kabil'in kıskançlığı, Habil'in ölümü; yeryüzünde ilk kanın akmasına neden oldu!

Boğa Dolunayı ile kıskançlık enerjisi ile bize zarar verenlerin bilincinde olup bu enerji sarmalından özel değerli ve kutsal olanı korumamız gerektiğinin bilincinde olmalıyız.



Benlikten tamlığa bütüne ulaşabilmek için SEVGİYE EMANETE sahip çıkmalıyız.



31 Ekim mavi dolunayı, değişim ve devrim gezegeni Uranüs'e son derece yakın. Bu nedenle beklenmedik değişim ve belirsizlik kaygıya, sabırsızlığa ve neden olabilir oto kontrolü sağlayanlar SABIRLI ve ERDEMLİ olanlar kazanacak!

Dürtüsel ve öngörülemeyen enerjileri barındıran 31 Ekim dolunayı Satürn'ün yansımaları dünya genelinde ve ülkemizde sivil kargaşa, şiddet isyankar ve yasa dışı olayları tetikleyici olabilir.

Dolunay Anlamı

Ay'ın karşısındaki Güneş , bu ay evresinin sonraki iki haftasında evinizi, ailenizi ve yakın ilişkilerinizi daha keskin bir odak noktasına getirebilir. İşe karşı ev gibi karşıt güçler veya ihtiyacınız olana karşı istediğiniz şey, içsel gerilim ve dış baskılar söz konusu olabilir. Bu, enerjinizi tüketen çatışmalara ve krizlere yol açsın istemiyorsanız. Ay başında yaptığınız hataları öfke ile aldığınız kararları TEKRARA Düşmemeye özen göstermelisiniz.

Duyguların ve içgüdülerin nitelikleri Boğa Mavi dolunayında zirveye ulaşır. Bu nedenle, herhangi bir ilişki zorluğunun üstesinden gelmek için artan duygusal gücünüzü ve sezginizi kullanın. Bilinçaltı farkındalık, kişisel ilişkilerinize tarafsız ve dengeli bir bakış ile bakmanızı sağlar. Özellik ile ikili ilişkilerimizi kıskanan art niyetli kişilerin farkına vardığımız bu günlerin kıymetini bilmeli, Bizi acılarımızdan zayıflıklarımızdan korkularımızdan vurmak isteyenlerin oyununa gelmemeliyiz.

31 Ekim Boğa burcunda ki Mavi Dolunay ile neredeyse tam olarak Uranüs ile kavuşumunda. Bu, önümüzdeki iki hafta için son derece güçlü ve yıkıcı etkileri barındırmakta DİKKAT!

Son olarak, 07 ° 57 ′ derece ile Hamal sabit yıldız enerjisi şiddetli bir etkiye sahiptir, ancak disiplinli çalışanlar emeğini ortaya koyanların ödül zamanı ilişkiler iş hayatı ve evlilikler için çok hayırlı bir enerjidir.

Devrimlerin gezegeni Uranüs ve Boğa burcunda Mavi Dolunay

Dolunay kavuşumu Uranüs sizi huzursuz, endişeli, sabırsız ve gergin hissetmenize neden olabilir. Yaklaşan bir değişim hissi, rahatlamayı çok zorlaştırabilir. Duygusal dalgalanma ve isyankarlık tuhaf davranışlara, dürtüsel eylemlere, hızlı yön değişikliklerine ve hatta kazalara yol açabilir.

Beklenmedik olaylar ve ani değişiklikler, ilişkiler üzerinde çok rahatsız edici bir etkiye sahip olabilir. Öfke nöbetleri, duygusal kopukluk, izolasyon ve genel bir istikrar ve güvenlik eksikliği ile başa çıkmak zorunda kalabilirsiniz. Ama başa çıkarsanız da mükafatınız çok büyük olacaktır.

Bu düzensiz ve öngörülemez dolunaya en iyi şekilde uyum, esneklik ve açık fikirlilik ile yaklaşılırsa. Bu sayede hayatınızda yaratıcı ve olumlu değişiklikler yapmak için fırsatlar doğacaktır. Kendi benzersiz yolunuzu takip etme ve gerçek içsel benliğinizi ifade etme konusunda daha fazla özgürlüğe sahip olacaksınız.

Dolunay, Uranüs, Merkür karesi Satürn ve Merkür'ün R Durağan konumu ile birleştiğinde sabırsızlığa ve konsantrasyon eksikliğine neden olabilir. Bu yüzden önemli kararlar vermeden önce dikkatlice dinlemek, ayrıntılara dikkat etmek ve iki kez düşünmek son derece önemlidir. Sözleşmeler, iş veya yasal konularla ilgiliyseniz güvenilir, profesyonel tavsiye almanız önem taşımakta.

Dolunay Ekim 2020 Özeti

Uranüs ile 31 Ekim dolunayı, ani değişim ve beklenmedik olayları beraberinde getiriyor dünyaya ülkemize ve bireysel olarak yaşamlarımıza. Neyse ki, Ay ile sabit yıldız bu zorlukların üstesinden gelmek için sabır veriyor. Sabır, belirsizliğin ortasında her birimize fırsat verecektir.

31 Ekim Dolunayı'nın 15 Kasım yeni ayına kadar iki hafta sürer . Etkisi, 16 Ekim yeni ayının etkisiyle birleşir. Şiddet olayları öfke, kızgınlık, hayal kırıklığı ve acımasız bir güç arayışına neden olan enerjiler kutuplaşmaları ahlak dışı saldırıları tetikleyici olabilir. Bu, kutuplaşma, aşırılık, çatışma ve şiddetle sonuçlanabilir. Yazımın başında da ifade ettiğim gibi Kıskançlık enerjisini ya dönüştürüp alt edeceğiz ya da hasetliğin ateşinde her birimiz payımıza düşen yangınla sınanacağız.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun...

Dr.Astrolog Şenay DEVİ