Çin astrolojisi ve ''Öküz'' yılı

Çin astrolojisinde 2021 ''Öküz'' yılıdır.

Rengi beyaz ve yeşildir.

Çin Yeni Yılı 12 Şubat başlayacak ve bu 2022 Ocak 31 kadar sürecek.

Öküz, On iki burçtan ikincisidir: Sıçan, Öküz, Kaplan, Tavşan, Ejderha, Yılan, At, Keçi, Maymun, Horoz, Köpek ve Domuz. Metal Öküz Yılı, Metal Fare Yılı'ndan (2020) sonra ve Su Kaplanı Yılı'ndan (2022) önce gelir!

Çin Astrolojisine göre Öküz yılları: 1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 ve 2021'dir.



Yin enerjisi oldukça dokunaklı olacaktır. Bu, sorumluluklarımızın ağırlığını tam olarak hissedeceğimiz, herhangi bir şeyi başarmak için çabalarımızı ikiye katlamamız gereken bir yıl olacak. Çin zodyakta Öküz burcuna özgü Yin enerjisi oldukça dokunaklı olacak yaşamlarımızda. Bu, sorumluluklarımızın ağırlığını tam olarak hissedeceğimiz, herhangi bir şeyi başarmak için çabalarımızı ikiye katlamamız gereken bir yıl olacak. Bu bir metal yılı olduğu için l 2021'in rengi beyaz olacak. Beyazın yanı sıra Feng Shui'de refah ve başarıyı çeken sarı ve yeşil renkler kullanabiliriz.



Sıçan Fare burcunda doğanlar için idealleriniz ve kişisel bağlantılarınız bu yıl çok önemli olacak. İyimserliklerinin zirvede olduğu 2021 yılı onlar için özel bir enerjiyle geliyor. Yılan 2021 yılı, yılanların en kişisel ve derin sorulara cevap bulmasına yardımcı olacak. Dilekleri doğru zamanda, tam da en çok ihtiyaç duydukları anda gerçekleşecek. Yılan burcunun altında doğanlar, özel yaşamlarını aşkla güvenle taçlandıracak ve etrafındakilere ilham verecekler.

At burçları hayaller, özlemler ve kişisel bağlantılar önümüzdeki yıl sizin için çok önemli olacak. 2021 yılı sizi özel bir enerjiyle, hayata geçirmek istediğiniz o kadar çok fikirle bulacak ki, arkadaşlarınız ve size yakın insanlar size çok yardımcı olacak, yapmayı planladığınız her şeyde size destek sunacaklar. İyimserliğiniz yüksek bir seviyede olacak ve daha fazla özgüveniniz olacak ve diğer insanlara karşı daha fazla inancınız olacak, ki bu da planlarımızı gerçekleştirmek için çok gerekli bir bileşen. Öküz yılının size tüm seviyelerde sunacağı şeye inanın ve hiçbir şeyin sizi hayal kırıklığına uğratmasına ve engel olmasına izin vermeyin!

Maymun, belki şimdi buna inanmayacaksınız, ancak 2021 yılı sizin için önemli çünkü en samimi ve derin sorulara cevap bulmanıza yardımcı olacak. Dengeyi ve en iyi yolu bulmayı başaracaksınız. Dilekleriniz, tam da ihtiyacınız olduğu anda doğru zamanda gerçekleşecek. 2021 yılı boyunca özgüveniniz giderek artacak ve en iyi çözümleri bulacaksınız. Ayrıca, onlara en iyi tavsiyeleri sunarak teşvik edeceğiniz arkadaşlarınıza gerçek bir yardımcı olacaksınız.



Domuz 2021'de para size doğru akacak. Yeni bir şeye para yatırmak istiyorsanız, hiç şüphe duymadan devam edin. Stratejilerden hoşlandığınız biliniyor ve bazen bir karar vermeden önce çok fazla düşünüyorsunuz, ama artık yanınızda hayatta hediyeler ve şans sunan Öküz Çin burcunun enerjisi var! 2021'de şanslı semboller: Şanslı sayılar: 7, 9, 12, 21, 34, 42 Şanslı günleri: 5 inci , 9 inci , 17 inci , 29 inci Çin takvimin her ayın günü şanslı ay: 3., 7. ve 9. aylar. Şanslı renkler: Beyaz, sarı ve yeşil Şanslı yönler: Batı, kuzeybatı ve güneybatı 2021'de, yönetici Tai Sui, Yang Xin'dir. Tai Sui'nin konumu Kuzey-Doğu1'dedir. Tai Sui ile çatışan Keçi'nin Çin burcu, dolaylı çatışmalardaki hayvanlar ise: Öküz, Ejderha ve Köpek. Kariyer ve Servet Metal Ox yılı, tüm burçlar için kariyer gelişimi, iş dünyasında başarı, refah ve sağlık getirir. 2021 Öküz yılı, 2020 Sıçan Yılı gibi metal elementin etkisi altındadır. Bu yıl yeni kariyer fırsatlarını getiriyor, bu yüzden endişenin veya olumsuz düşüncenin sizi etkilemesine izin vermeyin.



Öküz burcunda doğanlar bağımsız ve güçlü insanlardır, ancak çok inatçıdır. Yıl boyunca, çoğu Çin burçları için bazı sorunlar ortaya çıkabilir, ancak başarı ve şans, esnek ve her şeye hazır olanlar için gerçekleşmeye hazırdır. 2021'de Ejderha burcu altında doğanlar, ortaya çıkan fırsatlardan yararlandıkları sürece büyük kar elde edecekler. Ancak, işler kontrolden çıkmadan önce kendilerini kaptırmamak için çok dikkatli olmaları gerekir. Birçok Kaplan ve Tavşan yeni bir gelir kaynağı keşfederek finansal bağımsızlık elde ederken, diğerleri için para gökten düşebilir. Keçiler, hızlı kazanımlar ve kendi işlerini organize etmekle ilgili yeni fikirlere sahip olmaya devam edecek, başarıyla ulaşılacak hedefler. Aşk Aşık, muhteşem bir yıl gelecek! Yanınızdaki kişiyle aile kurmayı düşünüyorsanız, 2021 ideal bir yıl.



Metal Oküz yılında başlayan tüm evlilikler sevgi güven ve mutluluk ile taçlanacaktr. Hala bekarsanız, ruh eşinlize tanışmaya hazırlanın! Bir tutku ve duygu girdabı tarafından ele geçirilen dürtüsel ve yaramaz Maymun, kalıcı bir ilişki için doğru partneri seçmeyi başaramayabilir. Güvendiğiniz insanlardan biraz tavsiye alın daha romantik olmayı, partnerinizle ilişkinize daha fazla dahil olmayı, ihtiyaçlarına daha özenli ve biraz daha hassas olmayı öğrenin! Basit bir hareket veya tek bir güzel kelime mucizeler yaratabilir! Keçi burcunda doğan insanlar, sevdiklerini memnun etmek için çok fazla para harcama dürtüsüne direnmeli ve romantik bir uyum hali elde edeceklerini ummalıdır. 2021'deki en önemli dersleri, paranın gerçek aşkı satın alamayacağıdır.



Sağlık:

Kaplanlar ve Maymunlar bu yıl ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşmayacak. Bazı soğuk algınlıkları veya küçük sorunlar ortaya çıksa bile, bunları olabildiğince çabuk çözeceklerdir. Ayrıca, önceden var olan herhangi bir koşulda büyük bir iyileşme kaydedilecektir. Kaplan ve Para burçlarında doğan insanlar bu yıl ciddi sağlık sorunları yaşamayacaklar. Bazı soğuk algınlıkları veya küçük sorunlar ortaya çıksa bile, bunları olabildiğince çabuk çözeceklerdir. Ayrıca, önceden var olan herhangi bir koşulda büyük bir iyileşme kaydedilecektir. Ejderhalar oldukça tedirgin olacak, bu yüzden yıl içinde birçok kez yorulabilirler. Bozulmuş bir sağlık durumu yalnızca bir adım uzaklıktadır, bu nedenle son derece dikkatli olmaları gerekir. Çalışma programındaki fazladan saatler ve aynı zamanda uykusuz geceler ana nedenlerden bazıları olabilir.

Tavşan:

Her zamankinden daha azimli, ikincil rollere sığınmayı bırakacak ve kendinize daha fazla dikkat çekmeye cesaret edeceksiniz. Çabalarınız, 2021 Çin Yılı'nın başından itibaren ödüllendirilecek . Yıl sonuna doğru birkaç gecikmeler olabilir ancak endişelenmeyin, 2021'in nihai dengesi olumlu olacak. Tavşan burçları her şeyi mükemmel hale getirmedeki inatçılığı nedeniyle kariyerlerinde bazı sorunlarla karşılaşacaklar. İlerlemek için sadece geçerli standartları yerine getirmeniz gerektiğini kabul etmeniz gerekecek. Kapasitenizin farkında olun ve yalnızca tamamlayabileceğiniz görevleri kabul edin.



2021 Çin Tavşan Burçları, sorunların yavaş yavaş ortadan kalkacağını ve partnerinizle huzur ve mutluluğun tadını çıkaracağınızı müjdeliyor. Cazibenizi hayat arkadaşınızı hipnotize etmek için kullanacaksınız ve romantizm sizleri kucaklıyor . Tüm duygusal problemleriniz sadece zihninizde kalacak ve partnerinizin yanında uyumun tadını çıkaracaksınız. 2021'in sonunda, eşinizle aranızdaki tüm anlaşmazlıklar için bir çözüm bulabilecek, kabul edilebilir tavizler verebileceksiniz ve çift hayatınız harika olacak.

Horoz:

2021, Horoz için değişim yılıdır. Bazı fedakarlıklar olsa da, kendi güçlerini FARK edip değerlendirecekler ve istedikleri her şeyi elde etmeyi başaracaklar.

Büyük bir değişim arzusu içinde olacaksınız, yeni bir şey istiyorsunuz, başka bir ülkeye taşınmak ya da işinizi değiştirmek. Önce diğer insanlar hakkında düşünmek sizin çıkarınıza olacaktır. Kariyeriniz, sevginiz veya aile hayatınızla ilgili olsun, çevrenizdekiler için sonuçlarını tahmin etmeye çalışmadan asla bir karar vermeyin. Önce arkadaşlarınızı ve ailenizi koyarsanız büyük bir kazanç kapınızı çalacaktır. 2021'in başında, sevmediğiniz bazı insanlarla işte bazı rahatsızlıklara girebilirsiniz. Bununla birlikte, bir takım oyuncusu olmak, tatmin edici sonuçlar elde etmek için her tür zorluğun üstesinden gelmeniz gerektiği anlamına gelir. Mayıs ve Ağustos ayları arasında finansal konular sizler için çok istikrarlıdır. Bu yıl uzun süredir planladığınız bir yatırım ve artık bunu yapacak paraya sahip olabilirsiniz.

Sizler için, 2021'in sonu hızlı değişiklikler getirecek, bazıları yıldırım hızıyla gerçekleşecek ve her hareketinizi akıllıca yapmalısınız. Bu nedenle, Horoz burçlarının dikkatlerini dağıtmadan işe odaklamaları gerekir.

2021 gösterilerde bu aşkı bulmak için en iyi ay Temmuz sizler için. Horoz her zaman ilgi odağında olmak isteyen gururlu bir kişidir. Horozun Öküz veya Yılan ile uzun vadeli bir ilişkisi olabilir çünkü tamamlayıcı mizaçları vardır.

Köpek:

Her şeyi büyük bir özenle planlamak ve karlı olduğunu bildiğiniz projeleri gözden kaçırmamak, başarısız olabilecek diğerlerine dikkat etmeniz çok önemli 2021'de büyük bir para kaybetme ve borçlanma riskiniz var.

Gerçekten ihtiyacınız olmayan pahalı şeylere para harcama eğiliminiz ve finansal spekülasyon lar büyük zarara uğratabilir sizleri. 2021'in sonuna doğru, mali durumunuz olabildiğince istikrarlı olacak dikkatli olmanız kaydı ile. Yıl boyu Köpek burcunda doğanların çoğu zorlu günler için bir miktar birikim ayırıyor. Yıl boyunca, bir takımın parçası olarak bireyselden daha verimli çalışma eğilimindesiniz. Bununla birlikte, 2021 Çin yılında , en iyi sonuçları elde etmek için en iyi yolları nasıl bulacağınız kadar, başkalarının takdirini de önemsemiyorsunuz. Aslında, yıl boyunca enerjinizi boşa harcamayı önemsediğiniz tek şey, eylemlerinizin sonucunun olumlu olmasını sağlamaktır.



Profesyonel olarak, önümüzdeki yıl boyunca ortaya çıkmaya devam edecek birçok fırsat olacak. Bu yıl her fırsata dahil olmaya devam etmeniz ve harekete geçmeniz şartıyla başarı sizin olacak. Eylemlerinizin gözden kaçmasına izin vermeyin. Kendinizi olumlu bir şekilde değerlendirmek zor olabilir, ancak önümüzdeki yıl kadar böyle bir tutum için daha iyi bir yıl olmayacak. 2021'de Köpek burçlarının çalışma perspektiflerinin iyileştirilmesi, gelirlerinde artışa yol açacaktır. Bu yıl elde edeceğiniz ek parayla, uzun zamandır düşündükleri şeyleri satın almaya karar verecek, bu da Köpek için çok önemli. Ancak Köpek burçları biraz para biriktirmeleri ve eğer yapabilirlerse, gelecek tatil için bir miktar ayırmaları gerekir.